Кризис на компьютерном рынке продолжает негативно сказываться на возможности ряда геймеров приобрести современные компоненты для ПК, поэтому сборки прошлых поколений до сих пор пользуются популярностью. В связи с этим эксперт YouTube-канала NJ Tech решил проверить, какую из доступных моделей видеокарт следует выбрать — GeForce RTX 3050 6 ГБ или Radeon RX 6600 8 ГБ.
Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, под управлением Windows 11 25H2 в разрешении 1080p добилась следующих результатов средней частоты кадров/1% low:
- Assassin's Creed Black Flag Resynced (низкие настройки, RT выкл., TAA Native): RTX 3050 – 36 fps/26 fps, RX 6600 – 60 fps/42 fps
- Resident Evil Requiem (низкие настройки, RT выкл.): RTX 3050 – 72 fps/62 fps, RX 6600 – 106 fps/93 fps
- Forza Horizon 6 (низкие настройки, RT выкл.): RTX 3050 – 88 fps/74 fps, RX 6600 – 117 fps/99 fps
- Crimson Desert (низкие настройки, RT выкл.): RTX 3050 – 39 fps/33 fps, RX 6600 – 57 fps/46 fps
- Gothic 1 Remake (низкие настройки, TSR Native): RTX 3050 – 37 fps/31 fps, RX 6600 – 64 fps/54 fps
- 007 First Light (низкие настройки, AF 8x): RTX 3050 – 32 fps/23 fps, RX 6600 – 55 fps/42 fps
- ARC Raiders (средние настройки, Epic VD, TSR Native): RTX 3050 – 59 fps/52 fps, RX 6600 – 85 fps/75 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): RTX 3050 – 191 fps/63 fps, RX 6600 – 273 fps/118 fps
- Marvel Rivals (низкие настройки): RTX 3050 – 73 fps/48 fps, RX 6600 – 107 fps/80 fps
- Cyberpunk 2077 (средние настройки, RT выкл.): RTX 3050 – 55 fps/44 fps, RX 6600 – 87 fps/71 fps
- Death Stranding 2: On the Beach (низкие настройки, PICO Native): RTX 3050 – 39 fps/34 fps, RX 6600 – 61 fps/53 fps
- Mafia: The Old Country (низкие настройки, TSR Native): RTX 3050 – 27 fps/24 fps, RX 6600 – 46 fps/41 fps
В целом, Radeon RX 6600 заметно опережает GeForce RTX 3050 6 ГБ во всех играх, выбранных экспертом — преимущество модели AMD по средней частоте кадров варьируется от 33 % в Forza Horizon 6 до 73 % в Gothic 1 Remake.