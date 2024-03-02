Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox

Когда вам рассказывают, как Microsoft сможет увеличить свою прибыль, убрав физические носители - это говорит о том, что ВАМ придется заплатить немного больше.
[ ] для раздела Блоги
2
2

реклама

При выборе игрового устройства люди не понимают, что они приобретают и зачем им это. Смотрят проплаченную рекламу и берут не задумываясь. У приставки есть много нюансов, о которых не принято говорить в широких кругах.

Предисловие

Игровые консоли - это устройства длительного использования. В рекламных проспектах и маркетинговых фразах вам не расскажут о том, как устройство себя будет чувствовать через 3-5 лет. Вам впихивают агрегат здесь и сейчас. Остальное вам знать необязательно, но именно на длинной дистанции вскрываются основные проблемы. Именно о них и хочется поговорить сегодня.

Первая причина: Диски

реклама



Microsoft отказывается от физических носителей и переходит в цифровую эру. Игры в цифре - это очень удобно: нажал одну кнопочку и у тебя готовая игра со всеми обновлениями. На персональных компьютерах давно отказались от дисководов и отлично себя чувствуют. У вас ведь в персональном компьютере нет дисковода? А еще это уменьшает стоимость устройства и делает его доступнее. Сегодня можно слышать миллион различных оправданий данному явлению. 

Диски - это единственный эффективный и надежный способ экономить на играх. Более того, существует огромная прослойка игр, которые были убраны из цифрового магазина из-за окончания лицензий. Далеко не у всех есть финансовые возможности брать игры за полную стоимость и с обновлениями вопрос не всегда актуален. Берешь GOTY издание и наслаждаешься. 

реклама



Помимо игровой ценности, у дисков есть еще одно интересное свойство - они увеличивают привлекательность лота при продаже. Новые хозяева вашей консоли хотят играть, мало кто отдаст свой аккаунт, а вот выделить пару дисков - очень даже. Свою Xbox one X долго не мог слить за адекватный прайс, пока не добавил 2 копеечных диска.

Когда вам рассказывают, как Microsoft сможет увеличить свою прибыль, убрав физические носители - это говорит только о том, что ВАМ придется заплатить немного больше обычного. Фил Спенсер хочет быть ближе к пользователям, дать ему выбор... Только на словах.

Вторая причина: Эксклюзивы

Термин сильно исказили за последние годы. Многие, говоря "эксклюзив", думают о God of War и Pentiment. Но это понятие заметно шире, я бы его назвал "Уникальность". В консолях Xbox отсутствует какая-либо особенность. После этой фразы всегда выскакивают "свидетели Xbox Game Pass" и начинают нести всякую ахинею, где спорить бесполезно. У меня к ним два простых вопроса: "Почему Microsoft не выкупает временную эксклюзивность ТОПовых проектов, как Sony?" и "Если на PlayStation больше покупателей и выкуп оправдывается, то не будет ли происходить то же самое с играми в подписке от сторонних студий?"... Может... это другое?

реклама



Microsoft превращается в издателя и теряет свою идентичность. У нее нет своих фишечек, которые готовы удивлять.

Третья причина: Комьюнити

Фил Спенсер уничтожил основное ядро преданных фанатов игрового устройства, растоптал и превратил в прах. Это люди, которые рекомендуют устройство своим друзьям и знакомым. Сегодня мы находимся в той точке истории, когда крики "Хало-Гири-Форза" больше ничего не значат.  А с ними нет единства и сплочённости в рядах последователей, утеряна мощнейшая движущая сила.

Один из примеров влияния сообщества: есть несколько пар игровых проектов близких по духу, Days Gone и State of Decay 2.  Другой пример, Infamous: Second Son и Sunset Overdrive. Или... The Order: 1886 и Ryse: Son of Rome. Первую, в озвученных парах, знают многие, вторая провалилась в продажах. Речь идет о предыдущем поколении, когда не было ярко выраженного доминирования одной стороны над другой. Именно в этом месте фанаты делают кассу для игры. Можно еще вспомнить о влиянии поклонников на платформу.

