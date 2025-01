Пришло время запастись попкорном и следить за главным игровым событием 2025 года. У Xbox вроде бы есть какой-то план, и они как-то пытаются его придерживаться. Я был одним из немногих, кто годами говорил о несоответствии громких заявлений Microsoft их реальным действиям. Никто мне не верил. И кто в итоге оказался прав?

Предисловие

В конце 2024 года я вживую встретился с поклонником Xbox и разговорился о насущных проблемах и некоторых планах на ближайшую перспективу. Не ряженый фанат, который рекламирует Xbox Game Pass, а настоящий, до последней клеточки своего естества. С мыслями и идеями, работающими только в одном направлении, без "возможно" и "если". Ему не интересны Sony PlayStation VR и ремейки Silent Hill 2, он даже не в курсе об их существовании. В этом году он хочет найти Xbox 360 Simpsons Movie Limited Edition — священный грааль консолей Microsoft. У него уже есть оригинальный геймпад, и осталось отыскать основную тушку. И в процессе общения речь плавно перешла к будущему, мыслям и идеям.

Именно их и хочется осветить в сегодняшней теме. С одной стороны - это подведение итогов ушедшего года, с другой - стартовая точка на ближайшую перспективу.





Обещать - не значит жениться

Основной лозунг последних лет существования игрового подразделения Xbox. У многих геймеров память золотой рыбки, и они не помнят ничего, что выходит за рамки пары недель. В декабре 2019 года анонсировали новое поколение Xbox и провели демонстрацию некоторых будущих игр. В сентябре 2020 года объявили о приобретении Bethesda Game Studios во главе с Тоддом Говардом. Весь первый год жизненного цикла Xbox Series обсуждали и смеялись над тем, что многие популярные франшизы станут эксклюзивами коробокса.

В январе 2022 года громогласно объявили о поглощение Activision Blizzard и два следующих года поклонники коробокса только и делали, что обсуждали судебные разбирательства и эксклюзивность новых проектов.

В феврале 2024 года появились новости о будущей, самой инновационной консоли Xbox и разработке портативного игрового устройства от Microsoft. Весь 2024 год поклонники обсуждали, как они будут играть на новом портативе, вызывая зависть у остальных, и как Фил Спенсер снова всех переиграл.

За последние пять лет в среде консолей Xbox действительно стало заметно, что обсуждения игр отошли на второй план, уступив место мечтам и фантазиям.

Девиз "Power Your Dreams" или "Пробуди свои фантазии" оказался не просто слоганом, а, отражением реального положения дел. Это ироничный комментарий к ситуации, где вместо игр пользователи получили обещания и амбиции.

Многие восприняли рекламный слоган как троллинг собственного сообщества. За поколение, в котором Xbox обещал многое, пользователи в итоге получили только яркие фантазии, а не то, что можно "пощупать".





"This is an Xbox" или "Это всё Xbox"

В конце 2023 года состоялась "сделка века", а уже через три месяца Microsoft провела незапланированную презентацию, на которой объявила о выходе нескольких своих игр на платформы конкурентов. Официальное объяснение: "Рынок консолей не растет." Формулировка вызывает вопросы. Nintendo Switch стала второй самой продаваемой консолью в истории, 2023 год стал самым успешным для PlayStation со времен легендарной PS2. Но рынок, оказывается, "не растет".

Правильнее сказать: "Рынок консолей Xbox не растет." Всего одно слово меняет весь смысл. Это яркий пример манипуляции общественным мнением.

В ноябре Microsoft запустила странную рекламную кампанию "Это все Xbox", которую многие так и не поняли. Для контраста уточним: чтобы сыграть в Call of Duty: Black Ops 6 по подписке на Xbox, нужно заплатить $20, в то время как на ПК это стоит $12. Разница почти в два раза за одну и ту же игру внутри одной экосистемы.

Кроме того, новейшая CoD не поддерживает Xbox Play Anywhere. Это означает, что нельзя воспользоваться дешевой подпиской на ПК, чтобы играть на консоли, как с другими играми от внутренних студий.

