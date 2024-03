По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в 2023 году BYD продала 412 202 электромобиля Yuan Plus, из которых 100 020 было экспортировано в другие страны.

Если вы ищете новый автомобиль, вам стоит обратить внимание на новый китайский электромобиль. Помимо своей экологичности, он также поможет сэкономить на топливе и техобслуживании. До сих пор некоторые автолюбители считают, что электромобили слишком дороги и недостаточно практичны для повседневных нужд, но они будут удивлены новинке, которую предлагает один из ведущих производителей электромобилей в Китае.

Этой китайской компанией является Build Your Dreams (BYD), которая произвела фурор на рынке электромобилей своими инновационными и доступными моделями. BYD является лидером продаж среди производителей электромобилей в Китае, а также за последние годы значительно расширила своё присутствие в таких странах, как Россия, Франция, Австралия и Мексика. Представители компании BYD заявили, что их цель - сделать электромобили доступными и привлекательными для всех, для подтверждения своих слов компания недавно выпустила новую версию своего самого продаваемого внедорожника - Yuan Plus, который должен составить конкуренцию всем известным электрическим и бензиновым конкурентам.

Yuan Plus, также известный за рубежом как Atto 3 является компактным кроссовером, который сочетает стильный дизайн, высокую производительность и эффективность. У него элегантный и современный дизайн, просторный и удобный салон, а также ряд интеллектуальных функций, таких как сенсорный экран, панорамный люк и беспроводная зарядная панель. Yuan Plus также может похвастаться впечатляющими техническими характеристиками, такими как двигатель мощностью 150 кВт, запас хода 510 км и время разгона от 0 до 100 км/ч - 7,9 секунды.

Но что выделяет Yuan Plus среди всех электромобилей, так это его цена. BYD понизила рекомендованную цену на Yuan Plus до 119 800 юаней (16 644 долларов), что делает его одним из самых недорогих электромобилей на рынке. Это на 11,8% ниже, чем предыдущая версия Yuan Plus, и на 85% ниже, чем цена Atto 3 во Франции и Австралии. Теперь Yuan Plus сопоставим по цене с некоторыми популярными в Китае бензиновыми автомобилями, такими как Honda XR-V, Buick Envision Plus и Volkswagen T-Cross.

За счет чего BYD удалось снизить цену на свой электромобиль? Одним из ключевых факторов является использование литий-железо-фосфатных (LFP) батарей, которые дешевле, безопаснее и долговечнее обычных литий-ионных батарей, используемых большинством производителей электромобилей. BYD также имеет собственную дочернюю компанию по производству батарей, FinDreams, что дает ей больше контроля над производством и поставками батарей. Кроме того, BYD воспользовалась государственными субсидиями, которые поддерживают индустрию электромобилей в Китае.

Предложив качественный и недорогой электромобиль, BYD надеется привлечь больше клиентов и увеличить свою долю рынка как в Китае, так и за рубежом. В прошлом году BYD распродала 412 202 электромобилей Yuan Plus, из которых 100 тысяч были отправлены на экспорт, что составило 42% от общего объема экспорта китайских автомобилей. BYD также планирует построить заводы в Венгрии и Мексике, а также запустить новые бренды и модели, такие как спортивный U9 и роскошный Yangwang, чтобы удовлетворить различные сегменты и предпочтения.

Если вы заинтересовались в покупке Yuan Plus, вам, возможно, придется подождать некоторое время, поскольку BYD еще не объявила, когда он станет доступен на других рынках. Но если вы ищете доступный, практичный и экологичный автомобиль, вам стоит обратить внимание на BYD и ее продукцию.