10test
Dreame представила два новых телевизора с подсветкой Mini LED
Телевизоры оснащены аудиосистемой мощностью 70 Вт с объемным эффектом звука

Компания Dreame вошла на рынок телевизоров с двумя новыми моделями: V3000 Aura и S100 Aura. Обе новинки построены на базе технологии Mini LED, обеспечивающей улучшенную подсветку. В модели Dreame S100 Aura подсветка Mini LED позволяет существенно повысить контрастность изображения и добиться более точной настройки яркости. Экран телевизора способен выдавать пиковую яркость до 1000 нит, а используемая технология матрицы QLED+ гарантирует воспроизведение более миллиарда различных цветовых оттенков. За обработку изображения отвечает чип Dreamind Pro, который выполняет апскейлинг контента 2K до разрешения, близкого к 4K, а также оптимизирует цветовые характеристики и четкость, создавая детализированное и реалистичное изображение.

S100 Aura оснащен встроенной аудиосистемой мощностью 70 Вт, состоящей из одиннадцати динамиков и поддерживающей технологию Dolby Atmos. Это обеспечивает объемный эффект с охватом звука в 270 градусов, избавляя пользователя от необходимости приобретать дополнительный саундбар.

В модели V3000 Aura применен экран Black Crystal True Color, снижающий коэффициент отражения до 1,8%, что практически исключает появление отблесков даже при ярком свете. Экран модели V3000 Aura объединяет достоинства технологий QLED и Mini LED, гарантируя отображение миллиарда оттенков, охват 98% цветового пространства DCI P3, низкий показатель ΔE (около 0,7) и предельную яркость до 2800 нит.

V3000 Aura имеет частоту обновления 300 Гц и минимальную задержку ввода в 5,3 мс. Звуковая система данной модели – Dreame Master Sound System 2.1.2 с поддержкой Dolby Atmos и отдельным сабвуфером.

#mini led #dreame #qled+ #s100 aura #v3000 aura
Источник: gizmochina.com
