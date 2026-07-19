В лабораторной бутылке воссоздали фрагмент Вселенной — космическую пыль, идентичную той, что летает между звездами и находится внутри комет.

Аспирантка Сиднейского университета Линда Лосурдо из Школы физики материалов и плазмы смоделировала условия вблизи звезд и остатков сверхновых. Она смешала газы в стеклянной трубке, пропустила электрический разряд и получила вещество, по составу и спектрам неотличимое от настоящей межзвездной пыли.

© ScienceDaily

Лосурдо использовала три газа: азот, диоксид углерода и ацетилен. Вакуумный насос удалил воздух из трубки, затем смесь подверглась напряжению около 10 000 вольт. Разряд создал тлеющую плазму, которая расщепила молекулы и позволила им пересобраться в сложные углеродные цепочки. Примерно через час на кремниевых пластинах внутри трубки осел слой пыли.

реклама

Образцы содержали углерод, водород, кислород и азот — те же элементы, что входят в органические молекулы CHON, найденные в метеоритах и кометах. Инфракрасные спектры лабораторной пыли совпали с сигналами, которые астрономы регистрируют в реальной межзвездной среде. Эти сигналы работают как молекулярные отпечатки пальцев, позволяя идентифицировать химическую структуру материала.

Лосурдо пояснила, что теперь не нужно ждать падения астероида на Землю, чтобы изучить его состав. Создавая аналоги в лаборатории, можно восстановить структуру пыли по спектрам. Ее научный руководитель Дэвид Маккензи добавил, что эксперимент позволяет проверить, как ионные столкновения и температуры влияют на химию внутри облаков пыли.

Ученые планируют собрать базу данных спектральных отпечатков для разных типов пыли. Астрономы смогут сравнивать с ней наблюдения областей звездообразования и остатков сверхновых, определяя, где и как образуются сложные органические соединения.