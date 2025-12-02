Консоль оснащена OLED-экраном размером 9,06 дюйма, поддерживающим частоту обновления до 165 Гц, с разрешением 2400 x 1504 и пиковой яркостью 1100 нит

Компания Ayaneo анонсировала Next 2, свою последнюю портативную игровую систему на базе Windows, оснащенную увеличенным аккумулятором на 115 Вт·ч и OLED-экраном.

Устройство работает на базе чипа AMD Ryzen AI Max+ 395, который, по утверждению производителя, может достигать TDP до 85 Вт. Для эффективного отвода тепла Next 2 использует систему охлаждения с двумя вентиляторами и выпускными отверстиями на задней стороне корпуса.

Консоль предлагает 9,06-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц, разрешением 2400 x 1504 и максимальной яркостью 1100 нит. Устройство управления включает джойстики с использованием датчиков Холла, линейные триггеры Холла и панели с сенсорным управлением. Помимо этого, предусмотрена 8-позиционная крестовина и пара кнопок с возможностью программирования на задней панели.

Ayaneo Next 2 выделяется аккумулятором увеличенной емкости в 115 Вт·ч, который является самым большим среди портативных игровых консолей.

Среди других особенностей грядущей портативной консоли Ayaneo стоит отметить новую систему виброотклика с магнитной левитацией, улучшенные фронтальные стереодинамики и двухступенчатую систему фиксации триггеров.

Консоль также будет поставляться с фирменной программой AyaSpace, работающей в среде Windows.

Информации о стоимости, дате выхода и полных спецификациях Ayaneo Next 2 пока нет, однако ожидается, что компания раскроет все детали в ближайшее время. Модель будет доступна в черном и белом цветовых исполнениях.