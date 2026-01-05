8BitDo FlipPad специально создан для работы со смартфонами

Не так давно, за пару недель до открытия CES 2026, 8BitDo объявила о планах презентации нового «профессионального» геймпада. Вопреки ожиданиям, что новинка будет представлена на технологической выставке, стартующей 6 января, 8BitDo сделала сюрприз, продемонстрировав еще один контроллер, получивший название FlipPad.

8BitDo FlipPad разработан специально для использования со смартфонами. Хоть это и не первое устройство от 8BitDo в данном сегменте, ключевое отличие FlipPad – ориентация на портретный режим игры, в отличие от, например, 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller, который предполагает альбомную ориентацию экрана.

FlipPad оснащен разъемом Type-C для подключения к соответствующему порту смартфона; устройство крепится к нижней части экрана телефона, напоминая классический форм-фактор "раскладушки". Контроллер имеет черную D-pad, кнопки ABXY в бордовом цвете, кнопки Start и Select в сером, а также шесть кнопок белого цвета, назначение которых пока остается неизвестным.

По заявлениям 8BitDo, контроллер совместим с операционными системами Android и iOS и официально поддерживается устройствами Apple. К сожалению, ждать появления FlipPad в продаже придется довольно долго, так как, по информации от самой 8BitDo, он поступит в продажу только летом.