Для его эффективной работы смартфон должен соответствовать весьма высоким системным требованиям.

Для платформы Android вышел первый полноценный эмулятор PlayStation 3. Приложение под названием aPS3e уже доступно в Google Play и не содержит рекламы, однако для его работы потребуется весьма производительное устройство.

Таким образом, фанаты таких хитов, как The Last of Us, God of War III или Uncharted 2, получили шанс вернуться к любимым играм. Сам эмулятор распространяется бесплатно. Желающие могут поддержать разработчика, приобретя платную версию за 5 долларов, не получая при этом никаких функциональных преимуществ.

К сожалению, есть и менее приятная новость: запустить любимые игры с PS3 на смартфоне пятилетней давности, скорее всего, не выйдет. Для стабильной работы самых популярных проектов необходимы флагманские устройства, которыми владеет далеко не каждый пользователь.

Разработчик указывает минимально необходимый объем оперативной памяти в 6 ГБ, при этом 8 ГБ являются рекомендованным показателем. Помимо этого, ваш смартфон должен работать под управлением Android версии 7 или выше и быть оснащен высокопроизводительным чипом, таким как Snapdragon 8+ Gen 1+. Таким образом, для оптимальной работы эмулятора, скорее всего, потребуется устройство премиум-класса, например, Samsung Galaxy S25 Ultra или специализированный игровой смартфон Asus ROG Phone 9.

Впрочем, даже на таких дорогих устройствах всё будет гладко. Пользователи на Reddit сообщают о медленных загрузках и многочисленных ошибках, что вполне ожидаемо, учитывая бесплатность проекта. Разработчики эмулятора ранее отмечали, что уникальная архитектура PS3 серьезно усложняет ее эмуляцию, особенно на мобильных платформах. Тем не менее, высокие системные требования, похоже, не отпугнули энтузиастов. Всего за несколько дней с момента релиза приложение было загружено более 50 000 раз.

Интересный факт: энтузиасты разрабатывают эмуляторы PS3 с начала 2010-х годов, но для смартфонов подобное приложение выпущено впервые. За его разработкой стоит малоизвестная китайская студия Aenu. В основе программы лежит исходный код RPCS3, наиболее популярного на сегодняшний день эмулятора PS3 для настольных компьютеров.