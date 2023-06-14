The Beatles – легендарная группа. И она выпустит свою «последнюю пластинку». Соответствующее сообщение поступило в СМИ заранее от одного из основателей группы Пола Маккартни. Основой композиции стало демо, которое создал Джон Леннон. Запись сохранилась в ужасном качестве, но благодаря стараниям режиссёра Питера Джексона удалось не только извлечь голос певца, но и сделать его более чистым, используя технологии, основанные на ИИ.
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Название композиции остается засекреченным. Есть предположение, что это сингл Now And Then, вышедший в далеком 1978 году. Как только скончался Джон Леннон, его жена, оставшаяся вдовой, отдала Маккартни демо данной записи, но её качество было ужасающим. Это стало причиной того, почему её не использовали ранее.
Маккартни рассказал, что вдохновение вернуться к работе появилось после того, как завершились съемки фильма Питера Джексона, повествующего о записи альбома Let It Be. В данной ленте режиссер прибегнул к интересному современному технологическому решению – задействовал ИИ, чтобы обработать звук в старых записях. Основатель группы был поражен качеством звука, поэтому решил воспользоваться данной возможностью.
Точные сроки публикации «последней пластинки» не уточняются, но это точно произойдет в 2023 году.