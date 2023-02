Жадность никого до добра не доводит, даже Activision Blizzard.

Я уже не первый раз отмечаю, что западная корпоративная культура и разработка игр достаточно плохо между собой сочетаются. Особенно наглядно это было заметно на примере популярной ККИ Hearthstone, для которой Activision Blizzard два года назад разработала новый игровой режим, называемый Mercenaries.

В принципе, идея была неплохой — взять типичную мобильную гриндилку, немного её облагородить, облачить в фирменный стиль компании и выпустить её на потеху тем игрокам, которые не поспевают за бесконечной сменой сетов и мини-сетов с картами. Мало кто в наше время тратит целое состояние на виртуальные карты, а тут вроде как более-менее спокойная среда для развлечений.

Однако у руководства компании были свои весьма конкретные планы по увеличению прибыли, которой оно будет отчитываться перед инвесторами, а потому даже те фанаты гринда, кто с релизом Mercenaries втянулся в сбор и прокачку виртуальных персонажей, очень быстро обнаружили, что Blizzard выпускает обновления быстрее, чем игроки успевают прокачать уже существующих в игре персонажей.

Все мы знаем о том, что если повесить у ослика перед носом морковку, то он будет пытаться её достать, но тут получилась ситуация с морковкой на телескопической удочке, когда сколько бы игроки не старались, их цель становилась все дальше и дальше. В конечном итоге даже самые упрямые потеряли интерес к режиму, что сразу же отразилось на доходах компании.

И вот Activision Blizzard заявляет, что с выходом последних шести персонажей для режима все работы над их «гениальным маркетинговым детищем» будут завершены. То есть режим в игре остается, но никаких новых обновлений игроки больше не получат.

И тут следует честно признаться, что компания сделала игрокам большую услугу. Мы уже видели как минимум два примера, в которых уже отжившие своё игры были воскрешены преданным сообществом — это Heroes of Might and Magic 3 и Age of Empires 2.

Получив, наконец, возможность собрать в обозримом будущем всех имеющихся персонажей, те немногие, кто окончательно не потерял интерес к режиму, могут вернуться к нему с новой силой. Конечно же, если бы некогда легендарная компания дала своим клиентам возможность не спеша распробовать предложенное им блюдо, сейчас бы решение о прекращении дальнейшей разработки Mercenaries принимать бы не пришлось. Но это совсем не означает, что мы слышим о режиме в последний раз, вполне возможно, что через много лет он воскреснет, подобно сказочной птице феникс, если только Activision Blizzard не решит окончательно положить ему конец, ссылаясь на «упущенные доходы» в других режимах.