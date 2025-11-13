Все устройства в линейке отличаются только предельной выходной мощностью и емкостью аккумулятора

В Европе компания Hama выпустила новую линейку портативных аккумуляторов High Power, представленную тремя моделями. Все устройства линейки выполнены в идентичном дизайне и оснащены двумя портами USB-C и одним портом USB-A, различаясь лишь максимальной выходной мощностью и ёмкостью батареи.

Базовая модель способна выдавать до 65 Вт через один порт USB-C. При одновременной зарядке двух устройств через порты USB-C мощность распределяется как 45 Вт и 20 Вт, а при подключении трёх устройств – 45 Вт, 7,5 Вт и 7,5 Вт. Эта модель вмещает в себя 20 000 мА·ч и весит приблизительно 481 грамм.

Более мощная версия на 150 Вт обладает ёмкостью 24 000 мА·ч. При одновременном использовании нескольких портов, распределение мощности происходит по схеме 65+65 или 65+18+18 Вт. Флагманская модель – портативный аккумулятор High Power на 200 Вт, распределяет мощность между портами как 100+100 Вт или 100+65+18 Вт, также обладает ёмкостью 24 000 мА·ч. Большая ёмкость батарей делает эти две модели более тяжёлыми – их вес составляет 639 грамм.

Линейка Power Pack High Power оснащена встроенным дисплеем на лицевой панели, отображающим информацию о процессе зарядки и уровне заряда аккумулятора. Устройства поддерживают режим экономии энергии и протоколы быстрой зарядки PD и QC 3.0, а также защиту от перезаряда, перегрева и короткого замыкания. Все три версии выполнены в серо-чёрном корпусе размером 56 x 56 x 160 мм.