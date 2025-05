Вдобавок инсайдеры сообщают об улучшенной анимации и дальнейших изменениях интерфейса

Будущее обновление One UI 8, как и операционная система Android 16, на основе которой оно создаётся, в первых тестовых сборках предлагало лишь минимальные изменения. Ещё буквально месяц назад некоторые издания называли One UI 8 наиболее минорным и скучным из всех обновлений Samsung. Однако за последние недели ситуация начала быстро меняться.

Galaxy S25. Фото: GSMArena.

В новых сборках уже можно отметить большие изменения интерфейса, включая переделанный встроенный браузер, приложение галереи, погоды и даже файловый менеджер. Теперь инсайдеры заметили, что после обновления базовая модель Galaxy S25 начинает выдавать более высокие результаты в тестах. Речь о небольшом улучшении, вызванном программной оптимизацией.

В частности, в тестах Geekbench смартфон теперь набирает 3194 балла в режиме максимальной производительности одного ядра и 10068 баллов в многоядерном режиме. Этими данными со ссылкой на энтузиастов делится портал SammyGuru, также их подтверждает известный инсайдер Ice Universe. Для сравнения, согласно данным портала Nanoreview, средний результат S25 с предустановленным изначально One UI 7 составляет 3075 и 9822 баллов соответственно.

Также инсайдеры обращают внимание на новые анимации One UI 8. Источники публикуют несколько видео, где видно, что анимация больше не испытывает никаких проблем при мгновенном переключении нескольких приложений. Она одновременно плавная и быстрая. Вдобавок исправлены недоработки One UI 7, где анимация при выходе из приложения порой просто обрывалась.

Один из энтузиастов, на которых ссылается SammyGuru, предполагает, что в One UI 8 и вовсе используются новый движок для анимаций. Он якобы вносит значительные улучшения, увеличивает детализацию и плавность как минимум нескольких анимационных эффектов, избавляет их от неожиданных прерываний.

Заметим, что новые подробности об обновлении One UI 8 продолжают поступать почти каждый день. Например, оказывается, что обновление решает вопрос совместимости функции Now bar и внешних экранов серии Galaxy Flip. Также обновление позволит выделять до 12 ГБ виртуальной памяти, что больше по сравнению с текущим ограничением в 8 ГБ в One UI 7. Наконец, всё больше элементов системы получают редизайн с активно использующимся эффектом размытия. Аналогичный процесс сейчас происходит и в тестовых сборках Android 16.

Модели Galaxy S25 поставляются с оболочкой One UI 7, распространение которой на другие Galaxy началось совсем недавно. Фото: GSMArena.



Предположительно, так Google и Samsung реагируют на будущую iOS 19, в которой тоже впервые за долгое время ожидается большой редизайн.

Обновление One UI 8 на данный момент всё ещё тестируется и получает новые возможности. Завершение работы над ним ожидается к концу июня. Первыми с предустановленным One UI 8 выйдут складные Galaxy Fold 7 и Flip 7. Остальные устройства начнут обновляться до One UI 8 чуть позже летом (флагманы) и осенью.