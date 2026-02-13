Компанию Intel признали виновной в нарушении статьи 4 Индийского закона о конкуренции 2002 года и наложила соответствующий штраф

Антимонопольный комиссия Индии (CCI), на минувшей неделе оштрафовала компанию Intel на сумму 30 миллионов долларов США. Причиной стало применение дискриминационных условий гарантийного обслуживания на территории Индии в период с 25 апреля 2016 года по 1 апреля 2024 года.

В течение указанных восьми лет подразделение Intel в Индии принимало запросы на послепродажное обслуживание исключительно для тех процессоров, которые были проданы индийскими авторизованными дистрибьюторами. Клиенты, приобретавшие процессоры за пределами Индии, были вынуждены обращаться за их гарантийным обслуживанием в страну покупки.

CCI пришла к выводу, что Intel обладает доминирующим положением на индийском рынке настольных процессоров. Было установлено, что гарантийная политика Intel в Индии является дискриминационной по сравнению с условиями, предлагаемыми в других странах, таких как Китай и Австралия. Подобная практика, по мнению регулятора, ограничивает возможности потребителей и параллельных импортеров, что негативно сказывается на индийском рынке.

Вследствие этого, CCI признала Intel виновной в нарушении статьи 4 Индийского закона о конкуренции 2002 года и наложила соответствующий штраф. Кроме того, компания Intel обязана провести широкие информационные кампании и предоставить отчеты о выполнении предписания по отмене дискриминационной гарантийной политики, действовавшей только в Индии.