Портал WABetaInfo пишет, что в новой сборке приложения WhatsApp для Android с индексом 2.22.17.12 появится функционал, дающий право администраторам групп удалять сообщения остальных участников. Нововведение получило название Admin Delete и на данный момент доступно не для всех бета-тестеров. Однако отдельные счастливчики могут опробовать функцию даже без установки упомянутой версии клиента через программу тестирования приложений Google Play.
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Проверить наличие такой возможности можно удержав палец на любом сообщении в вашей группе. Если после этого появится диалоговое окно с кнопкой Delete for everyone ("Удалить для всех"). По её нажатии вместо сообщения должна остаться надпись You deleted this message as admin ("Вы удалили это сообщение как администратор").
Судя по всему, ждать появления данной фичи в релизных версиях в ближайшее время точно не стоит. Несмотря на свою широкую популярность, мессенджер не спешит внедрять многие кажущиеся очевидными части функционала.