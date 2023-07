Компания считает, что вены на вашей руке надежнее, чем сканирование лица или отпечаток пальца.

В наши дни существует множество способов оплаты на кассе: наличными, картой, мобильными платежами NFC, и можно даже выписать чек. Но как насчет того, чтобы просто поднести руку и оплатить свои покупки? В этом году компания Amazon планирует внедрить технологию сканирования ладони Amazon One во всех 500 с лишним магазинах Whole Foods, предоставляя покупателям возможность провести рукой над сканером для оплаты.

Этот способ оплаты не является совершенно новым. Компания Amazon начала устанавливать Amazon One в "избранных" магазинах в 2020 году. Новая система оплаты появилась в магазинах Amazon Go, на нескольких мероприятиях и в некоторых магазинах Whole Foods в 20 различных штатах. Распространение терминалов Amazon One на все магазины Whole Foods позволит охватить намного большее количество потребителей.

Amazon One представляет собой специальный круглый сканер, который появится на кассах Whole Foods и в специальных киосках в магазинах. Чтобы подключиться к системе, нужно вставить карту, затем провести рукой над сканером, чтобы он соотнес ваш способ оплаты с рукой, и все. С этого момента вы можете платить в Whole Foods, проведя рукой над датчиком. Amazon сообщает, что подписчики программы Prime автоматически получат скидку при использовании ладони для оплаты.

Amazon считает, что ладонь является более надежным биометрическим идентификатором, чем отпечатки пальцев или лицо. Сканер распознает структуру вен на ладони, которая является уникальной. Однако Amazon не сохраняет ваши данные как изображение. Вместо этого она использует данные о ладони для создания числового векторного изображения, которое невозможно воспроизвести. Затем она сохраняет его в облаке AWS.





Вы всегда должны быть осторожны, предоставляя биометрические данные любой компании, особенно если они собираются хранить их в облаке. Потому что структуры вен ладони далеко не универсальный метод идентификации. LG пыталась использовать биометрические данные сканирования ладони в смартфоне LG G8, у которого был специальный инфракрасный сканер в выемке, похожей на iPhone. Он работал, мягко говоря, не очень хорошо, но это можно объяснить тем, что аппаратное обеспечение в смартфоне было совершенно другое. Сканеры Amazon One намного больше и поэтому могут излучать больше инфракрасного света на вашу ладонь.

Если новая технология окажется безопасной, то она обязательно распространится по всему миру, как это было в случае с NFC. Как сообщает Amazon, сначала нужно добавить личную информацию на сайте компании, а потом нужно будет найти терминал Amazon One, чтобы отсканировать вашу руку. Кроме того, клиенты могут пройти весь процесс регистрации непосредственно в магазине Whole Foods.