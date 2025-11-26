Mate TV Max — это телевизор с экраном Mini-LED размером 110 дюймов

В Китае компания Huawei представила новую модель телевизора под названием Smart Screen Mate TV Max. Ранее, в сентябре 2025 года, на китайском рынке уже стартовали продажи моделей Mate TV и Mate TV Pro с диагоналями от 65 до 98 дюймов.

Mate TV Max представляет собой 110-дюймовый телевизор с Mini-LED экраном, обладающий разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) и частотой обновления кадров 120 Гц. Согласно описанию, этот Super Mini-LED телевизор обеспечивает предельную яркость HDR до 6000 нит и отличается точным управлением яркостью для улучшения качества картинки. Эта флагманская модель также характеризуется коэффициентом контрастности 2300:1 и охватывает 125% цветового пространства DCI-P3, а также 91% цветового пространства BT.2020.

Как утверждает производитель, Mate TV Max использует "передовой чип, сравнимый с чипами для мобильных телефонов" и предлагает разнообразные функции искусственного интеллекта на базе HarmonyOS. Он выделяется узкой рамкой толщиной всего 1,2 мм и соотношением площади экрана к корпусу в 99%. Телевизор комплектуется необычным пультом дистанционного управления в виде сенсорной панели с поддержкой управления жестами. Кроме того, он обеспечивает 3.1.2-канальное объёмное звучание с двумя динамиками мощностью 20 Вт, направленными вверх, и сабвуфером на 60 Вт. В числе интерфейсов подключения – HDMI 2.1, USB 2.0 и S/PDIF.

Стоимость 110-дюймового телевизора Huawei Smart Screen Mate TV Max на китайском рынке составляет 9 174 долларов США.