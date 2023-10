Информацию об этом нашли в профиле одного из аутсорс-художников

В игровом комьюнити зародились слухи, что Naughty Dog работает над ремастером проекта The Last of US: Part 2. Информацию об этом удалось найти в аккаунте художника Марка Паджарилло.

На портале не приводится информация о том, на какие платформы будет выпущено улучшение. Единственные достоверные сведения, которые удалось разузнать, это то, чем занимается сам автор. Паджарилло ответственен за изготовление всех ассетов. Художник не поделился информация о примерной дате выхода обновления.

реклама

В середине лета нынешнего года интернет наполнился слухами о том, что проект The Last of US: Part 2 получит «улучшенную версию». На тот момент инсайдером информации стал композитор Густаво Сантаолапья, принимавший участие в создании музыки для обеих частей серии. От студии разработчиков не поступало официальных анонсов или заявлений, поэтому подробности отсутствуют.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сам проект вышел ещё 3 года назад на консоль PS 4, позже тайтл интегрировали в PlayStation 5 по технологии обратной совместимости. Ранее студия разработчиков занималась игрой в формате мультиплеера, действия которой должны происходить в этой же вселенной. Как утверждает издание Kotaku, проект находится на грани полной заморозки.