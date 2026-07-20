Неизвестный покупатель отдал за куртку Дженсена Хуанга 960 000 долларов

Знаменитая кожаная куртка, ранее принадлежавшая генеральному директору NVIDIA Дженсену Хуангу и подписанная им, была продана за 960 000 долларов. Окончательная цена покрыла бы стоимость примерно 480 видеокарт GeForce RTX 5090 по стартовой цене NVIDIA в 1999 долларов, или 240, учитывая реальные текущие цены.

Источник: Videocardz

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Куртка Tom Ford была продана на аукционе Sotheby’s 17 июля. Аукцион привлек 65 ставок от 45 коллекционеров, прежде чем был закрыт на уровне, в 16 раз превышающем верхнюю оценочную стоимость в 60 000 долларов.

Компания Professional Sports Authenticator сопоставила складки и другие физические характеристики куртки с той, которую Хуанг носил на мероприятии Hon Hai Tech Day в Тайбэе 18 октября 2023 года. Компания James Spence Authentication отдельно подтвердила подлинность подписи Хуанга.

Sotheby’s выставил куртку на продажу с подтверждением ее происхождения от Хуанга. Аукционный дом заявил, что он носил эту куртку во время презентаций продуктов NVIDIA, конференций разработчиков и других публичных выступлений на протяжении более десяти лет.

Источник: Sotheby’s

Оценочная стоимость на аукционе варьировалась от 40000 до 60000 долларов. Сообщается, что аналогичные кожаные куртки Tom Ford продаются примерно за 9000 – 10000 долларов в новом состоянии.

Благотворительный аукцион был организован компанией Long Journey Ventures для Edge Institute. Sotheby’s заявила, что вырученные средства пойдут на финансирование стипендий, грантов и резиденций для людей, работающих в сфере технологий, науки, культуры и смежных областях.

Что касается личности победителя торгов, то она остается неизвестной.