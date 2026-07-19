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Видеокарта GeForce GTX 1060 отмечает 10-летний юбилей
GeForce GTX 1060 являлась лучшей видеокартой Steam на протяжении почти пяти лет
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Серия GeForce GTX 10 до сих пор является одной из сильнейших игровых линеек NVIDIA, как по производительности, так и по цене. GTX 1080 и GTX 1080 Ti остаются популярными моделями с архитектурой Pascal среди энтузиастов компьютерного оборудования. Однако именно GeForce GTX 1060 закрепила место этой архитектуры в массовых игровых ПК.

Nvidia выпустила GeForce GTX 1060 19 июля 2016 года, ровно десять лет назад. Партнерские карты стоили от 249 долларов, а версия Founders Edition продавалась за 299 долларов. Компания рекламировала карту как обеспечивающую производительность уровня GeForce GTX 980, несмотря на то, что её цена была менее чем вдвое ниже.

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Источник: Nvidia

Позже GTX 1060 стала самой распространенной видеокартой в статистике Steam Hardware Survey от Valve. В декабре 2017 года она вышла на первое место и оставалась там до октября 2022 года. Это обеспечило GTX 1060 непрерывное лидерство в 59 ежемесячных рейтингах, что составляет почти пять лет. Только после этого GTX 1650 наконец-то вырвалась вперед в ноябре 2022 года с долей 6,27% по сравнению с 5,77% у GTX 1060.

Первая GTX 1060 6GB использовала графический процессор GP106-400 с 1280 ядрами CUDA, 80 текстурными блоками и 48 блоками рендеринга. Она имела тактовую частоту в режиме ускорения 1708 МГц и 6 ГБ памяти GDDR5 со скоростью 8 Гбит/с, подключенной через 192-битный интерфейс. NVIDIA заявляла, что мощность карты составляет 120 Вт, а для эталонного дизайна требовался один шестиконтактный разъем питания.

Через месяц линейка пополнилась моделью GTX 1060 3GB по цене 199 долларов. Это была не только версия с меньшим объемом памяти, поскольку NVIDIA также сократила количество ядер GPU до 1152 и текстурных блоков до 72. В 2017 году появилась более быстрая 6-гигабайтная модель с памятью 9 Гбит/с, использующая процессор GP106-410. NVIDIA также выпустила 5-гигабайтную версию GP106-350 для китайских интернет-кафе, с 1280 ядрами CUDA, 40 блоками растеризации и более узкой 160-битной шиной памяти.

В числе последних моделей была версия с 6 ГБ GDDR5X на базе урезанного процессора GP104, сохранившая при этом конфигурацию с 1280 ядрами. NVIDIA также предлагала GPU P106-100 для майнинга криптовалют, используя всё ту же конфигурацию с 1280 ядрами и 6 ГБ памяти GDDR5, но без возможности подключения дисплея.

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Источник: videocardz.com
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