Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Сообщается, что Naughty Dog сокращает рабочие места
Следующая мультиплеерная часть The Last of Us уже практически вышла, но в студии Naughty Dog решили сократить штат

реклама

Студия Naughty Dog, известная своими игровыми разработками и базирующаяся в Санта-Монике, решила осуществить реструктуризацию своих рядов путем сокращения рабочих мест. Это не обойдется без последствий для 25 контрактных сотрудников, в основном из отдела контроля качества, а также из художественной и производственной команд. Анонимные источники, на которые ссылается сообщение на Kotaku, также говорят о том, что на сотрудников было оказано давление для сохранения этой информации в секрете, и им не будет предоставлено выходное пособие. Однако, контракты этих сотрудников истекают в конце месяца, и поэтому ожидается, что они продолжат работать до этого времени.

реклама

Хотя о студии Naughty Dog впервые слышатся новости о массовых увольнениях, на сегодняшний день штат сотрудников остается неизменным и составляет около 400 человек. Основной резон для увольнений, вероятно, связан с трудностями, возникшими при разработке отдельной многопользовательской игры The Last of Us, которую так ожидали фанаты. Однако, студия заявила, что многопользовательские функции игры в этот раз будут значительно более масштабными, чем предыдущий режим Factions, и поэтому The Last of Us Part II будет ориентирована только на однопользовательский опыт.

В прошлом году Нил Дракманн, создатель серии, начал публично говорить о проекте и заявил, что игра будет представлена в 2023 году. Однако, несколько месяцев назад студия объявила, что она все еще не готова продемонстрировать самостоятельную многопользовательскую игру The Last of Us. В этот же день Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что проект был сокращен после получения отрицательной оценки от Bungie относительно его способности заинтересовать игроков в длительной перспективе. Заявление Kotaku также указывает на то, что один из источников считает, что игра "практически заморожена".

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В дополнение к увольнениям, Naughty Dog также переживает реструктуризацию в своем руководстве после того, как сопрезидент Эван Уэллс принял решение покинуть компанию в конце 2023 года после 25 лет работы. Кстати в течение последнего года многие другие компании, включая Microsoft, Riot Games, Embracer Group, Epic Games, BioWare, Striking Distance Studios и Ascendant Studios, также сокращали свой штат сотрудников.

#naughty dog #the last of us #сокращение
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый проект God Of War уже в разработке
Инсайдеры ViewerAnon и DanielRPK рассказали о начале разработки The Last of Us 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
7
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
2
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
9
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
+
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Forbes: реактивный двигатель снизит уязвимость иранского дрона Shahed-136
4
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11
Самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет с обновленной авионикой
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
Курганмашзавод отгрузил свежую партию БМП-3 и завершил контракт по модернизации устаревших машин
2
Вращающаяся черная дыра M87 доказала, что Эйнштейн был прав
2
Сербия представила модернизированную самоходную гаубицу «Гвоздика» с новой СУО
1
Тинькофф обновил мобильное приложение, спрятав его под маской обучающей игры
1
«Ростех»: созданы российские фотомодули на кристалле для высокоточного оружия
9
Представитель Кремля Песков призвал не называть Фицо пророссийским политиком
2

Популярные статьи

Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
9
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
55
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
10
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
16
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
15
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
5
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
22
5 мотивирующих фильмов для женщин
9
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
12

Сейчас обсуждают

Олег Ковалев
00:59
27" на мой взгляд вполне достаточно 👌
Asus опубликовала характеристики долгожданной 540 Гц модели ROG Swift Pro PG248QP
32Влад32
00:58
Какой еще последний шанс? Шансов у Зеленского уже не осталось.
В Белом доме сообщили, что у Киева осталось 6-8 недель до холодов
32Влад32
00:55
А разве могло быть по другому после действий правительства Японии?
Депутат Хинштейн: Роскомнадзор уже сейчас наделен правом блокировать VPN-сервисы
Mallory
00:54
11 “Но самое забавное в том, что я просто не смогу установить OBS, ибо его зависимости невозможно установить:” Вам даже пакетный менеджер написал что именно можно сделать чтобы установить зависимости....
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
Mallory
00:54
10 “Конечно всё нужно делать с root правами, вы же доверяете какому-то дяде Васе на каком-то сайте в интернете? Доверяете ведь какому-то левому репозиторию? Особенно когда даже официальные репозитории...
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
Mallory
00:53
9 “Почему я так ненавижу линуксоидные репозитории? Сейчас объясню, репозитории принуждают к зависимости от доступа к интернету” Берите глубже, вся современная электроника принуждает к зависимости от э...
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
Сидор Сидоров
00:53
Странная статья , автор описывает наш су-35см , а материалы и фото приводит из журнал Military Watch Magazine. Много не верной информации по возможностям нашего самолета . И главное так и не написал ...
Модернизированный истребитель Су-35СМ получил от Су-57М новые ракеты, авионику и лазерную защиту
Mallory
00:53
8 “Почему я не использовал костыли линукса для установки драйвера видеокарты NVIDIA? Во-первых, в репозиториях уже давно тухлая версия драйвера, во-вторых, нужно будет сосать драйвер из репозиториев ч...
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
DeLaKoren
00:53
может быть 140к, но не 90 точно
Матплата ASUS ROG Maximus Z790 APEX ENCORE предстала на фото и обрела предварительный ценник
32Влад32
00:53
Этот глава хоть понимает, что полного уничтожения Литвы достаточно одной ядерной бомбы?
Глава МИД Литвы призвал охватить Украину пятой статьей и «ядерным зонтиком» НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем