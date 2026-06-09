Оглавление

Вступление

Кроме больших и мощных игровых ноутбуков большой популярностью пользуются лёгкие и компактные модели, которые не позволят тебе особо поиграться, но зато смогут проработать больше дня. Есть ли вообще такие модели, которые смогут проработать сутки? Скорее всего да. При этом должны совпадать два момента: Высокая энергоэффективность процессора и достаточно ёмкий аккумулятор. Такие устройства встречаются не так часто и стоят примерно также ка игровой ноутбук. Сейчас уже кажется, что и в этой дисциплине достигли какого-то предела и дальше развиваться некуда. Однако можно создать ещё более эффективный процессор и поставить ещё более ёмкий аккумулятор. Что с производительностью, она будет как у калькулятора? Для большинства современных офисных задач какой-то феноменальной мощности не нужно.

Напечатать текст, сделать расчёты в таблице, подготовить презентацию или посмотреть демонстрационный ролик – это всё обычные повседневные задачи, с которыми мы чаще всего сталкиваемся и тут большую роль играет скорость обработки, плавность эффектов и время задержки. Современные устройства с быстрыми SSD накопителями уже решают большинство этих задач. Сейчас уже система загружается считанные секунды и файлы открываются практически мгновенно. Солидные объёмы быстрой оперативной памяти позволяют хранить в ней множество разных данных и организовать к ним быстрый доступ, а процессор должен быть многопоточным, чтобы фоном можно было одновременно загружать несколько разных процессов. Поэтому грубая вычислительная мощность одного компонента не всегда способна показать хороший результат, иногда лучше себя проявляет сбалансированная сборка, где всё работает слажено.

На выбор пользователя также влияют его привычки и пул программного обеспечения, с которым он работает постоянно. У компании Apple всё немного проще – там есть несколько устройств, из которых ты выбираешь то, что тебе больше подходит для твоих задач. Под Windows уже всё немного сложнее потому, что самих устройств гораздо больше. Также до недавнего времени на рынке были два крупных игрока: AMD и Intel. Потом в Microsoft кто-то проснулся и подумал: почему бы не ARM? Сколько можно уже безальтернативно сидеть на x86 и x64? В этот момент на рынок ворвалась Qualcomm со своим Snapdragon X Elite и навела шороху. Ситуация кардинально не поменялась и в большинстве сегментов ещё продолжают бодаться Intel c AMD, но на рынке лёгких и «долгоиграющих» моделей появился новый игрок.

Он также не стал останавливаться на достигнутом, а выпустил уже следующее поколение своего процессора Snapdragon X2 Elite. В нем увеличилось количество ядер и производительность встроенного NPU, что должно было как-то отразиться на производительности. Чтобы это проверить, я взял ноутбук ASUS Zenbook A14 (UX3407N)

Я уже ранее рассматривал модель ASUS Zenbook A14 (UX3407R) и можно сказать, что это его обновлённая версия на новой платформе от Qualcomm. Что принципиально изменилось в этом поколении? Что заметно улучшилось, а может даже где-то ухудшилось, мы постараемся сегодня посмотреть.

Технические характеристики

Стоит сразу прояснить один важный момент. Производители не всегда спешат изменить внешний вид устройства, особенно если облик получился ярким и необычным, а исполнение – успешным. Кроме того, в разработку дизайна и внешнего оформления могли быть вложены солидные средства и не всегда разумно их списывать. Поэтому бывают ситуации, когда внешнее оформление сохраняется на уровне прошлого поколения, а вот начинка практически полностью заменяется. С похожей ситуацией я столкнулся при обзоре данного устройства.

Модель ASUS ZenBook A14 (UX3407N) Тип устройства Ноутбук Процессор Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 (до 4.7 ГГц, 18 ядер, 18 потоков) Видеопроцессор Qualcomm Adreno Нейро-процессор Qualcomm Hexagon NPU, до 80 TOPS Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 9523 МГц Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2 Экран 14,0” 16:10 OLED FHD WUXGA (1920 x 1200) 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 600 кд/м2, контрастность 1 000 000:1, время отклика 0.2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1.07 млрд, сертификаты Pantone Validated и SGS, глянцевый, не сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 90%; охват DCI-P3 100% Беспроводные интерфейсы Три диапазона Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v5.4 Аккумулятор 3 ячейки, Li-pol, 5825 мАч / 70 Втч, 11.67 В Размеры 310.7 x 213.9 x 13.4-15.9 мм Масса 0.99 кг Цена н/д*

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* Цена сильно разнится в разных магазинах из-за новизны устройства, поэтому нужно подождать, пока она придёт в норму. Также цена зависит от модификации. Это один из первых ноутбуков на обновлённой платформе Qualcomm Snapdragon X2 Elite.

