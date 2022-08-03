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in2wr1st За пост начислено вознаграждение
Администраторы групп WhatsApp смогут удалять сообщения участников
Соответствующий функционал появился в новой бета-версии мессенджера.
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Портал WABetaInfo пишет, что в новой сборке приложения WhatsApp для Android с индексом 2.22.17.12 появится функционал, дающий право администраторам групп удалять сообщения остальных участников. Нововведение получило название Admin Delete и на данный момент доступно не для всех бета-тестеров. Однако отдельные счастливчики могут опробовать функцию даже без установки упомянутой версии клиента через программу тестирования приложений Google Play.

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Проверить наличие такой возможности можно удержав палец на любом сообщении в вашей группе. Если после этого появится диалоговое окно с кнопкой Delete for everyone ("Удалить для всех"). По её нажатии вместо сообщения должна остаться надпись You deleted this message as admin ("Вы удалили это сообщение как администратор").

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Судя по всему, ждать появления данной фичи в релизных версиях в ближайшее время точно не стоит. Несмотря на свою широкую популярность, мессенджер не спешит внедрять многие кажущиеся очевидными части функционала.

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