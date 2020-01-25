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Вы знаете это чувство, вы уходите с работы, опускаете руку в карман и вытаскиваете свой телефон. И обнаруживаете, что у вашего дурацкого телефона, с его небольшим временем автономной работы, осталось только 5% заряда батареи.

Все телефоны, о которых пойдет речь в этой статье имеют аккумулятор емкостью от 5000 мАч. Это означает, что время автономной работы составит два и более дня.

Какие смартфоны имеют лучшее время автономной работы в 2019 году? Давай выясним!

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Nubia Red Magic 3 – 5000 мАч – 439,33$

Nubia Red Magic 3 - чертовски красивый смартфон. Он ориентирован на геймеров, его флагманские характеристики, цельнометаллический корпус и массивная батарея емкостью 5000 мАч понравятся многим.

Дисплей претерпел значительные изменения с момента появления оригинала и включает частоту обновления 90 Гц при использовании AMOLED для универсального воспроизведения HDR-игр.

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К другим игровым функциям относятся чипсет Snapdragon 855, двойные фронтальные колонки и такие привлекательные игровые огни RGB.





UMiDigi Power - 5150 мАч – 121,99$





Кажется, что у каждого производителя мобильных телефонов есть свой собственный смартфон под брендом Power, но то, что делает версию UMiDigi такой особенной - это цена.

Когда мы сравниваем функциональность с ценой, UMiDigi Power выходит на первое место как лучший универсальный телефон среднего класса. Большой 6,3-дюймовый дисплей Full HD, тонкий корпус толщиной 8,8 мм и внушительная батарея с быстрой зарядкой емкостью 5150 мАч, что позволяет вам пользоваться телефоном до двух дней на одной зарядке.

И угадайте, что!? Он весит всего лишь 190 г, что делает его одним из самых удобных в использовании телефонов с большим аккумулятором.

Команда UMiDigi знает, что нам нравится невероятное время автономной работы, и поэтому вы также найдете в этом списке UMiDigi F1 Play и UMiDigi S3 Pro, которые также имеют батарею емкостью 5000 мАч +.

Телефон работает под управлением Android 9 в стандартной комплектации. С точки зрения производительности мы также видим энергосберегающий процессор Helio P35, телефон имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти (с возможностью расширения до 256 ГБ).

Некоторые примечательные особенности телефона – наличие NFC, двухдиапазонный WiFi и разъем для наушников 3,5 мм.

Если вы ищете отличный Android-смартфон, который соответствует всем вашим требованиям, можете остановить поиск прямо сейчас. Хотя, не спешите, в этом списке есть еще много заманчивых вариантов.

Samsung Galaxy A40s - 5000 мАч – 221,70$

Наконец, Samsung реализовал большой аккумулятор смартфона! Не стоит путать эту модель с оригинальным A40, Samsung A40s имеет менее навороченный дисплей, но получает колоссальный прирост заряда батареи на 60%. Дисплей вырос до 6,4 дюйма, но при этом количество пикселей уменьшилось.

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Имеется тройная настройка камеры со специальным широкоугольным снимком, аналогичным линейке Samsung Galaxy премиум-класса. Почему стоит выбрать Samsung? Вы знаете, что получаете отличное качество сборки, тонкий (8,5 мм) корпус и батарею, вес модели - 174 грамма.

Телефон работает на собственной микросхеме Exynos 7904 от Samsung с огромными 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти.

Наконец, с такой большой батареей вам понадобится серьезная быстрая зарядка, и A40 не разочаровывает своим более быстрым зарядным устройством, входящим в комплект.

Xiaomi Mi Max 3 – 5500 мАч – 153,99$

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Xiaomi Mi Max 3 имеет мощную батарею емкостью 5500 мАч и огромный 6,9-дюймовый дисплей! Если вы искали смартфон, чтобы смотреть YouTube, Netflix и поиграть в игры, то MiMax 3 отлично вам подойдет!

Дисплей Full HD, супер тонкий корпус толщиной всего 8 мм, вес - 221 грамм.

Вы получаете 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ памяти и производительность процессора Qualcomm Snapdragon. 8-ядерный мобильный процессор обеспечивает отличную работу социальных сетей, видео и приложений.

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Если вам надоели надрезы, дырки и капли… почему бы не попробовать угловой квадрат? Что ж, именно об этом думала команда дизайнеров Cubot при создании своего последнего телефона с большим аккумулятором, Cubot Max 2.

Как и большинство телефонов Cubot, Cubot Max 2 поддерживает две активные SIM-карты и SD-карты памяти объемом до 256 ГБ.

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Второй из телефонов UMiDigi, попавший в этот список, - это F1 Play. Все, что вы могли бы хотеть от среднего телефона Android, включено: NFC, цельнометаллический корпус, отличная производительность и большой 6,3 ″ Full HD дисплей.

Что отличает F1 Play от конкурентов - это невероятная 48-мегапиксельная задняя камера.

Продолжительность работы на одном заряде будет длиться 2-3 дня. С большой батареей поставляется мощное зарядное устройство мощностью 18 Вт, которое даст вам 40% заряда менее чем за 30 минут.

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Мы наблюдаем значительное повышение производительности благодаря мобильному чипу MediaTekHelio P60. Объем встроенной памяти 64 ГБ также может быть увеличен до 256 ГБ при помощи карты SD, но вам придется пожертвовать вторым слотом для SIM-карты.

Если вы искали альтернативу One Plus примерно за половину цены, F1 Play – это ваш выбор.

UMiDigi S3 Pro - 5150 мАч – 271,99$

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S3 Pro использует керамическую заднюю крышку батарейного отсека. Вместо объектива Samsung в F1 Play, S3 Pro использует один из легендарных объективов Sony IMX как для задней, так и для селфи камеры. Мы видим 48-мегапиксельную камеру и 20-мегапиксельную селфи-камеру Sony IMX. Если вы хотите делать качественные снимки, но не хотите жертвовать временем автономной работы, S3 Pro для вас.

Cubot Power - 6000 мАч – 168,99$

Когда Cubot впервые объявил о выходе Power, меня приятно удивили технические характеристики телефона.

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В телефоне используется 8-ядерный процессор Helio P23 MediaTek с большим количеством оперативной памяти. Объем памяти составляет 128 ГБ, а дисплей Full HD +.

Cubot Power имеет аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки емкостью 6000 мАч, а также 20-мегапиксельную камеру Samsung.

Doogee BL9000 - 9000 мАч -169,15$

Хотя Doogee BL9000 не всем по вкусу, с такими углами и текстурой из искусственной кожи, но мы не можем отрицать, что он обладает серьезными техническими характеристиками!

Он имеет 5,99 ″ Full HD + дисплей от LG с отличными углами обзора и насыщенными яркими цветами. Двойная задняя камера заднего использует новый 12-мегапиксельный Sony IMX486 для основной камеры.

Другими премиальными функциями, которые мы видим на BL9000, являются беспроводная зарядка и NFC, которые традиционно используются во флагманских устройствах.

Теперь о батарее. Под крышкой находится батарея емкостью 9000 мАч, которая легко проработает более двух дней. Для такой большой батареи вам нужна серьезная зарядка, и она поставляется в форме Pump Express 4.0 (5 В / 5 ампер).

Недостатком этого смартфона является то, что его толщина составляет 13,8 мм и вес - 275 граммов.

Если вы не против больших смартфонов, то BL9000 - достойный выбор!

Ulefone Power 5 - 13000 мАч – 299,99$

Ulefone Power 5 относится к линейке смартфонов с большим временем автономной работы. Power 5 поддерживает беспроводную зарядку Qi в сочетании с быстрой зарядкой 5 В / 5 А.

Телефон имеет впечатляющую 21-мегапиксельную камеру Sony IMX230.

Однако вся эта мощь имеет некоторые недостатки, главным из которых является вес 330 граммов.

Doogee BL5500 Lite - 5500 мАч – 68,59$

Супербюджетный Doogee BL5500 оснащен 6,19-дюймовым HD-дисплеем с вырезом в сочетании с батареей емкостью 5500 мАч.

Производительность BL5500 ориентирована на покупателей начального уровня «благодаря» бюджетному четырехъядерному процессору и всего 2 ГБ оперативной памяти. Хорошей новостью является то, что 16 ГБ памяти можно расширить с помощью слота для карты Micro-SD.

Он поставляется с Android 8 из коробки и полной поддержкой 4G.



