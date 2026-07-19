Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
RTX 3050 6 ГБ и RX 6600 сравнили в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
Тестовый ПК снабдили процессором Ryzen 5 5600X.
реклама

Кризис на компьютерном рынке продолжает негативно сказываться на возможности ряда геймеров приобрести современные компоненты для ПК, поэтому сборки прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью. В связи с этим эксперт YouTube-канала NJ Tech решил проверить, какую из доступных моделей видеокарт следует выбрать — GeForce RTX 3050 6 ГБ или Radeon RX 6600 8 ГБ.

Источник фото: Amazon

Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, под управлением Windows 11 25H2 в разрешении 1080p добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:

  • Assassin's Creed Black Flag Resynced (низкие настройки, RT выкл., TAA Native): RTX 3050 – 36 fps/26 fps, RX 6600 – 60 fps/42 fps
  • Resident Evil Requiem (низкие настройки, RT выкл.): RTX 3050 – 72 fps/62 fps, RX 6600 – 106 fps/93 fps
  • Forza Horizon 6 (низкие настройки, RT выкл.): RTX 3050 – 88 fps/74 fps, RX 6600 – 117 fps/99 fps
  • Crimson Desert (низкие настройки, RT выкл.): RTX 3050 – 39 fps/33 fps, RX 6600 – 57 fps/46 fps
  • Gothic 1 Remake (низкие настройки, TSR Native): RTX 3050 – 37 fps/31 fps, RX 6600 – 64 fps/54 fps
  • 007 First Light (низкие настройки, AF 8x): RTX 3050 – 32 fps/23 fps, RX 6600 – 55 fps/42 fps
  • ARC Raiders (средние настройки, Epic VD, TSR Native): RTX 3050 – 59 fps/52 fps, RX 6600 – 85 fps/75 fps
  • Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): RTX 3050 – 191 fps/63 fps, RX 6600 – 273 fps/118 fps
  • Marvel Rivals (низкие настройки): RTX 3050 – 73 fps/48 fps, RX 6600 – 107 fps/80 fps
  • Cyberpunk 2077 (средние настройки, RT выкл.): RTX 3050 – 55 fps/44 fps, RX 6600 – 87 fps/71 fps
  • Death Stranding 2: On the Beach (низкие настройки, PICO Native): RTX 3050 – 39 fps/34 fps, RX 6600 – 61 fps/53 fps
  • Mafia: The Old Country (низкие настройки, TSR Native): RTX 3050 – 27 fps/24 fps, RX 6600 – 46 fps/41 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

реклама

В целом, Radeon RX 6600 заметно опережает GeForce RTX 3050 6 ГБ во всех играх, выбранных экспертом — преимущество модели AMD по средней частоте кадров варьируется от 33 % в Forza Horizon 6 до 73 % в Gothic 1 Remake.


#geforce rtx 3050 #radeon rx 6600
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Атлантикой обнаружили воду температурой 300 °C питающую одну из самых странных экосистем Земли
Энтузиаст подсоединил к RTX 3080 одиннадцать вентиляторов и добился заметного снижения температуры
В Китае состоялся первый в мире турнир по фристайл-боям полноразмерных человекоподобных роботов
Шеф Пентагона поддержал пилотов после прохода группы Blue Angels над пляжем на малой высоте
Маркетинговые изображения часов Samsung Galaxy Watch 9 указали на доступные цветовые варианты
Эксглава Intel рассказал о высмеивании GPU NVIDIA, работе с Джобсом и о будущем квантовых вычислений
Лауреат Нобелевской премии по физике с помощью Claude AI решил задачу десятилетней давности
Oppo K15 с аккумулятором на 8000 мАч и активным охлаждением поступит в продажу в Китае 24 июля
Уникальный робот привлекает внимание посетителей на выставке WAIC 2026 в Шанхае
Дебютировавший в 1999 году первый в мире GPU GeForce 256 протестирован в Half-Life 2 и других играх
Концепт Audi Zero One Sphere заменил привычный кузов четырьмя цилиндрическими элементами
Илон Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $500 млрд после IPO
VideoCardz: первая партия RTX 50 Super уже отгружена, но запуск новинок задерживается
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER поступили к одному из производителей
Motorola показала планшет Moto Pad 70 Groove с девятью динамиками JBL, включая три сабвуфера
Airbus получила заказ на 55 самолётов от авиакомпаний Китая на сумму 12,4 миллиарда долларов
Сборы фильма «Холоп 3» превысили 1 миллиард рублей
Астрономы решили 40-летнюю загадку гигантской структуры над центром Млечного Пути
Philips Hue случайно раскрыла информацию о трёх новинках Festavia за два месяца до анонса
Моддер запустил GTA III внутри GTA San Andreas на внутриигровом телевизоре

Популярные статьи

«Нормал», «Человек, который рисовал деньги»: обзор новых фильмов (субъективно)
Развенчиваем мифы про Linux: энергопотребление
Robinhood Chain - L2 решение от брокера с оценкой $5,77 миллиарда. Взаимодействуем с новой сетью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter