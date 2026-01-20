В перечне нет, ранее активно обсуждаемого, оранжевого цвета

По мере приближения к мероприятию Samsung Galaxy Unpacked в следующем месяце, поток информации о Galaxy S26 Ultra не иссякает. Последние слухи раскрывают предполагаемые официальные цветовые решения будущего флагмана.

Инсайдер Universe Ice опубликовал изображения слотов для SIM-карт S26 Ultra, демонстрируя четыре различных варианта оттенков: черный, белый, голубой и лиловый. По предварительным сведениям, производитель присвоит им названия Black Shadow, White Shadow, Glacial Blue и Ultraviolet.

Удивительно, но в списке отсутствует ранее активно обсуждавшийся оттенок оранжевого, который фигурировал в предшествующих утечках, но впоследствии был признан недостоверным. В дополнение к этому, были продемонстрированы рендеры S26 Ultra, выполненные во всех представленных цветовых решениях, вместе с изображением лотка SIM-карты.

Серия Galaxy S26, как ожидается, будет включать в себя три модели: S26, S26+ и S26 Ultra. По циркулирующим сведениям, от выпуска Galaxy S26 Pro было решено отказаться, как и от версии S26 Edge. Презентация трио серии S26, по слухам, состоится 25 февраля на специальном мероприятии Unpacked, которое пройдет в Сан-Франциско.