Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
Телевизоры были представлены на мероприятиях в Европе и Азии

Компания Dreame заявила о своем намерении расширить ассортимент продукции, представив новую серию телевизоров и аудиовизуальных устройств на международном рынке. Новейшие модели Dreame TV - V3000 и S100, были продемонстрированы на нескольких крупных мероприятиях, включая выставку Canton Fair в Китае. Телевизор S100 уже представлен на официальном сайте компании. 

Флагманская модель Dreame V3000 предлагается в различных размерах дисплея, от 55 до 100 дюймов. Данная 4K Mini LED модель использует запатентованную технологию дисплея Black Crystal True Color, которая, по заверению производителя, обеспечивает минимальное отражение света, всего 1,8%. Яркость телевизора достигает 2800 нит, а увеличенная частота обновления в 300 Гц делает его идеальным для геймеров. Встроенная аудиосистема формата 2.1.2 обеспечивает максимальную мощность в 91 Вт.

S100 — еще одна флагманская модель с 4K MiniLED экраном, доступная в версиях с размером от 55 до 96 дюймов. Телевизор отличается яркостью до 1000 нит и имеет поддержку переменной частоты обновления (VRR) 144 Гц и технологию HDR. Благодаря специальному игровому режиму, низкой задержке и наличию порта HDMI 2.1, данная модель позиционируется как оптимальный выбор для любителей кино и видеоигр. Кроме того, телевизор оборудован интегрированной звуковой панелью. Пока нет информации о дате начала продаж и ценах на телевизоры.

#телевизор #dreame #miniled #s100 #v3000
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия на выставке Dubai AirShow представила беспилотный вариант истребителя пятого поколения Су-75
4
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
9
The Telegraph: Британские F-35B будут вынуждены сбрасывать остатки ракет и топлива перед посадкой
3
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
6
В поездах дальнего следования появятся пижамы для пассажиров
3
Во Франции мужчина нашел в своем саду клад из золотых слитков и монет на 700 тысяч евро
+
Сенсорные чехлы для будущих iPhone Pro могут расширить возможности смартфонов
+
Опрос показал желание геймеров играть в однопользовательские игры вместо многопользовательских
1
Смартфоны Samsung серии Galaxy S26 могут оказаться заметно тоньше и легче моделей iPhone 17
+
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
6
Немецкий оверклокер разогнал память DDR5 до 13 322 МТ/с
+
Неизвестный смартфон Realme с Android 15 появился в базе данных Geekbench
+
NASA проведет специальный брифинг по межзвёздному объекту 3I/ATLAS
1
Илон Маск и Тим Суини раскритиковали Microsoft за изменение ряда функций Windows не в лучшую сторону
1
Суд отказал Microsoft в запрете перепродажи лицензий на Windows и Office
+
AMD и Nvidia могут повысить цены своих видеокарт из-за роста стоимости памяти
2
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
Адвокат Айвар рассказала о возможных последствиях покупки и стриминга игр серии S.T.A.L.K.E.R. в РФ
6
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
4
В Epic Games Store появилась функция дарения подарков
+

Популярные статьи

11 самых реиграбельных стратегий на ПК — в которые можно играть месяцами, не теряя интереса
16
Релиз Call of Duty: Black Ops 7 — лучшее, что происходило с игровой индустрией в последние годы
5
4K-QLED телевизор с частотой до 120 Гц для игр и просмотра любого контента - обзор HARPER 60Q770TS
13
«Франкенштейн» режиссера Гильермо дель Торо как хорошая экранизация классики (обзор фильма)
3
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
60
Подборка аниме, которым можно заменить третий сезон One Punch Man
1
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
12
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
+

Сейчас обсуждают

inchaos75
10:22
Так я про это и говорю, но нет появляются вот такие вот статьи, где нет ни конфигурации, ни реальных тестов, а чисто графики нарисованные от руки )))))))
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Миха Евсеев
10:19
На пи_3дешь похоже, как память + 40фпс отрисовывает?
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Иван Иванов
10:14
Почему провал? Старые игры нормально идут, а вот новые технологии прикрученные к старым играм как то не очень идут, возможно проблема в руках прикрутивших новые технологии
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
Иван Иванов
10:11
Ну что сказать, такова реальность, новые технологии имеют место быть, раньше чип генерировал кадры, теперь ему помогает нейросеть, ретрограды и дегенераты не довольны, мыло, кадры ненастоящие, а вот р...
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
Петр
10:04
Ребята все ещё витают в облаках по поводу современной и будущей войны, а облака эти заняты дронами. Эту хрень быстро обнаружат и разнесут наши операторы. Поря уже перестраиваться под новые реалии.
Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
Hunter Bows
10:01
Мы тут тебе бабки платим. Я в том числе дам тебе денег, если мне понадобится какой-то софт, который ты хорошо сделаешь. А раз я заказчик, то я тебе и буду условия диктовать. Я использую атомарный дист...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Андрей Жуков
09:59
Чувак, эта тема уже измусолена блогерами от и до! Включи Ютуб и там всякий и хороший и бородатый ютубер тебе сксжет - "Борис, ты не прав!"
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Илья Высоцкий
09:57
RTX 3090 втыкал, в Rust было 30 кадров стабильных, с упором в проц.
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
Beholdersm
09:54
Потому что многие MMORPG это как вторая работа, если есть желание добиться мало-мальских успехов в игре, на что у большинства взрослых семейных людей нет ни времени ни сил. В wot или war thunder, мож...
Опрос показал желание геймеров играть в однопользовательские игры вместо многопользовательских
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана (лже-Главврача) И Чимбала
09:51
Для тебя в 102-м.Ждем.Самозванец.PS 3050 и нвидиа -кусок дерьма
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter