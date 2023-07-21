Главный дизайнер кооперативного экшена Бен Куретон рассказал о том, что «хардкорные» тестеры видели еще не все в игре, но при этом они наиграли около 400 часов.

Журналисты буквально расхвалили новый экшен Remnant 2. Релиз проекта состоится 25 июля на консолях и ПК. Авторы уже подкупают геймеров огромным количеством контента. Его настолько много, что ни один из разработчиков не может назвать точного числа деталей.

Подробности были предоставлены Беном Куретоном, входящим в команду Gunfire Games. Он утверждает, что даже «лютые» тестеры, проведшие в игре более 10 дней, не смогли увидеть весь контент. А журналисты и вовсе затронули самый «краешек».

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Бен заявил, что никто из лиц, тестировавших новинку, не смог увидеть полный потенциал экшена. Даже игроки, просидевшие в игре более 400 часов, смогли насладиться лишь частью геймплея.

Он добавил, что в проекте есть множество секретов внутри секретов. И игрокам предстоит разгадать их.

Курентон рассказал про перечень достижений. Их создавали для удобства и ориентира. Авторы не остановились на достигнутом, продвинувшись значительно дальше.

Бен подчеркнул, что получить игровые достижения не так и сложно. Геймеры с легкостью смогут заполучить их все в собственное распоряжения, но на этом процесс не завершится. Достигнутая цель – это всего лишь половина пути.

Remnant 2 – это шутер от третьего лица. Игровой процесс построен на простейшей логике «приди в фантастический мир и перебей всех его жителей». Но такие экшены стали достаточно большой редкостью, поэтому геймеры в ожидании «чуда». Также предусмотрен совместный режим игры.

Ранее в СМИ появилась новость про первые оценки «соулслайк»-экшена — игра получила 83 балла из 100 на Metacritic.