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Fantoci
ChatGPT будет работать как поисковая система благодаря партнерству OpenAI с новостными изданиями
ChatGPT был обучен на огромном массиве текстовых данных, но его возможности раньше были очень ограничены: он не мог отвечать на запросы, связанные с событиями, произошедшими после завершения обучения.

Компания OpenAI объявила о запуске новой функции поиска на основе нейросети ChatGPT, которая, по прогнозам, может составить конкуренцию поисковой системе Google и существенно изменить привычный поток интернет-трафика для поиска новостей, спортивных результатов и актуальной информации. Новая поисковая функция доступна пока только платным пользователям ChatGPT,но в перспективе станет общедоступной для всех.

Первая версия ChatGPT, выпущенная в 2022 году, работала исключительно с текстом, на котором была обучена, и не могла обрабатывать запросы, касающиеся событий, произошедших после её запуска. Однако в новой версии OpenAI добавила возможность поиска актуальных данных, что позволит ChatGPT выдавать более свежую и достоверную информацию в ответ на запросы пользователей.

Подобное развитие событий напоминает изменения, которые произошли с поисковиком Google в мае, когда он начал добавлять на первые позиции результатов поиска краткие текстовые ответы, сгенерированные искусственным интеллектом. Эти ответы позволяют пользователям быстро получить информацию по запросу без необходимости переходить на сторонние сайты, что, в свою очередь, меняет привычный трафик и влияет на посещаемость веб-ресурсов. Однако у такого подхода есть свои риски: автоматическая генерация ответов иногда приводит к ошибкам, так называемым «галлюцинациям» ИИ, когда чат-боты могут выдавать недостоверную информацию.

Планы OpenAI и других ИИ-компаний по использованию искусственного интеллекта для распространения новостей вызвали обеспокоенность среди крупных медиа-холдингов. Например, The New York Times подала в суд на OpenAI и её партнёра Microsoft, обвиняя их в нарушении авторских прав, так как их ИИ-модели могут использовать тексты, защищённые авторским правом, без согласия правообладателей. Подобные претензии также были поданы со стороны News Corp, издателя The Wall Street Journal и New York Post, к другой ИИ-поисковой системе под названием Perplexity.

В своем заявлении OpenAI пояснила, что разработка её новой функции поиска проходила при поддержке новостных партнёров, таких как Associated Press и News Corp. Компания также указала, что ссылки на первоисточники, включая новостные и блоговые ресурсы, будут интегрированы в ответы ChatGPT, что позволит пользователям легко перейти к оригинальному источнику данных. Тем не менее пока остаётся неясным, будут ли ссылки обязательно вести к первоисточнику информации, на основе которой были созданы ответы чат-бота.

Последние обновления нейросети ChatGPT отражают стремление OpenAI к созданию более гибкой и информативной системы поиска, которая учитывает интересы пользователей и особенности работы с актуальными данными.

#chatgpt #openai #поисковая система
Источник: openai.com
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