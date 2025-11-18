Оверклокер преодолел отметку в 13 300 МТ/с, заняв первое место в рейтинге HWBot DDR5 OC

Не успели многие оглянуться, как менее чем за две недели был зафиксирован очередной триумф в сфере оверклокинга DDR5, превзошедший предыдущее лучшее достижение более чем на сотню мегагерц.

На этот раз лавры победителя достались немецкому энтузиасту разгона, известному под псевдонимом «CENS», который использовал конфигурацию, состоящую из процессора Intel Core Ultra 9 285K, установленного на материнской плате ASUS ROG Maximus Z890 APEX, и модуля оперативной памяти G.Skill Trident Z5 объемом 24 ГБ DDR5.

Ранее пальму первенства в большинстве случаев удерживала материнская плата GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE, однако Z890 APEX позволила CENS добиться впечатляющей частоты в 6661,4 МГц или 13 322,8 МТ/с, что соответствует увеличению почти на 111 МГц. Таким образом, разрыв между вторым и третьим местом в рейтинге HWBot по скорости DDR5 стал еще более значительным.

Достигнутая частота также была подтверждена утилитой CPU-Z: тайминги имели значения CL68-127-127-127-2, но при этом с более высокой частотой. Оверклокер поделился снимком своей системы, где процессор и оперативная память охлаждались с использованием жидкого азота.

Учитывая такую динамику, можно ожидать скорого покорения рубежа в 13 500 МТ/с, а достижение отметки в 14 000 МТ/с в обозримом будущем представляется вполне реальной задачей, особенно учитывая появление новых чипов памяти от SK Hynix.