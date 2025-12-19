Консоль Legion Go 2 получит SteamOS из-за неэффективной работы Windows на небольших экранах

Согласно информации от инсайдеров, Lenovo планирует представить усовершенствованную консоль Legion Go 2 на выставке CES 2026, ровно через год после дебюта первой модели Legion Go.

Источник Windows Latest сообщает, что причиной для выпуска обновленной модификации консоли послужила неэффективная работа Windows на небольших экранах. Несмотря на возможность использования полноэкранного режима Xbox (FSE), как это реализовано в ASUS ROG Ally и Ally X 2025, Lenovo предпочла SteamOS из-за её преимуществ, таких как более скромные требования к ресурсам, улучшенное энергопотребление, повышенная стабильность производительности приближенная к консолям.

В Legion Go 2 аппаратная составляющая, по всей видимости, не претерпит серьезных нововведений, в отличие от программной. Предполагается, что в устройстве останется прежний процессор – AMD Ryzen Z2 Extreme APU, до 32 ГБ ОЗУ типа LPDDR5X, и до 2 ТБ дискового пространства PCIe. Вероятно, останется без изменений и OLED-экран с диагональю 8,8 дюймов и частотой обновления в 144 Гц.