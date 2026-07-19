Автор YouTube-канала TrashBench установил на видеокарту Asus ROG RTX 3080 одиннадцать вентиляторов и 360-мм систему водяного охлаждения.

Энтузиаст из YouTube-канала TrashBench, называющий себя "панк-роковой лабораторией смерти GPU", решил выяснить, как повлияет на производительность старой видеокарты установка множества дополнительных кулеров. Эксперимент стартовал с очистки и замены термопасты на эталонной Asus ROG GeForce RTX 3080.

Скриншот видео TrashBench

Исходные замеры показали, что при 100% оборотах штатного кулера температура GPU в стресс-тесте Unigine Heaven стабилизировалась на отметке 70°C. Замена заводского кожуха на три корпусных вентилятора Arctic опустила показатель до 52°C. Более толстые серверные вентиляторы дали еще 2°C.

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Но установка пяти крошечных серверных кулеров с частотой вращения до 15000 оборотов в минуту вдоль верхней кромки карты не сдвинула температуру ниже 50°C. Добиться прогресса удалось только после монтажа 360-миллиметрового радиатора системы водяного охлаждения на тыльной стороне платы — температура упала до 41°C.





Тесты в бенчмарке Shadow of the Tomb Raider показали следующие результаты. Стоковая конфигурация выдала 178 кадров в секунду. Установка 11 вентиляторов без разгона подняла показатель до 180 FPS. Заводской разгон без модификаций дал 183 FPS. Максимальный результат — 187 FPS — достигнут с 11 вентиляторами и разгоном. Прирост относительно стокового разгона составил 4 FPS.

Автор проекта признал, что визуально конструкция выглядит впечатляюще, но добавленные 2-5 кадров в секунду не стоят затраченных усилий. Качественное заводское охлаждение Asus ROG RTX 3080 изначально минимизировало потенциал для подобных улучшений.