реклама



Четвертая причина: Издатели

Мой любимый пример - это Baldur’s Gate 3 и The Witcher 3. Они сильно нашумели и многое выплыло в общий доступ. У Лариан не было денег и они разнесли выпуск игры на разных устройствах по времени. Актуальные платформы сегодня, прочие - когда-нибудь. Другой пример. The Witcher 3 на старте ставил на колени большинство актуальных игровых систем. Требовалось обновить персональный компьютер для запуска польского Ведьмака. Но... Спустя время... Через боль и страдания, появился порт на Nintendo Switch. 

У Xbox маленькая платежеспособная аудитория. Сегодня многие издатели ориентируются на два поколения и у Xbox около 70 млн пользователей. Завтра пойдут проекты только на актуальные гаджеты и аудитория упадет до 25 млн человек. Небольшие издательства могут решить, что выпуск на устройствах Microsoft нецелесообразен.

Например, до сих пор в подвешенном состоянии Tchia и Kena: Bridge of Spirits. С большим опозданием вышли Sifu и Stray. А топовые донатные проекты Genshin Impact и Honkai: Star Rail в непонятках.


Пятая причина: Перспективы

Самый главный минус устройств от Microsoft. PlayStation на рынке почти 30 лет, это флагман Sony и главная дойная корова. Все уверены, что японцы приложат максимум сил и средств на поддержку игрового направления. А вот с Xbox дела обстоят немного иначе: игровые устройства долгое время продаются в убыток. Чтобы понимать масштабы, приведу примерные цифры.

Стоит понимать, что 552 бакса - это стоимость железа, но еще нужно добавить стоимость софта, стоимость доставки до магазинов, добавить сумму, которую магазин оставляет себе для заработка. Сверху капает реклама и маркетинг. За первый год было реализовано около 10 млн штук Xbox 360. Прямые потери оценивались в сумму 2,5 млрд баксов. Это без форс-мажора с красными огнями. Платформа оставляет себе 30% от выручки. Для окупаемости первых демпинговых вливаний необходимо было продать около 140 млн копий разнообразных игр по 60 баксов, по 14 игр на КАЖДУЮ проданную консоль, чтобы выйти в ноль.

Следующие итерации не были такими дорогими, но также продавались с дисконтом. Мало кто захочет работать долгое время в минус. Чем меньше перспектив роста, там меньше у инвесторов желание терять финансы. Может случиться так, что создадут следующую игровую консоль и выпустят с минимальным тиражом. Или откажутся от выпуска. А ваш аккаунт с играми уйдет в небытие.

Послесловие

Часто, при покупке игрового устройства, люди смотрят на положение вещей здесь и сейчас. Они не думают, что будут делать через пару лет. Последние события показали, что не все так однозначно. У Microsoft гигантские проблемы и их решение может быть переложено на плечи обычных геймеров. Такое происходило уже много раз. И может повториться.  


