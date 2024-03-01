Разработчикам больше не придется выбирать, какую технологию масштабирования внедрять в игру.

За последние несколько лет масштабирование изображения в компьютерных играх стало неотъемлемой функцией. Эта технология позволяет запускать игры с более высокой частотой кадров, а также, по мнению некоторых производителей оборудования, способна улучшить качество изображения. Единственная проблема заключается в том, что на данный момент не существует универсального стандарта, ведь каждый производитель видеокарт имеет и продвигает собственную версию этой технологии. Более того, далеко не все игры поддерживают масштабирование от всех трех ключевых производителей видеокарт. Microsoft решила исправить эту ситуацию и предложила потенциально идеальное решение - DirectX Super Resolution. Новая технология позволит разработчикам игр легко внедрять все три технологии повышения разрешения (Nvidia DLSS, AMD FSR и Intel XeSS) в будущих играх.

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Компания Microsoft анонсировала новую технологию в своем последнем сообщении в блоге, которую она для краткости называет DirectSR. По замыслу Microsoft, она должна решить важную проблему: раньше разработчики игр вынуждены были выбирать одну технологию масштабирования и реализовывать её в игре по-своему. Это приводило к неприятным ситуациям, когда в новой игре отсутствует поддержка технологии масштабирования одной компании, например, как Starfield (игра, спонсируемая AMD) не поддерживала Nvidia DLSS при релизе. Поддержка Intel XeSS в наши дни является вообще редкостью, что отражает небольшую долю рынка Intel на рынке видеокарт, но, безусловно, раздражает владельцев ее графических процессоров Arc.

Поначалу технологию масштабирования Nvidia DLSS критиковали за появление артефактов рендеринга, но за последний год она значительно улучшилась и теперь широко признана как "волшебное" решение для повышения fps в играх.

По словам Microsoft, API DirectSR исправит эту ситуацию, обеспечив "мультивендорное суперразрешение" в играх с помощью общего набора входов и выходов. Это позволит использовать единый путь кода для активации Nvidia DLSS, AMD FSR и Intel XeSS, при условии, что разработчик внедрит в код игры DirectSR., Теоретически это избавит разработчиков от необходимости выбирать лишь одну технологию при разработке игр и одновременно упростит процесс интеграции сверхвысокого разрешения. Специалисты считают, что такую технологию очень сложно реализовать, поскольку существующие технологии масштабирования работают по разному. Технология Nvidia работает только на видеокартах этой компании, а вот AMD и Intel поддерживают масштабирование и на чужих видеокартах. Будет интересно посмотреть, как этот универсальный подход повлияет на производительность игр.

Microsoft официально представит DirectSR на предстоящей конференции Game Developers Conference, которая начнется 18 марта. Это похоже на один из тех редких случаев, когда божественное решение появляется из ниоткуда и должно порадовать всех геймеров. Тем не менее, геймеры, как правило, твердо придерживаются своих позиций в отношении выбора видеокарты и технологий масштабирования, поэтому нам будет любопытно посмотреть, окажется ли это решение успешным. Как сообщает Microsoft, DirectSR разработан в партнерстве со всеми тремя ключевыми производителями видеокарт – AMD, Nvidia и Intel, так что перспективы выглядят многообещающе.