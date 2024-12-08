FomoHash, новый Telegram-майнер и клон MemHash, запущен 6 декабря 2024 года, привлекая внимание пользователей ранним доступом и уникальной моделью вознаграждений. Проект основан на механизме Proof-of-Work, а заработанные токены $FOMO интегрируются в экосистему TON.

6 декабря 2024 года в Telegram появилась новая игра-майнер FomoHash. Этот проект стал клоном популярной игры MemHash и сразу привлёк внимание пользователей благодаря своему сходству с оригиналом и возможности раннего входа для заработка токенов. Проект разработан командой @bums, которая ранее прославилась своими успешными игровыми проектами с общей аудиторией более 15 миллионов человек.

FomoHash представляет собой симулятор майнинга, работающий на основе технологии блокчейн. Игроки должны решать криптографические задачи, используя механизм Proof-of-Work (PoW). Это требует вычислительных ресурсов устройства, что может вызывать его перегрев. Успешное выполнение задачи позволяет игрокам получать вознаграждение в токенах $FOMO. За каждый завершённый блок 60% награды получает майнер, который успешно завершил задачу, а оставшиеся 40% распределяются среди участников, внёсших частичные решения.

Для участия в FomoHash пользователи должны приобрести пропуск за 200 Telegram Stars. Эти средства открывают доступ к игре и позволяют начать майнинг. Опция ускоренной добычи также доступна за дополнительную плату. Разработчики предлагают пользователям выполнять задания для увеличения энергии и приглашать друзей, чтобы получить дополнительные бонусы. При этом входной билет сейчас доступен по сниженной цене в честь запуска, что делает участие более привлекательным.

Как и в случае с MemHash, участники FomoHash сталкиваются с динамически увеличивающейся сложностью задач. По мере роста числа игроков вероятность получения вознаграждения снижается, что стимулирует участников вкладывать больше усилий в процесс. Когда все токены будут добыты, они будут распределены среди игроков в виде Jettons на блокчейне TON, что делает игру частью экосистемы Telegram Open Network.

Проект быстро привлёк внимание пользователей, но запуск не обошёлся без проблем. Некоторые игроки жалуются на технические неполадки, такие как невозможность начать майнинг или нестабильную работу бота. Разработчики заявили, что активно работают над устранением ошибок и оптимизацией производительности. Они выразили благодарность за терпение и поддержку со стороны сообщества, подчеркнув, что планируют сделать игру лучше с каждым обновлением.

Важной частью игры стала её экономическая модель, которая ориентирована на вовлечённость игроков. Помимо стандартного майнинга, в проекте внедрена система вознаграждений, изменяющаяся с каждыми 100 000 добытых блоков. Например, доля основного майнера постепенно уменьшается на 10%, тогда как вознаграждение других участников растёт на такую же величину, пока не достигнет соотношения 10% к 90%. Это делает процесс более равномерным и мотивирует всех игроков продолжать участвовать.