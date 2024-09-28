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10test
xMEMS Labs представила чип XMC-2400 µCooling — кремниевый микровентилятор толщиной 1 мм
Кремниевый чип xMEMS Labs XMC-2400 может охлаждать что угодно, включая твердотельные накопители

Избыточное тепло может значительно снизить производительность и срок службы смартфонов и планшетов, что приводит к уменьшению их вычислительной мощности или даже отключению для предотвращения повреждений. Пользователи часто замечают, что устройства сильно нагреваются во время выполнения задач с высокими требованиями, таких как запуск графически интенсивных игр, и эта проблема будет усугубляться с развитием ИИ. 

В ответ на данную проблему компания xMEMS Labs представила чип XMC-2400 µCooling — первый в мире полностью кремниевый активный микровентилятор для портативной электроники, включая смартфоны, планшеты, внешние накопители, беспроводные зарядные устройства и ноутбуки.

Майк Хаусхолдер, руководитель по маркетингу в xMEMS, отметил на встрече с корреспондентами EE Times, что существующие решения, такие как тепловые распределители и камеры испарения, только делают перераспределение тепла внутри устройств, но не обеспечивают его отвод. XMC-2400 действует как настоящий вентилятор, перекачивая до 39 кубических сантиметров воздуха в секунду с IP58 защитой от пыли и воды, при этом весит менее 150 граммов. Джозеф Цзян, генеральный директор xMEMS, подчеркнул, что технология µCooling изменит подход к управлению температурой в мобильных устройствах.

#смартфон #планшет #охлаждение #вентилятор #xmems labs xmc-2400
Источник: techradar.com
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Gerr_Lord87
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Убогая ссанина 5600 даже в 4к не раскрывает 4090, ПТАХАХАХА))) https://youtu.be/HCkzgCPA3s0?si=iLzp347xCDvDXhnJ СЛИИИИТНАЯ УМУДА🤮👎 Сиди на разрешение 720р и сравнивай мощь процессоров, нищебродина ...
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А как тебе такое: https://youtu.be/UmSRwP76V88?si=vDMEWqERhiqhZJ-h https://youtu.be/Xcrrj4gDw5A?si=_TOAjrA9bApfrIr3 Что ещё скажешь, умудная терпила?)
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Gerr_Lord87
03:33
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Gerr_Lord87
03:31
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Gerr_Lord87
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Gerr_Lord87
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Gerr_Lord87
02:59
Буду тебе везде упоминать этот текст, как я слил тебя и твоих недоразвитых ботов своими гипер пруфами, касаемо лучше связки гейминга 10900кф+4090: https://youtu.be/7_MOzBZCXZM?si=TQZP6NbIm18E-vYm http...
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
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