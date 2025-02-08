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Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft

Подписка — это когда ты платишь за доступ к играм, но остаёшься с пустыми руками. Microsoft обещала революцию, а получился магазин уценённых товаров
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Выстрел себе в ногу перестал быть метафорой, когда на сцену вышел Xbox Game Pass. В погоне за числом подписчиков Microsoft растоптала всё былое величие. Вместо эксклюзивов и фокуса на кор-аудиторию Филимон размазал ресурсы во времени и на десятки студий. Вместо ударных и знаковых проектов — череда мелкого инди.

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Предисловие

Давайте знакомиться — я экономист, и любой вопрос рассматриваю с точки зрения финансов и выгоды. Семь лет назад высказал мнение, что Xbox Game Pass — это билет в один конец. Приговор для игровых консолей Xbox. В те времена на меня смотрели с подозрением, но и сегодня находятся граждане, что не понимают всей сути подписочного сервиса Microsoft. Постараюсь на пальцах объяснить фундаментальные проблемы детским языком.

Игровая серия Call of Duty

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Для наглядности и понимания ситуации эта игра подходит оптимально. Но не та, что купила Microsoft, а мастодонт от Бобби "люблю сметанку" Котика, что долгие годы выходил осенью. Тема хорошо изучена, и многие говорящие головы регулярно упоминают в своих историях.

Что вы знаете о ежегодном нашествии данной игры? Из риторического — большинство издателей стараются избегать релиза в один день или рядом. Вам надо объяснять, почему это происходит? Простым языком: мелкие проекты будут раздавлены. Call of Duty перетянет на себя всё внимание, а вашу поделку никто не заметит. Думаю, мысль вам понятна. Пригодится немного позже.

Геймеры любят Xbox Game Pass

Данную идею внушают долгие 7 лет, а на маркетинг идеи тратят много денег. Открывая любой консольный тред по коробоксу, будет десяток человек с промытыми мозгами, что рассказывают, какой Xbox Game Pass великолепный и как им плохо жилось до появления подписки.

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К сожалению, мне уже не 17 лет, а библиотека игр давно исчисляется тысячами купленных лотов.

90% игр из подписки были на крупных распродажах или бесплатных раздачах. Уникального контента в ней с гулькин нос, если не меньше. У меня 320 игр на Xbox и 300 на PlayStation. Без зазрения совести могу причислить себя к активным геймерам.

Внимание, вопрос: "Какая целевая аудитория у подписки Xbox Game Pass? Активные геймеры или случайные люди?" Отсюда вытекает второй вопрос: "Случайные люди способны сделать кассу на длинной дистанции?"

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Базовое понимание всего происходящего. Microsoft активно продвигала сервис для случайных людей, которые пришли и ушли, но не уделяла внимание кор-аудитории. Для прожжённых геймеров в подписке ловить нечего.

Xbox Game Pass — это лучшая игровая подписка

Чем она лучшая? Простой пример для сравнения. На одной чаше весов Redfall в день релиза, на другой — Ghost of Tsushima через 2 года. Что вы выберете? Давайте вариант пожёстче. С одной стороны — флагман в лице Halo Infinite, с другой — "второсортный" Days Gone.

За долгие годы в подписке не появилось ни одной игры уровня "Must Have". В лучшем случае — середнячки или нишевые проекты, вроде Yakuza и Persona. Крупные и знаковые релизы там появляются только после 10 распродаж и кучи скидок. Пока все вокруг играют в Baldur’s Gate 3, Elden Ring, Hogwarts Legacy и Balatro, подписчики Xbox Game Pass сосут лапу и пускают слюнки. Это НЕ ультимативное решение. В нём НЕТ востребованного контента.

Некоторые одарённые личности упоминают фразу "как дополнение" к покупкам. Я понимаю, что у них куры денег не клюют, но подавляющее число пользователей имеют заметные финансовые ограничения.

Xbox Game Pass и баланс во вселенной

Простая ситуация. У вас есть эквивалент $20, и вы можете купить себе максимальную подписку Xbox Game Pass либо Cat Quest III. Что вы выберете?

Я специально взял малоизвестную инди-игру с минимальным рекламным бюджетом, о которой мало кто знает. Это божественный проект, в который влюбился ещё на старте первой части. У разработчиков нет денег на продвижение, и игра существует "по случайному" стечению обстоятельств.

Сегодня вероятность того, что её купит случайный человек на платформе Xbox, приближена к нулю. Работает формула: "если ты не в подписке, то тебя не существует".

