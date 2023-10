Следующая мультиплеерная часть The Last of Us уже практически вышла, но в студии Naughty Dog решили сократить штат

Студия Naughty Dog, известная своими игровыми разработками и базирующаяся в Санта-Монике, решила осуществить реструктуризацию своих рядов путем сокращения рабочих мест. Это не обойдется без последствий для 25 контрактных сотрудников, в основном из отдела контроля качества, а также из художественной и производственной команд. Анонимные источники, на которые ссылается сообщение на Kotaku, также говорят о том, что на сотрудников было оказано давление для сохранения этой информации в секрете, и им не будет предоставлено выходное пособие. Однако, контракты этих сотрудников истекают в конце месяца, и поэтому ожидается, что они продолжат работать до этого времени.

Хотя о студии Naughty Dog впервые слышатся новости о массовых увольнениях, на сегодняшний день штат сотрудников остается неизменным и составляет около 400 человек. Основной резон для увольнений, вероятно, связан с трудностями, возникшими при разработке отдельной многопользовательской игры The Last of Us, которую так ожидали фанаты. Однако, студия заявила, что многопользовательские функции игры в этот раз будут значительно более масштабными, чем предыдущий режим Factions, и поэтому The Last of Us Part II будет ориентирована только на однопользовательский опыт.

В прошлом году Нил Дракманн, создатель серии, начал публично говорить о проекте и заявил, что игра будет представлена в 2023 году. Однако, несколько месяцев назад студия объявила, что она все еще не готова продемонстрировать самостоятельную многопользовательскую игру The Last of Us. В этот же день Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что проект был сокращен после получения отрицательной оценки от Bungie относительно его способности заинтересовать игроков в длительной перспективе. Заявление Kotaku также указывает на то, что один из источников считает, что игра "практически заморожена".

В дополнение к увольнениям, Naughty Dog также переживает реструктуризацию в своем руководстве после того, как сопрезидент Эван Уэллс принял решение покинуть компанию в конце 2023 года после 25 лет работы. Кстати в течение последнего года многие другие компании, включая Microsoft, Riot Games, Embracer Group, Epic Games, BioWare, Striking Distance Studios и Ascendant Studios, также сокращали свой штат сотрудников.