Microsoft декларирует равенство всех платформ, но ценовая политика говорит об обратном. Получается странный диссонанс: слоган утверждает, что "все равны", но реальность демонстрирует, что консоли явно играют роль "неродных".

Персональные компьютеры, консоли, облака, мобилки

Руководство Microsoft стремится выступить единым фронтом на всех актуальных игровых платформах, чтобы охватить максимально широкую аудиторию. Так можно интерпретировать последние заявления Фила Спенсера и его команды. Подход понятен: "Мы не смогли победить PlayStation на консольном рынке, поэтому будем соревноваться со всем миром и всеми платформами." Если стратегия провалится, Microsoft рискует превратиться в обычного издателя.

Для тех, кто не в курсе, стоит уточнить: игры для консолей и для смартфонов значительно различаются в акцентах. На большом экране можно уделить внимание сложной визуальной составляющей с мелкими деталями, тогда как на маленьком экране плотная детализация теряет смысл. Меню, инвентари, контекстные элементы на консолях могут быть удобными и масштабируемыми, но на смартфонах приходится упрощать и адаптировать. Сессии за консолью могут длиться 5–7 часов, а мобильные игры рассчитаны на 7–10 минут. Различий множество, и адаптировать проект под все платформы крайне сложно.

Универсальный гибрид возможен? Безусловно! Но ожидать подобного от Xbox, который даже не может стабильно создавать игры для одной платформы, — наивно.

Говоря о гибридах, нельзя не вспомнить Windows 8 — попытку создания универсального решения. Итоги всем известны.

Портативная консоль от Microsoft

Windows в "пух и прах" проигрывает Android и SteamOS в мобильном сегменте. В марте 2024 года Филимон выразил симпатию к портативным устройствам, но заявил, что предпочитает оболочку Xbox. Пространное интервью без конкретики лишь подогрело интерес. Весь год сообщество активно обсуждало возможный выпуск портативного устройства от Microsoft и вероятность лицензирования его сторонними производителями. Эти слухи демонстрируют полное непонимание реального положения дел.

Для начала важно уточнить: Microsoft ежегодно получает около $2 млрд за счет продажи личных данных третьим лицам. Windows 10 изначально распространялась бесплатно с расчетом на долгосрочную окупаемость через рекламу, слежку, таргетирование и другие механизмы. Однако коммерческие модули системы потребляют до 40% общих ресурсов. Именно они являются ключевой проблемой Windows в мобильных игровых устройствах, снижая их производительность и эффективность.

Создавать новую Windows для игр, убирая слежку за пользователем, и терять деньги впустую? Ради чего? Чтобы просто попробовать себя в новой нише и выпустить "джина из бутылки"?

SteamOS официально недоступна в широком доступе, но это не мешает энтузиастам устанавливать ее на сотни "несовместимых" устройств, доказывая, что действительно востребованное решение всегда найдет своего пользователя.

Новая Windows для игр Xbox

В 2019 году сеть заполонили слухи о новой облегченной Lite OS (Windows Core OS) или Windows 10X, как ответ на ChromeOS от google. Простая система без лишнего мусора. Только самое необходимое.

Наработки плавно перетекли в Windows 11, но сама система так и не вышла в свет. Многие не до конца понимают, что операционная система — это коммерческий продукт, который должен приносить доход, превышающий затраты на его разработку. Если такого баланса нет, то "есть нюансы".

Геймеры Xbox хорошо знакомы с приложением "Xbox" на персональных компьютерах. Однако не все помнят его предшественников:

Xbox SmartGlass;

Xbox App;

Xbox Game Bar;

Xbox Console Companion;

Xbox Beta плавно перетекающее в Xbox;

А еще меньше людей осведомлены о существовании Microsoft Store, где половина функций дублируется. Совсем загадочным остается факт, что многие вопросы просто перенаправляются на официальный сайт Xbox. Microsoft уже 10 лет развивает Xbox на ПК, но до сих пор не смогла довести до ума одно-единственное приложение, которое было бы действительно удобным для пользователей.

Десятилетие работы над маленьким приложением, и при этом кто-то надеется на полноценную, оптимизированную операционную систему для игр. Для такого оптимизма нужно иметь невероятно сильную веру.

