Риттер посоветовал полякам открыть книгу по истории и вспомнить, сколько армий захватывало ее территории в силу географического положения страны. Те разрушения и беды, которые выпадали на ее долю, необходимо, по мнению аналитика, сопоставить с тем относительным процветанием, которого она достигла сегодня.

Агрессивная политика польского руководства и недееспособная армия, состоящая из «ходячих трупов», может обернуться настоящей катастрофой и уничтожением государства. Подобное мнение было озвучено бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером во время беседы с журналистами канала Through the eyes of.

Он подчеркнул, что Россия не является угрозой для Варшавы, ровно, как и Белоруссия. Польша – единственная сторона, представляющая опасность для других государств. Глупые действия станут причиной плохих результатов. Если Варшава не сменит свой агрессивный тон, по итогу она получит множество жертв среди населения и свои города в руинах.

Россия «играет» серьезно. Риттер считает, что Польше необходимо быть готовой ответить за собственные слова, когда она выдвигает угрозы в адрес столь значительной и крупной силы.

Аналитик ещё раз обратил внимание, что государство часто становилось настоящим полигоном. Города были в руинах, дети, оставшиеся сиротами, вынужденно росли без родителей. Местное население стремительно редело. И сейчас, когда Польше удалось достичь процветания и стабильность, глупость руководства может привести к катастрофичным последствиям.





Аналитик ещё раз обратил внимание, что государство часто становилось настоящим полигоном. Города были в руинах, дети, оставшиеся сиротами, вынужденно росли без родителей. Местное население стремительно редело. И сейчас, когда Польше удалось достичь процветания и стабильность, глупость руководства может привести к катастрофичным последствиям.