Xbox Game Pass — это как Call of Duty, только выходит каждый день, а не раз в год. Мелкие издатели не способны конкурировать с сервисом. Платформодержатель продвигает подписку, и ему данное действие ничего не стоит. Microsoft искусственно создала условие, в котором ты либо соглашаешься на условия гиганта, либо остаёшься с пустыми карманами.

Я многократно говорил и повторял: не надо слушать "экспертов", смотрите, сколько разработчиков второго эшелона вернулись и повторно добавили свою игру в день релиза. С крупными издателями Xbox старается найти общий язык, а вот вся мелочёвка бежит с Xbox, как от пожара. Многие не замечают, но на Xbox очень мало крепких инди.

Пациенты забывают, что в консольной сделке существуют три стороны: платформодержатель, геймер и разработчик. Платформодержатель создал себе неконкурентное преимущество перед другими разработчиками и толкает свой сервис. Он напрямую нарушил баланс, тем самым отпугнув часть разработчиков.

Якоря и привязка к платформе

В 2019 году купил себе Nintendo Switch и два картриджа с играми. После Xbox One X было некомфортно играть на маленьком устройстве с ужасными стиками. Не представляю, как люди управляют этим в динамических играх. Через месяц устройство улетело на барахолку. На вырученные деньги взял древний Xbox 360.

В чём мораль небольшой истории? На Xbox 360 у меня более 150 игр, и не нужно тратить деньги на пополнение библиотеки. Имеющиеся "на балансе" игры перевешивают чашу весов с бесполезной Switch на "дети с удовольствием поиграют". Новенькая Nintendo Switch требует новых вливаний — ещё и ещё, только чтобы дорасти до уровня xbox 360.

Подобное называется "якорь" или привязка к платформе. Люди миллион раз подумают, стоит ли выбирать альтернативу и тратить дополнительные деньги, если уже есть хорошая библиотека.

Xbox Game Pass растоптал такую особенность. Прошёл все интересные проекты в подписке? Тебя больше ничего не держит. Можешь избавляться от устройства. В случае острой необходимости можешь пройти пару игр лет через 5 на персональном компьютере... купив в Steam с 90% скидкой.

Xbox Game Pass доказал, что "много" игр не бывает

Многие не знают, но в сутках всего 24 часа. Можешь быть кем угодно, делать что угодно, но это неизменно. Вычитаем сон, еду, работу, время на дорогу, домашние дела — свободное время на игры сокращается до 4–5 часов в день. По данным Newzoo, среднестатистический геймер проводит в играх по 40–50 часов в месяц. Примерная продолжительность средней одиночной игры.

Есть проекты на 150–200 часов (вроде Skyrim или The Witcher 3). Есть игры с высокой реиграбельностью и 1000+ часов (Total War: Warhammer III или Civilization VI). Есть онлайн-игры и сессионки с 5000+ часами (Grand Theft Auto V или Tom Clancy's Rainbow Six Siege). А ещё есть free-to-play (Fortnite или Marvel Rivals).

И тут как в том анекдоте: "Или я, или водка". Невозможно сесть и долгое время играть только в подписку. Вокруг постоянно выходят игры с БОЛЬШЕЙ привлекательностью.

У человека нет столько свободного времени, чтобы успеть везде. Постоянно нужно выбирать — или то, или это. И снова Xbox Game Pass — НЕ ультимативное предложение. Снова стоит выбор, который Microsoft постоянно проигрывает. Вот вышла Kingdom Come: Deliverance II — и на что вы тратите время в этом месяце?

Xbox Game Pass экономит много денег

Любимая фраза поклонников Xbox. А сюда ещё примешивается российская халява из некоторых регионов. Эту тему регулярно форсят на профильных ресурсах.

Хлебом не корми, а новость о подобном обязательно разлетится по нужным ресурсам.

Выгода так и течёт из всех щелей, только успевай подставлять шапку. Этот тезис регулярно снует и вбивается обывателям в голову.

Правда жизни такова, что за весь 2024 год на игры на всех платформах я потратил всего $140. Без ухищрений и серых схем. Я и мои дети играли в то, что хочется, и без ограничений. Все купленные игры остались на моих аккаунтах, и в любой момент, без дополнительных трат, я могу перепройти их снова.

Внимание, вопрос: "А что такое экономия? Запускать игры, которые тебе не интересны, и считать их за полную стоимость или брать то, что нравится, на скидках?" Моя последняя покупка: взял, когда было удобно, и поиграю, когда будет время. Меня никто не подгоняет, игра не исчезнет из библиотеки, и это то, что достойно внимания на долгие сотни часов.

