Адвокат Джон Дитон, специализирующийся на криптовалютах, наконец, опубликовал долгожданное «большое объявление»

В долгожданном анонсе, адвокат Джон Дитон, эксперт по криптовалютам, наконец, поделился своими последними новостями. Однако, вместо ожидаемых заявлений о судебных процессах, его выступление коснулось Ripple и XRP косвенно. Как он отметил в прямом эфире вчера, Стивен Нерайофф, ветеран Ethereum и один из его первых советников, появится на Crypto-Law TV в роли особого гостя.

Напомним, что Нерайофф вызвал серьезные дебаты на платформе X относительно ICO Ethereum. Он утверждал, что его дело было сфабриковано федеральными органами из-за его вовлеченности в Ethereum, а также указал на вовлеченность высокопоставленных представителей из SEC, ФБР, Министерства юстиции и Ripple в предполагаемый заговор.

Однако в начале текущего года дело против Нерайоффа было закрыто. Интересно, что Дитон заявил в прямом эфире, что гость появится на CryptoLaw, чтобы раскрыть правду о том, что привело к его обвинениям.

В еще одном важном анонсе Дитон поделился, что присоединяется к Spend The Bits, инновационному решению для криптовалютных платежей на базе XRP Ledger (XRPL). Видеозапись показала Дитона в футболке Spend The Bits, и он отметил, что, несмотря на предыдущие предложения от нескольких криптопроектов, именно усилия команды Spend The Bits по развитию проекта привлекли его внимание.

Интересно, что после серии обсуждений с представителями Spend The Bits, Дитон объявил о своем статусе инвестора и главного юриста (CLO) в компании.

И, наконец, Дитон представил свою новую книгу "Воин продовольственных талонов: мемуары". Он начал работу над ней в марте 2020 года, за несколько месяцев до того, как SEC предъявила обвинения Ripple в предложении и продаже XRP как незарегистрированной ценной бумаги. В книге поднимаются важные социальные вопросы, и Дитон подчеркнул, что ее публикация была для него серьезным внутренним решением.