Лицензирование Xbox у сторонних производителей

Достоверно известно, что платформодержатели продают свои устройства в минус и лишь со временем на продаже игр отбивают вложения и выходят в плюс. Steam Deck стал популярным устройством за счет привлекательного соотношения цены/характеристик. Ближайшие конкуренты все вместе суммарно продались меньшим тиражом:

ASUS ROG Ally;

Lenovo Legion Go;

Aya Neo 2;

Acer Nitro Blaze 7;

MSI Claw;

Их не спасли ни лучшая производительность, ни качество материалов, ни экран, ни активная реклама на внутреннем рынке. Любой производитель должен не только создать устройство и заработать на нем, но и выдержать конкуренцию с аналогами. Steam может позволить себе продавать устройства в ноль, компенсируя это продажами игр и сервисов через онлайн-платформу. Сторонние производители лишены такой возможности.

Что уж говорить о конкуренции с PlayStation, где устройства продаются в убыток, предлагаются высококачественные эксклюзивы, работает огромный маркетинговый бюджет и трудятся лучшие инженеры в мире.

Xbox Шрёдингера

Фил Спенсер активно скрывает любую информацию о реальном положении дел игрового подразделения Microsoft. Единственным достоверным источником можно назвать сайт TrueAchievements, где можно отслеживать популярность игр через ачивки. Чем больше игроков получили достижение, тем популярнее игра. Это единственный объективный показатель. Однако и его начали скрывать.

25 января 2025 года должен выйти квартальный отчет Microsoft, из которого можно будет увидеть сравнение выручки игрового подразделения за этот и прошлый год — без влияния от покупки Activision Blizzard, но с учетом эффекта от добавления Call of Duty в подписку. По "утечкам" аналитических агентств ожидаются успехи и новые рекорды. Это будет первый и главный показатель, который трудно скрыть. Тогда мы точно узнаем, что случилось с "котиком в коробке".

Будущее Xbox и новые инициативы Microsoft

Новая рекламная программа удивила всех поклонников консольного подразделения Xbox. Что она означает и зачем нужна обещают пояснить в ближайшие недели. Но до того момента:

Консольная гонка была проиграна и PlayStation наложило вето на любые инсинуации от конкурента;

На персональных компьютерах Microsoft Store ловить нечего пока существует Steam и EGS;

Облачный гейминг провалился на старте, а производительности современных смартфонов достаточно, чтобы играть нативно на родном железе без абонентской платы;

Яблочная корпорация запретила сервис Microsoft на своей платформе;

Android хоть и не может запрещать, но монополизировал рынок и доля в пару процентов ничего не изменит;

Nintendo отмалчивается, хотя и подписала договор на распространение CoD на 10 лет;

xbox game pass забуксовал, а Xbox series X не оправдал ожиданий

Фил Спенсер решил перейти в роль обычного издателя? Распространять свои игры везде, куда руки дотянутся? Проблема состоит в том, что Microsoft уже издала:

Ara: History Untold;

Minecraft Legends;

Psychonauts 2;

Towerborne;

GoldenEye 007;

Hi-Fi Rush;

О которых никто не слышал, кроме узкого комьюнити фанатов и поклонников. Издатель из Microsoft, как из меня Балерина. Пафоса много, а эффекта ноль.

Послесловие

Реальные поклонники Xbox не сидят в интернете и не ищут информацию о будущем любимого бренда — у них нет на это свободного времени. Если вы читаете эти строки, значит, вы сомневаетесь и ищете поддержки. Ее не будет. Microsoft с высокой колокольни смотрит на вас и ваши потраченные деньги. Она отчитывается только перед инвесторами и отвечает исключительно перед ними. Если кто-то недоволен и решил сменить свою лояльность на другой бренд, найдутся сотни миллионов других "простачков", которые поверят обещаниям и сладким речам. Этот тезис был актуален 7 лет назад и не изменился до сих пор. С Xbox что-то будет и Microsoft найдет оптимальный (для себя) выход из ситуации с минимальными финансовыми потерями. У нее все будет хорошо, в отличие от вас.