Осознание того, что аренда игр — это развод на деньги, приходит, когда аренда заканчивается, и у тебя просят ещё денег. Ты заплатил, а у тебя ничего нет.

Размазанные релизы

Японцы могут выпустить всего 1 единственную игру, и о Bloodborne будут вспоминать через 10 лет. Ради одной игры, вышедшей много лет назад, повзрослевший геймер пойдет в магазин за новым устройством. Большие уникальные проекты, лучшие в индустрии, даже с релизом раз в 2 года - консоли будут разлетаться как горячие пирожки. А Xbox обязан выпускать игры каждый месяц, чтобы пользователи продляли аренду. Невозможно каждый месяц выпускать шедевры. Качество и бюджеты уменьшаются в угоду количества. В прошлом году активно нахваливали Hi-Fi Rush, вот только в Steam подобных игр несколько десятков и с оценкой повыше, и рекламным бюджетом поменьше. А об Ara: History Untold люди забыли еще до ее выхода. 

Проектов у Фила Спенсера выходит много, только они мелкие и теряются на фоне общего потока релизов. Как говорил Сунь-цзы "Копьё пронзает, а метёлка лишь щекочет."

Витрина игровой консоли Xbox

Подойдите к любому поклоннику "коробокса" и спросите, с чем у него ассоциируется консоль. В 9 случаях из 10 это будет "Хало-Гири-Форза". О каждой он расскажет длинные истории с кучей подробностей. Только проблема в том, что это из эпохи Xbox 360. Об эпохе Xbox One и Xbox Series он не сможет рассказать вам НИЧЕГО.

Xbox Game Pass — это обезличенное название, затерянное во времени. Никакой конкретики. Некоторые пытаются добавить: "там игры появляются в день релиза". И снова обезличенная фраза без конкретики.

Когда мне называют Horizon Zero Dawn, я чётко представляю Элой с луком, бегающую за роботами. Точно знаю, что мне нравится эта игра и подобный геймплей. Когда говорят "игра, похожая на Ghost of Tsushima", чётко вижу образ самурая. А какие у вас ассоциации с фразой "игры в день релиза"? Вот игра Day One Supermarket Shriek — ваши комментарии? Какой вес у приписки "Day One"?

Обезличенная инициатива, превращающая шедевр в серую массу. Если вы в теме, можете что-то выделить, а что делать остальным?

Xbox Game Pass — это спасительная соломинка консолей Xbox

Есть такой магазин, как Steam, — и в нём нет никаких подписок. Есть магазин Epic Games Store — в нём тоже нет аренды игр. Есть GOG, Itch.io, Humble Bundle — ни в одном из них нет аренды. За последние семь лет все они росли и ширились. Их не надо спасать. А ещё есть Ubisoft и Electronic Arts. Параллели можете провести сами и сделать выводы самостоятельно.

Правда жизни в том, что аренда игр хороша только если вы монополист. Геймеры только в вашем магазине. Лучшие игры выходят только здесь. Сотни миллионов плательщиков кидают деньги в один-единственный карман. В нашем случае семь лет тратили время, ресурсы и репутацию на пустышку без перспектив. Microsoft раздавала халяву и уничтожала продажи. Филимон продвигал сервис и уничтожал мелких издателей. Путь в никуда.

Пик всех проблем проявился, когда в Xbox Dashboard число ссылок на подписку перевалило за 9 штук. Упоминание Xbox Game Pass было на каждой странице, а на некоторых — по нескольку раз. Чтобы наверняка. Вдруг вы не заметили или не успеете перейти в магазин и передумаете покупать? Настолько "анального" навязывания услуги в жизни не видел.

Послесловие

Семь лет, вместо того чтобы делать игровую консоль лучше, создавать хорошие игры, развивать направления и помогать сторонним разработчикам, Microsoft разрушала свою платформу. Сначала они создали прямого конкурента всем мелким издателям. Потом не смогли наполнить сервис знаковыми проектами. Обезличили игры. Наплевали на целевую аудиторию. Использовали любые способы для навязывания сервиса. Итог вам известен.

Поговаривают, что легко рассуждать, когда всё свершилось. Но я об этом говорил на старте. Если тема будет выгодной, то в нее побегут все и каждый. Но без монополии подобный сервис будет пропащим делом.

Забавные цифры. Весь консольный игровой рынок составляет $51 млрд. Microsoft планировала достичь 100 млн. подписчиков. То есть только Xbox Game Pass должен был генерировать около $24 млрд. Это без учета лутбоксов, сизенпассов, дополнений, аксессуаров и прочего. И это минимум для базового существования.

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