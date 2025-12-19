Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Компания Lenovo анонсировала консоль Legion Go 2 на базе SteamOS
Консоль Legion Go 2 получит SteamOS из-за неэффективной работы Windows на небольших экранах

Согласно информации от инсайдеров, Lenovo планирует представить усовершенствованную консоль Legion Go 2 на выставке CES 2026, ровно через год после дебюта первой модели Legion Go. 

Источник Windows Latest сообщает, что причиной для выпуска обновленной модификации консоли послужила неэффективная работа Windows на небольших экранах. Несмотря на возможность использования полноэкранного режима Xbox (FSE), как это реализовано в ASUS ROG Ally и Ally X 2025, Lenovo предпочла SteamOS из-за её преимуществ, таких как более скромные требования к ресурсам, улучшенное энергопотребление, повышенная стабильность производительности приближенная к консолям.

В Legion Go 2 аппаратная составляющая, по всей видимости, не претерпит серьезных нововведений, в отличие от программной. Предполагается, что в устройстве останется прежний процессор – AMD Ryzen Z2 Extreme APU, до 32 ГБ ОЗУ типа LPDDR5X, и до 2 ТБ дискового пространства PCIe. Вероятно, останется без изменений и OLED-экран с диагональю 8,8 дюймов и частотой обновления в 144 Гц.

#amd #windows #lenovo #steamos #legion go 2 #ryzen z2 extreme apu
Источник: techradar.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Норвегия профинансирует поставку Украине ракет для ЗРК С-300
2
В Норвегии под половицами дома нашли украшения эпохи викингов, нетронутые с IX века нашей эры
2
Mercedes представил роскошный концепт Unimog с 7,7-литровым шестицилиндровым двигателем
2
«Национальная лотерея» назвала регионы России с наибольшим числом лотерейных миллионеров
1
Bloomberg: Турция обсуждает возвращение России систем С-400
7
Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М вошли в состав ВКС России
+
ЗРК С-500 «Прометей» заступил на боевое дежурство
+
На YouTube-канале Linus Tech Tips показали завод по производству флэш-памяти и SSD компании KIOXIA
+
Депутат Журавлев назвал недружественным переход Казахстана на стандарты НАТО в производстве оружия
6
Ученые обнаружили штамм древней чумы в останках 4000‑летней овцы из поселения Аркаим на Южном Урале
+
Память дорожает быстрее видеокарт: G.Skill винит индустрию ИИ
+
TheGamer предупреждает своих читателей: цены на видеокарты резко взлетят в 2026 году
3
Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready версии 591.55, исправляющий ряд проблем в актуальных играх
1
FT: Великобритания пересмотрит план военных расходов из-за финансовых проблем
1
Китай поможет со строительством энергоблоков Ленинградской АЭС-2
4
AMD выпустила видеокарту Radeon RX 9060 XT с низким энергопотреблением и 16 ГБ памяти
2
NYT: Венесуэла вывела в море военные корабли для сопровождения танкеров с нефтью
1
MWM: Китай впервые провёл совместный полёт двух истребителей большой дальности шестого поколения
+
Российские учёные испытали топливо для реакторов нового поколения
+
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
1

Популярные статьи

5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
39
Итоги авто и мотоспорта сезона 2025 года
+
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
2
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
+

Сейчас обсуждают

Alexander Muz
22:32
Да в чем проблема то... 10-ка после несложных манипуляций может критические обновы аж до 2028 года получать (а остальное и не нужно). А там глядишь за это время на ̶ ̶т̶е̶р̶п̶и̶л̶а̶х̶ бета-тестера...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
AKS
22:25
малый боцманский загиб: 4 минуты кайфа... большой боцманский загиб: 8 минут потрясения...
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16% годовых
Chaтo-OverBoт
22:24
Есть мнение, что этих денег не будет. Как не будет и евросоюзика скоро.
Украина приветствует кредит от ЕС размере €90 млрд, несмотря на отсутствие соглашения по активам РФ
Chaтo-OverBoт
22:22
Сделка века между клошарами, йопть! И теперь одна сторона пошла шукать 50 лямов, а вторая - ракеты для С-300. Удачи обеим.
FT: Великобритания пересмотрит план военных расходов из-за финансовых проблем
Chaтo-OverBoт
22:21
Зашкварк, договорились - ещё не значит что выделяют. А так-то доо, очередное переможное выделение из шнобеля имеет место быть.
В ЕС договорились выделить Украине кредит в размере €90 млрд без использования российских активов
Chaтo-OverBoт
22:19
Очередная влажная мрiя из шнобеля блумберга, усиленно разжёвываемая нашим ресурсным зашкварком.
Bloomberg: Турция обсуждает возвращение России систем С-400
Вячеслав Безруков
22:07
Но UFS 3.0 в нормальных смартах по прежнему не будет,а 8K HDR по прежнему никому не нужно да и вообще HDR бесполезен потому что Моники с нужным сертификатом дороги.
Samsung официально представила Exynos 2600 как первый в мире 2 нм чип для смартфонов
REY_B_
22:01
Да просто раньше небыло спичек и зажигалок. А поджигать лес путём трения или высекания искр, дураков небыло. Да и и вообще, тогда и людей то было всего ничего.
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
E. S.
21:52
Глобальные потепленьщики все никак не напилят бабла.... При поддержке либро-гомоты. У них "такого никогда не было". А на Аляске массово находят кости теплокровных динозавров.
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
OhOtNiChEk
21:51
Использую винду 11 с момента выхода, перешел с 10 в тот же день, обновой. До сих пор стоит она же, пережила две смены железа. Всего один раз за годы, наткнулся на проблему, когда после обновы, переста...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter