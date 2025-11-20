Телевизоры были представлены на мероприятиях в Европе и Азии

Компания Dreame заявила о своем намерении расширить ассортимент продукции, представив новую серию телевизоров и аудиовизуальных устройств на международном рынке. Новейшие модели Dreame TV - V3000 и S100, были продемонстрированы на нескольких крупных мероприятиях, включая выставку Canton Fair в Китае. Телевизор S100 уже представлен на официальном сайте компании.

Флагманская модель Dreame V3000 предлагается в различных размерах дисплея, от 55 до 100 дюймов. Данная 4K Mini LED модель использует запатентованную технологию дисплея Black Crystal True Color, которая, по заверению производителя, обеспечивает минимальное отражение света, всего 1,8%. Яркость телевизора достигает 2800 нит, а увеличенная частота обновления в 300 Гц делает его идеальным для геймеров. Встроенная аудиосистема формата 2.1.2 обеспечивает максимальную мощность в 91 Вт.

S100 — еще одна флагманская модель с 4K MiniLED экраном, доступная в версиях с размером от 55 до 96 дюймов. Телевизор отличается яркостью до 1000 нит и имеет поддержку переменной частоты обновления (VRR) 144 Гц и технологию HDR. Благодаря специальному игровому режиму, низкой задержке и наличию порта HDMI 2.1, данная модель позиционируется как оптимальный выбор для любителей кино и видеоигр. Кроме того, телевизор оборудован интегрированной звуковой панелью. Пока нет информации о дате начала продаж и ценах на телевизоры.