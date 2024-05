Таинственный объект, похоже, следит за американским спутником-шпионом.

Правительство США обвинило Россию в запуске нового противоспутникового оружия. Объект, который Роскосмос отказался идентифицировать, судя по всему, осуществляет в космосе какую-то деятельность вблизи важного американского спутника. Независимые наблюдатели за космическими объектами подтвердили подозрительно близкое нахождение нового российского спутника к американскому аппарату, однако никто, кроме представителей Министерства обороны России, не обладает информацией о его истинных целях.

Таинственный спутник был запущен на низкую околоземную орбиту 16 мая. На недавнем брифинге в Пентагоне генерал-майор Патрик Райдер не смог ответить на вопросы многочисленные вопросы журналистов о российском космическом аппарате. Райдер только подтвердил, что Министерство обороны США следит за этим объектом и считает его противоспутниковым оружием.

«Москва осуществила запуск космического аппарата на низковысотную околоземную орбиту, который, согласно имеющимся оценкам, представляет собой противоспутниковое вооружение, потенциально способное нанести удар по другим спутникам, находящимся на аналогичных орбитальных траекториях», — заявил высокопоставленный американский военный чиновник. Генерал не стал уточнять причины, по которым российский спутник был идентифицирован как оружие, а не как очередной разведывательный аппарат.

В соцсети X (ранее Twitter) астроном Джонатан Макдауэлл подтвердил, что российский спутник, известный как "К-2576", действительно находится рядом с "US 314", столь же загадочным спутником, запущенным в 2021 году. "US 314" контролируется Национальным разведывательным управлением, что позволяет предположить, что это спутник-шпион, но на пресс-брифинге об этом не было сказано ни слова. Макдауэлл отмечает, что "К-2576" находится на той же орбитальной плоскости, что и "USA 314", в настоящее время ближайшее расстояние между ними составляло несколько сотен километров. Он считает, что "К-2576" вскоре сократит дистанцию, чтобы начать слежение за "US 314".

В следующем посте Макдауэлл выразил скептицизм относительно того, что "К-2576" является противоспутниковым оружием. Он справедливо заметил, что Россия неоднократно запускала спутники, которые не атакуют, а лишь ведут наблюдение за американскими объектами в космосе. С другой стороны, запуск Россией космического оружия не стал бы чем-то из ряда вон выходящим. Министерство обороны России в прошлом проводило испытания противоспутникового оружия, а страна регулярно хвастается своей способностью вмешиваться в работу орбитальных объектов, принадлежащих иностранным противникам. Однако пока Россия не претворяла эти угрозы в жизнь.





На брифинге Райдер привел несколько примеров российского противоспутникового оружия, использовавшегося в прошлом. Предполагаемое испытание российского спутника-перехватчика в 2021 году привело к образованию облака обломков, которое на следующий год угрожало Международной космической станции (МКС). НАСА удалось переместить станцию с опасной траектории. Тем не менее, сохраняется серьезная обеспокоенность по поводу возможных последствий для орбитальных объектов США в случае скоординированной атаки с уничтожением нескольких спутников. Подобная эскалация также может поставить под угрозу группировку Starlink компании SpaceX, которой Россия прямо угрожала из-за ее помощи вооруженным силам Украины.