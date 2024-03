При выборе игрового устройства люди не понимают, что они приобретают и зачем им это. Смотрят проплаченную рекламу и берут не задумываясь. У приставки есть много нюансов, о которых не принято говорить в широких кругах.

Предисловие

Игровые консоли - это устройства длительного использования. В рекламных проспектах и маркетинговых фразах вам не расскажут о том, как устройство себя будет чувствовать через 3-5 лет. Вам впихивают агрегат здесь и сейчас. Остальное вам знать необязательно, но именно на длинной дистанции вскрываются основные проблемы. Именно о них и хочется поговорить сегодня.

Первая причина: Диски

реклама





Microsoft отказывается от физических носителей и переходит в цифровую эру. Игры в цифре - это очень удобно: нажал одну кнопочку и у тебя готовая игра со всеми обновлениями. На персональных компьютерах давно отказались от дисководов и отлично себя чувствуют. У вас ведь в персональном компьютере нет дисковода? А еще это уменьшает стоимость устройства и делает его доступнее. Сегодня можно слышать миллион различных оправданий данному явлению.

Диски - это единственный эффективный и надежный способ экономить на играх. Более того, существует огромная прослойка игр, которые были убраны из цифрового магазина из-за окончания лицензий. Далеко не у всех есть финансовые возможности брать игры за полную стоимость и с обновлениями вопрос не всегда актуален. Берешь GOTY издание и наслаждаешься.

реклама





Помимо игровой ценности, у дисков есть еще одно интересное свойство - они увеличивают привлекательность лота при продаже. Новые хозяева вашей консоли хотят играть, мало кто отдаст свой аккаунт, а вот выделить пару дисков - очень даже. Свою Xbox one X долго не мог слить за адекватный прайс, пока не добавил 2 копеечных диска.

Когда вам рассказывают, как Microsoft сможет увеличить свою прибыль, убрав физические носители - это говорит только о том, что ВАМ придется заплатить немного больше обычного. Фил Спенсер хочет быть ближе к пользователям, дать ему выбор... Только на словах.

Вторая причина: Эксклюзивы

Термин сильно исказили за последние годы. Многие, говоря "эксклюзив", думают о God of War и Pentiment. Но это понятие заметно шире, я бы его назвал "Уникальность". В консолях Xbox отсутствует какая-либо особенность. После этой фразы всегда выскакивают "свидетели Xbox Game Pass" и начинают нести всякую ахинею, где спорить бесполезно. У меня к ним два простых вопроса: "Почему Microsoft не выкупает временную эксклюзивность ТОПовых проектов, как Sony?" и "Если на PlayStation больше покупателей и выкуп оправдывается, то не будет ли происходить то же самое с играми в подписке от сторонних студий?"... Может... это другое?

реклама





Microsoft превращается в издателя и теряет свою идентичность. У нее нет своих фишечек, которые готовы удивлять.

Третья причина: Комьюнити

Фил Спенсер уничтожил основное ядро преданных фанатов игрового устройства, растоптал и превратил в прах. Это люди, которые рекомендуют устройство своим друзьям и знакомым. Сегодня мы находимся в той точке истории, когда крики "Хало-Гири-Форза" больше ничего не значат. А с ними нет единства и сплочённости в рядах последователей, утеряна мощнейшая движущая сила.

Один из примеров влияния сообщества: есть несколько пар игровых проектов близких по духу, Days Gone и State of Decay 2. Другой пример, Infamous: Second Son и Sunset Overdrive. Или... The Order: 1886 и Ryse: Son of Rome. Первую, в озвученных парах, знают многие, вторая провалилась в продажах. Речь идет о предыдущем поколении, когда не было ярко выраженного доминирования одной стороны над другой. Именно в этом месте фанаты делают кассу для игры. Можно еще вспомнить о влиянии поклонников на платформу.

реклама





Четвертая причина: Издатели

Мой любимый пример - это Baldur’s Gate 3 и The Witcher 3. Они сильно нашумели и многое выплыло в общий доступ. У Лариан не было денег и они разнесли выпуск игры на разных устройствах по времени. Актуальные платформы сегодня, прочие - когда-нибудь. Другой пример. The Witcher 3 на старте ставил на колени большинство актуальных игровых систем. Требовалось обновить персональный компьютер для запуска польского Ведьмака. Но... Спустя время... Через боль и страдания, появился порт на Nintendo Switch.

У Xbox маленькая платежеспособная аудитория. Сегодня многие издатели ориентируются на два поколения и у Xbox около 70 млн пользователей. Завтра пойдут проекты только на актуальные гаджеты и аудитория упадет до 25 млн человек. Небольшие издательства могут решить, что выпуск на устройствах Microsoft нецелесообразен.

Например, до сих пор в подвешенном состоянии Tchia и Kena: Bridge of Spirits. С большим опозданием вышли Sifu и Stray. А топовые донатные проекты Genshin Impact и Honkai: Star Rail в непонятках.





Пятая причина: Перспективы

Самый главный минус устройств от Microsoft. PlayStation на рынке почти 30 лет, это флагман Sony и главная дойная корова. Все уверены, что японцы приложат максимум сил и средств на поддержку игрового направления. А вот с Xbox дела обстоят немного иначе: игровые устройства долгое время продаются в убыток. Чтобы понимать масштабы, приведу примерные цифры.

Стоит понимать, что 552 бакса - это стоимость железа, но еще нужно добавить стоимость софта, стоимость доставки до магазинов, добавить сумму, которую магазин оставляет себе для заработка. Сверху капает реклама и маркетинг. За первый год было реализовано около 10 млн штук Xbox 360. Прямые потери оценивались в сумму 2,5 млрд баксов. Это без форс-мажора с красными огнями. Платформа оставляет себе 30% от выручки. Для окупаемости первых демпинговых вливаний необходимо было продать около 140 млн копий разнообразных игр по 60 баксов, по 14 игр на КАЖДУЮ проданную консоль, чтобы выйти в ноль.

Следующие итерации не были такими дорогими, но также продавались с дисконтом. Мало кто захочет работать долгое время в минус. Чем меньше перспектив роста, там меньше у инвесторов желание терять финансы. Может случиться так, что создадут следующую игровую консоль и выпустят с минимальным тиражом. Или откажутся от выпуска. А ваш аккаунт с играми уйдет в небытие.

Послесловие

Часто, при покупке игрового устройства, люди смотрят на положение вещей здесь и сейчас. Они не думают, что будут делать через пару лет. Последние события показали, что не все так однозначно. У Microsoft гигантские проблемы и их решение может быть переложено на плечи обычных геймеров. Такое происходило уже много раз. И может повториться.





Другие темы автора тык-тык-тык