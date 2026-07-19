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Представлен Honor X7e Plus 5G на Snapdragon 4 Gen 4 с батареей на 8100 мАч и 50-Мп камерой
Новинка имеет класс защиты IP68/IP69/IP69K.
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Компания Honor презентовала 5G-версию смартфона Honor X7e Plus, которая присоединится к уже представленному 4G-варианту, с большим экраном и ёмкой аккумуляторной батареей, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Honor X7e Plus 5G снабжается 6,87-дюймовой TFT LCD-панелью с разрешением HD+ (1592x720 точек), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1020 нит, защитой зрения и поддержкой динамического затемнения, 8-ядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, дебютировавшим в конце прошлого года, до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Также поддерживается функция RAM Turbo для увеличения объёма виртуальной оперативной памяти.

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Основная камера на задней панели представлена 50-Мп сенсором и соседствует с дополнительным модулем, а на фронтальной стороне размещается 5-Мп селфи-камера. Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор на 8100 мА·ч с поддержкой быстрой 45-Вт зарядки.

Источник фото: Gizmochina

Новинка имеет класс защиты IP68/IP69/IP69K, сертификат SGS Premium Drop and Crush Resistance, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, модуль NFC, разъём USB Type-C, поддерживает две сим-карты и Bluetooth 5.1 с LDAC и aptX HD. Кроме того, смартфон снабжается специальной кнопкой для быстрого доступа к функциям ИИ.

Модель поставляется с предустановленной MagicOS 10 на основе Android 16. На выбор покупателю предлагаются версии в золотистом, чёрном и серебристом цветовых оформлениях. Размеры устройства составляют 168,3x78,54x8,3 мм при весе 216,5 г.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Honor X7e Plus 5G уже появился на нескольких рынках, в частности в Катаре, где его стоимость стартует от 999 катарских риалов (275 долларов США) за версию 6 ГБ+128 ГБ, тогда как модификация 8 ГБ+256 ГБ предлагается за 1099 катарских риалов (300 долларов США).

#honor x7e plus 5g
Источник: gizmochina.com
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