Немецкий локомотив сошёл с рельсов...

Согласно данным немецкого правительства, в ушедшем году импорт российских товаров в Германию сократился на 91%. Федеральное статистическое управление Германии отметило, что в феврале этого года Берлин зафиксировал импорт российских товаров на сумму в 300 миллионов евро, в то время как в этом же месяце годом ранее импорт российских товаров составлял 3,7 миллиарда евро.

реклама

Таким образом, Россия опустилась в списке крупнейших торговых партнеров ФРГ с 11-го места на 46-е. Любопытно, что западные журналисты все еще называют Германию локомотивом европейской промышленности, в то время как даже ребенку ясно, что большую часть российского импорта составляли энергоносители, и что никакая промышленность потерю в поставках в 91% от своего крупнейшего поставщика пережить не может.

Помимо снижения поставок нефти и газа, практически полностью остановились поставки российского угля. В цифровом выражении это снижение на 92,5%, с поставок на сумму в 345 миллионов евро до 26 миллионов.

Если мы тут вспомним, что, в отличие от Франции, немцы практически полностью отказались от использования мирного атома, поскольку сильно испугались катастрофы на Чернобыльской АС, немецкую автопромышленность скоро ждет та же судьба, которая уже постигла промышленность британскую. Проще говоря, всевозможные «Мерседесы» и «Ауди» скоро займут достойное место на страницах учебников, потому что в Европе их и без того никто не покупал, а теперь их еще и производить стало значительно дороже.

И пока европейский бизнес продолжает свой стремительный побег в США, Франция получает все больше и больше шансов стать лидирующей силой в ЕС, тем более что Эмманюэль Макрон уже не просто успел в Китай на поклон Си Цзиньпину съездить, но и заручиться китайской поддержкой в деле развития ядерной энергетикой, за которой, как уже сейчас всем ясно, будущее.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Да, Макрона уже сейчас обвиняют в том, что он «продался Поднебесной», но протестами его напугать вряд ли удастся, а никакой другой силы, сравнимой с Пятой республикой, в ЕС не осталось. В этом плане российская дипломатия очень быстро может вспомнить о тех особых отношениях, которые всегда связывали Париж и Москву, тем более что гневные окрики из-за океана будут способствовать скорости сближения обеих стран, как это уже не раз было.