Другие темы автора тык-тык-тык

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox series x xbox series s xbox game pass фил спенсер sony playstation 5 васютин игровые консоли xbox провал xbox проблемы консолей xbox
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
9
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
7
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
3
Иностранные производители электроники массово закрывают свои магазины в России
10
MWM: Су-57 снова с дальнобойными ракетами Х-59МК2 атаковал военные цели на территории Украины
2
Журналист Репке рассказал, что дроны ВС РФ стали самым настоящим бичом для западной техники ВСУ
3
Ростех намерен возобновить производство самолётов ДРЛО А-50У
8
Экраноплан Airfish-8 начнет перевозить туристов в 2025 году
+
Шведские учёные побили «мировой рекорд» эффективности солнечных батарей
1
Россия увеличивает производство новейшей РСЗО «Возрождение»
+
Высокоточный "Краснополь" поразил украинский ЗРК "Бук-М1" в селе Хотень
+
Sony выпустила обновление для повышения производительности на 17-летней консоли PlayStation 3
4
Макрон назвал «продуманными и выверенными» свои слова о вводе европейских войск на Украину
2
Информация об освобождении населенного пункта Ивановское в ДНР появилась в сети
+
Li Auto оценила «самый большой в мире электромобиль» в $77 800
+
НАСА: Марс вращается с каждым годом всё быстрее
+
Разработчики «диаблоида» Last Epoch признали вину за провальный релиз и пообещали развивать проект годами
2
GeForce RTX 5090 будет на 70% быстрее GeForce RTX 4090, но цена видеокарты может составить $2500
15
Уникальная система превращает углекислый газ в ценные углеродные нанотрубки
+
Dogecoin и Shiba Inu вернулись к росту, а аналитики ожидают резкого подорожания «собачьих» монет
+
Apple запустила в продажу восстановленные iMac M3
1
За 12 минут зарядки китайский электромобиль-минивэн LI MEGA увеличивает запас хода на 500 км
+

Популярные статьи

Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
Шесть причин, по которым я установил на свой игровой ПК сразу две ОС — Windows 10 и Windows 11
58
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
11
Last Epoch: краткий обзор игры
9
Можно ли собрать игровой ПК на процессоре и видеокарте Intel – почему геймерам лучше купить NVIDIA
10
Обзор игры True Stalker – почти как настоящий Сталкер
2
Собираем полностью синий ПК за 49264 рубля - для тех, кто в синей теме
38
В РФ стартовал предзаказ на топовый камерофон Xiaomi 14 Ultra, а вот в США он продаваться не будет
2
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
7
Обзор Call of Duty: Modern Warfare 2 - Современная война продолжается
+

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
12:28
очередные коричневые линии проведут. А так одного удара маловато. Ну полотнр чиниться относительно легко. Опоры хуже чиняться, но собственно крепче и тяжелее попасть. Угроза серьезная думаю если скаже...
Spiegel: Разговор немецких генералов, обсуждавших как бомбить Крымский мост, может быть подлинным
beltar
12:28
А за пред. 10 лет это это имело место быть? Или реальная разница м\у GTX 780Ti и RTX 4090 все-таки поменьше? Ну может 10-тикратная.
Глава NVIDIA заявил о способности увеличивать производительность вычислений в миллион раз каждые десять лет
daem0ns
12:27
ясно понятно, за рекламу хреномаркета, ссылочки на его - пейсателю капает бонус на карман немножко медяков. больше кликов - больше денех... Те самые 30 сребренников, за которые автор готов продать х...
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
Алексей Шалагин
12:23
😃👍
Стали известны характеристики и дата выхода Nokia N2 Pro Max 5G
Шакро Молодой
12:22
хочу чтоб была ядерная война. интересно просто как это будет после
Spiegel: Разговор немецких генералов, обсуждавших как бомбить Крымский мост, может быть подлинным
genji
12:12
Снова этот полыхающий с прожжеными стульями...
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
Hivi77
12:11
Я гляжу вы уже приняли... и прикол в том, что админы искаверкали мой текст отсебятиной. И как вы это узрели, оно всё ещё висит на проверке 3 сутки...
2002 год - важная дата для олдфагов overclockers.ru
Антон Иванов
12:07
Вот ведь, геншин не вышел ((( пойду продавать коробку... Хрен с ней с библиотекой ещё с х360го, куплю всё по новой через Турцию не на своей аккаунт, а ненужна же мне Турция, диски наше всё!!!
Пять причин, почему не стоит покупать игровые консоли Xbox
Chihonya
12:06
Бублик, на первом фото твой карман с мелочью? И поэтому ты постишь свои говностатейки? Как говориться для поправки бюджета)
Кому нужна ОЗУ DDR5-8200 МГц, и почему Ryzen 5 5600X3D ничем не лучше Core i5-13400F
Chihonya
11:57
да ну, это человек кристальной честности, который всегда за свои слова отвечает)))
История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем