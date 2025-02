Годовая выручка всей игровой индустрии на всех платформах вместе взятых составляет чуть более $185 млрд. Microsoft тратит $78 на поддержание штанов и через пару месяцев сворачивает свою деятельность на консольном рынке. На платформе конкурента выпускают главный эксклюзив от внутренней студии, потому что... Никто так и не понял. И все завешано тайной и двусмысленными намеками.

Call of Duty: Black Ops 6

Предисловие

По состоянию на январь 2025 года около 45 миллионов активных пользователей продолжают пользоваться PlayStation 4, несмотря на то, что с выхода нового поколения прошло более четырех лет. Это свидетельствует о долгом жизненном цикле консоли, и есть высокая вероятность, что PlayStation 5 останется актуальной как минимум еще десятилетие. Игровая индустрия достигла точки, где технологический прогресс уже не вызывает прежнего «вау-эффекта» у геймеров, а увеличение мощности больше не оправдывает затраты.

В то же время общее число активных пользователей Xbox прошлого и текущего поколений оценивается в 16–18 миллионов человек. Эта цифра является приблизительной и получена на основе количества подписчиков Xbox Live Gold, умноженного на два. Если Xbox One окончательно выйдет из обращения, число активных пользователей сократится до минимальных значений, а их платформы больше не смогут поддерживать порты крупных проектов. В результате процесс самоликвидации системы произойдет естественным образом. Это осознают в руководстве Microsoft, но многие рядовые пользователи пока этого не замечают.

Сегодня просто зафиксируем факты. 30 января произошло два знаковых события:

Вышел квартальный отчет Microsoft;

Объявили о выходе Forza Horizon 5 на PS5;



То, о чем так долго шептали в сети, наконец-то произошло. Это КОНЕЦ.

Microsoft объявила о релизе Forza Horizon 5 на PlayStation

Нам обещали, что руководство Microsoft в январе 2025 года наконец раскроет тайну значения фразы "Это всё Xbox". Интриги, интриги, интриги — и ничего больше.

Последние шесть лет вся стратегия игрового подразделения Microsoft сводилась к принципу: «Нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться». Ярким примером такого подхода стала презентация от 15 февраля 2024 года. Она была короткой, доступной в сети, и любой желающий мог с ней ознакомиться.

В кризисной ситуации три ключевых представителя игрового направления вышли на сцену и начали вешать лапшу на уши. Процитирую профильный ресурс, где были опубликованы основные выжимки из интервью:





Это ярчайший пример всей политики Фила Спенсера — лить воду и уходить от конкретных вопросов. Толпа в гневе, и её нужно успокоить. Мы сливаем свои игры на другие платформы, но не совсем. Нам нужно подумать и посмотреть, что будет. Подобное происходило всегда, а не только в последние пару лет.

Теперь о "Форза-Гири-Хало" — трёх столпах, на которых хоть как-то держался бренд Xbox. Halo и Gears of War — культовые серии эпохи Xbox 360, но при руководстве Фила Спенсера в этих франшизах не вышло ни одной по-настоящему знаковой игры. Лишь нишевая Forza Horizon продолжала поддерживать свой имидж, но её сливают первой. Сегодня у Xbox больше нет ни одной актуальной игры-витрины. Всё!

И ещё один интересный момент, о котором почти никто не говорит. Слухи о сливе игры появились ещё в сентябре 2023 года — решение было принято давно. Тогда я в это не верил, и не потому, что это один из трёх столпов. Это лицензируемая игра с жизненным циклом в шесть лет.

Forza Horizon 5 вышла в 2021 году и ее должны изъять из продажи в 2027 году, то есть через 2 года после релиза на платформе Sony. Вы когда-нибудь слышали про игры, что существовали в продаже только 2 года?

Квартальный отчет Xbox

Начнём с самого простого и очевидного — уже четыре квартала подряд продажи консолей Xbox продолжают падать. Среднее снижение составляет 30% год к году. При Донне Маттрике такого не было. Даже после "провальной" презентации E3 2013 с бесконечными "тв-тв-тв" за первые 10 месяцев было продано 10 миллионов Xbox One по $500 и ещё около 3 миллионов Xbox 360 по $300.

За последние четыре года, несмотря на пандемию и дефицит консолей, когда Xbox Series S была единственным доступным игровым устройством на рынке, удалось продать не более 30 миллионов устройств. Простая математика и факты говорят о том, что даже Донн Маттрик, с его спорными решениями, справился чуть лучше, чем Фил Спенсер.

И тут складывается интересная картина. В январе 2022 года Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, вложив в бренд Xbox колоссальные $78 миллиардов. А уже через три месяца после закрытия сделки начался отток геймеров и падение продаж консолей. Это первый и, похоже, единственный случай, когда в индустрию вливают огромные деньги, а результат получается противоположный.

Неужели самураи оказались настолько сильны, что смогли устоять перед конкурентом с бесконечным запасом денег?

Сравнение Epic Games Store и Xbox game store в лоб

Чтобы лучше понять ситуацию, стоит привести наглядные примеры. Две корпорации оказались в схожих условиях: маленький Epic Games вышел на рынок, где доминировал Steam, а Xbox — в противостоянии с Sony PlayStation. Один начинал с нуля и минимальными ресурсами, другой имел хорошую базу преданных фанатов и бесконечный бюджет. Ситуации не совсем равны, но близки. Конечно, обязательно найдётся какой-нибудь 45-летний водолей в кофточке цвета фуксии, что начнёт ворчать, но факт остаётся фактом: Epic Games Store — лучший магазин на ПК, и точка.

Тим Суини делает ход конём и раздает бесплатные игры каждую неделю. В 2021 году всплыли документы, где указывалось, что средний чек за качественную игру "второй свежести" составлял около $350 тысяч. В год на раздачу игр уходит менее $20 миллионов — копейки для крупной корпорации.

Результат? В 2024 году число активных пользователей Epic Games Store на ПК достигло 70 миллионов человек. У Steam этот показатель около 150 миллионов. А у Xbox… там аж 500 миллионов активных пользователей.

Эпики кидали деньги маленьким студиям, договаривались о преференциях, кормили геймеров бесконечными подарками и завоёвывали репутацию. И всё это стоило сущие копейки. Прошло семь лет, и Unreal Engine стал главным игровым движком на планете. С Эпиками работают десятки студий, база активных игроков входит в топ-3 на ПК.

А что делает Фил Спенсер? Те же игры второй свежести отдаёт за деньги и на время. Ссорится со студиями, повышает ценник, убирает все льготы для своей паствы. Вместо того чтобы приманить, он выжимает всё до последней капли.

А теперь представьте, если бы Xbox перенял политику Тима Суини и начал выкупать небольшие игры с хорошими оценками и бесплатно раздавать геймерам? Пусть не за $20 млн, а за $50 млн в год. Подобным на $78 млрд он мог бы заниматься 1560 лет.

Думаю, я бы бежал в первых рядах и кричал, какие консоли Xbox "очумечные".

Напомню, что в эпик стор бесплатно раздали:

Ghostwire: Tokyo;

Fallout Classic Collection;

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition;

Fallout 3: Game of the Year Edition;

The Evil Within;

The Evil Within 2;

The Elder Scrolls Online кипу бонусов;

Fallout: New Vegas Ultimate Edition;

Dishonored: Death of the Outsider;

Dishonored: Definitive Edition;

Wolfenstein: The New Order;

DOOM 64;

Prey;

Для тех, кто не понял — это игры от Xbox Game Studios, которые бесплатно раздавались в Epic Games Store. Чужой магазин достал деньги из своих карманов, чтобы порадовать пользователей, а Филимон не хочет радовать своих же геймеров, хотя для него это не стоило бы ни копейки.

Рост выручки контента на Xbox в 2%

Общее падение на 7%, но при этом игры и монетизация выросли на 2% год к году. Опять какие-то странные цифры, которые требуют разъяснений.

В 2023 году на этот квартал пришлись релизы Forza Motorsport и провальной Call of Duty: Modern Warfare III.

В 2024 году — Microsoft Flight Simulator 2024, мегауспешная Call of Duty: Black Ops 6, невероятная Indiana Jones and the Great Circle, очешуительный S.T.A.L.K.E.R. 2 и ещё какие-то события в мире Diablo 4.

И при всём этом разница между кварталами всего 2%. В абсолютных цифрах точно посчитать нельзя, но если взять озвученные $6,6 млрд (включая продажи консолей и аксессуаров), то эта разница составляет $132 млн.





Стоимость игр серии Call of Duty

А теперь вишенка на торте. Уже разбирал этот вопрос, но тогда у меня не было точных данных, и я говорил приблизительно.

Большую часть бюджета игры составляют реклама и продвижение. И вот, буквально пару недель назад, официально озвучили цифру — $700 млн за игру.





Бобби "люблю сметанку" Котик и Sony пришли к взаимовыгодному соглашению. Расходы на рекламу делились между корпорациями. Реклама игры одновременно становилась и рекламой игровой консоли. Японцы экономили на продвижении своей станции, получали дополнительные преференции и эксклюзивные режимы, а взамен брали комиссию 10% вместо привычных 30%. Взаимовыгодная коллаборация.

Call of Duty



Call of Duty 2024 года стала первой, где все тяготы по рекламе игры легли на Xbox. Более того, Sony не компенсировала Филу затраты, а брала полновесные 30% комиссии.

А на этом билборде вы можете заметить рекламу той самой консоли, что близка к своему закрытию.

реклама Call of Duty: Black Ops 6



Или другой вариант рекламы за очень много денег. Вообще без указания, где покупать и играть в новую игрушку.

реклама Call of Duty: Black Ops 6



То есть, только на рекламе и комиссии потери могут составлять около $500 млн. Как вам поворот событий на пустом месте? Ни себе ни людям.

Внутриигровые покупки и лутбоксы

В этом месте у меня нет 100% уверенности, так как не обладаю всей полнотой информации. Есть факт, что люди готовы вкладывать деньги в своё, но не тратят в арендованное. Это первая игра, попавшая в сервис аренды игр. У меня высокая степень уверенности, что случайные геймеры брали игру в прокат, а не покупали и, попробовав пару каток, убегали из неё. С купленной игрой люди выжимают всё до последней капли и даже немножко больше.

Есть прослойка пользователей, которые не заплатили полную цену за игру, а арендовали её на месяц-два. И эти «арендовзятели» не покупали лутбоксы. По некоторым данным, такая статья доходов составляет от 50 до 70% выручки и раскрывается на длинной дистанции.

Аренда плохо работает в долгую ради одной игры. То есть в следующие месяцы структура выручки будет ухудшаться.

Нелояльная аудитория Sony

Консольные войны — это не только словесные баталии на форумах, но и демарши, бойкоты. Я точно знаю, что есть прослойка пользователей PlayStation, которые воздержались от покупки, как в былые времена. Я не знаю её точный размер, но судя по слухам в сети — эта прослойка достаточно существенная. Проверить не могу, но упомянуть о таком феномене обязан.

Следующая консоль Xbox

У меня лишь один вопрос: "А зачем она нужна?" Вы не совсем правильно меня поняли. Зачем она нужна Microsoft? Назовите хоть одну значимую причину её существования. Зачем Microsoft следующая консоль Xbox? О ней официально объявили 15 февраля 2024 года. Ранние анонсы аннигилируют продажи. Nintendo Switch 2 — яркий пример: молчать до последнего и терпеть, что есть силы.

Послесловие

Фил Спенсер долгие годы пытался удержать коробокс на плаву, правда, вместо дела он использовал слово. Много и красиво. Одна ошибка в планировании сменяла другую. Нулевое планирование и перспективы развития. Тв-Тв-Тв от Дона Метрикса, может, и не были чем-то вдохновляющим, но оно имело четкие очертания. Titanfall и Ryse: Son of Rome разрабатывались под Тв-Тв-Тв и получились отличными проектами. Dead Rising 3 и Killer Instinct не стеснялись слабого железа. А Fighter Within и Zoo Tycoon до сих пор не появились на игровой станции. Без длинных денег удавалось сотрудничать со сторонними студиями и выпускать качественные продукты. Сейчас же большие деньги идут в непонятном направлении, а пользователи остаются в неведении и без игр. Как аукнется, так и откликнется. 10 лет издевательств вернулись бумерангом.