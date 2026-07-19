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Global_Chronicles
Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
В лабораторной бутылке воссоздали фрагмент Вселенной — космическую пыль, идентичную той, что летает между звездами и находится внутри комет.
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Аспирантка Сиднейского университета Линда Лосурдо из Школы физики материалов и плазмы смоделировала условия вблизи звезд и остатков сверхновых. Она смешала газы в стеклянной трубке, пропустила электрический разряд и получила вещество, по составу и спектрам неотличимое от настоящей межзвездной пыли.

© ScienceDaily

Лосурдо использовала три газа: азот, диоксид углерода и ацетилен. Вакуумный насос удалил воздух из трубки, затем смесь подверглась напряжению около 10 000 вольт. Разряд создал тлеющую плазму, которая расщепила молекулы и позволила им пересобраться в сложные углеродные цепочки. Примерно через час на кремниевых пластинах внутри трубки осел слой пыли.

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Образцы содержали углерод, водород, кислород и азот — те же элементы, что входят в органические молекулы CHON, найденные в метеоритах и кометах. Инфракрасные спектры лабораторной пыли совпали с сигналами, которые астрономы регистрируют в реальной межзвездной среде. Эти сигналы работают как молекулярные отпечатки пальцев, позволяя идентифицировать химическую структуру материала.

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Лосурдо пояснила, что теперь не нужно ждать падения астероида на Землю, чтобы изучить его состав. Создавая аналоги в лаборатории, можно восстановить структуру пыли по спектрам. Ее научный руководитель Дэвид Маккензи добавил, что эксперимент позволяет проверить, как ионные столкновения и температуры влияют на химию внутри облаков пыли.

Ученые планируют собрать базу данных спектральных отпечатков для разных типов пыли. Астрономы смогут сравнивать с ней наблюдения областей звездообразования и остатков сверхновых, определяя, где и как образуются сложные органические соединения.

#вселенная #происхождение жизни #космическая пыль #межзвездная среда
Источник: sciencedaily.com
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