Здесь можно сделать небольшое лирическое отступление, чтобы немного отследить разницу между современным и прошлым поколением. Если быть точным, то это уже третье поколение Qualcomm Oryon, где новый кристалл несёт в своих недрах 12 основных ядер и 6 производительных. Таким образом общее их число успело подрасти с 12 до 18.

Процессор выпускается на фабрике TSMC по техпроцессу N3X и говорят даже, что это 3 нм. Поскольку техпроцесс изменился, а количество транзисторов выросло, то площадь осталась примерно на том же уровне – 170 кв.мм. Разумеется, всё стало мощнее, быстрее и т.д. Также была обновлена интегрированная графика и блок NPU.

Там показатели тоже практически удвоились, поэтому сочетание X2 в названии выглядит разумным и объяснимым.

При этом производительность на единицу мощности выросла за счёт большего числа ядер в том же тепловом пакете. Поэтому можно рассчитывать, что в каких-то задачах может увеличится время автономной работы.

Разумеется, есть поддержка функции Copilot+. Модели с ИИ становятся всё популярнее, и многие производители начали их внедрять в свой софт. На данный момент нельзя сказать, что это придало какое-то ускорение для развития отрасли, но тенденции такие есть, просто пока пользователи не спешат принимать в этом участие.

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление очень простое. Никакой цветной полиграфии, забота об окружающей среде и всё такое, и ещё экономия краски. Надписей практически нет, есть только несколько наклеек.

Сверху коробки находится пластиковая ручка для переноски. С одной стороны, в верхнем углу присутствует надпись, которая приблизительно переводится как: невероятное исходит изнутри.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка.

На ней представлена информация о системе и о том, что на компьютере предустановлена операционная система Windows 11 Home (ARM).

На одном из торцов находится ещё одна наклейка, где есть информация о модели и конфигурации устройства. Здесь же указан серийный номер и несколько штрих-кодов. Внутри коробки можно заметить каркас, выполненный из картона, в котором зажата ещё одна коробка. По соседству расположена другая и в ней спрятался основной комплект поставки, который состоит из адаптера питания и силового кабеля для него.

Ещё отдельно в комплекте можно заметить чехол для устройства, который изготовлен из материала светлого цвета, похожего на кожу. Он упакован в отдельный прозрачный пакет.

Блок питания поддерживает несколько вариантов выходных напряжений и максимально обеспечивает 20В, 5 А, что соответствует 100 Вт. Это отчётливо обозначено прямо на корпусе. Почему нельзя было меньше, ведь процессор по паспорту потребляет 35 Вт? Дело в том, что пиковое потребление процессора в нагрузке может оказаться выше. Также порты USB Type-C оборудованы Power Delivery. Поэтому производитель предусмотрел запас, чтобы даже при интенсивном использовании аккумулятор смог бы подзаряжаться. При этом зарядка происходит достаточно быстро и составляет 45 минут от 0 до 50% или 110 минут от 0 до 100%. Эти числа приблизительно соответствуют действительности, если в этот момент не использовать устройство.

Сам ноутбук находится внутри ещё одной коробки, которая выглядит уже побогаче. Она изготовлена из плотного цветного картона с матовой поверхностью. Сверху присутствует серебристая надпись ASUS Zenbook.

Внутри коробки прямо сверху находится сам ноутбук. Под ним есть отсек, где спрятана ещё одна небольшая коробка.

Сверху неё находится открытка, которую можно отправить бабушке в деревню. Внутри коробки скрывается руководство пользователя, гарантийный талон и небольшая брошюра по программному обеспечению.

Внешний вид и корпус

Я уже рассматривал модель ASUS Zenbook A14 (UX3407R), где сверху такое же покрытие из алюмооксидной керамики Ceraluminum. Новая модификация UX3407NA также может быть представлена в двух цветах: Iceland Gray и Zabriskie Beige. Оба этих цветовых варианта обладают высокопрочным инновационным покрытием, выполненным методом плазменной керамизации всего корпуса. Покрытие матовое и приятное на ощупь. Оно устойчиво к отпечаткам пальцев, загрязнению, истиранию, а износу и вовсе втрое по сравнению с классическим анодированием. Также сообщается, что процесс производства такого покрытия экологичен. По тактильным ощущениям поверхность напоминает морскую гальку.

Первое ощущение – тактильно приятный корпус и малый вес устройства. В цветовом исполнении Zabriskie Beige (бежевый) ноутбук смотрится очень красиво. При этом, его реально можно удерживать в одной руке, даже если ничего тяжелее карандаша вы не привыкли поднимать. Вместе с этим не стоит забывать, что это модель с 14” экраном, за которым не нужно сидеть с увеличительным стеклом. Корпус также изготовлен из алюминия. Он просто лёгкий и прочный. Всё это придаёт ощущение надёжности и хорошей защиты. Единственное чего он боится – вмятины и царапины, но это лучше, чем трещины в пластике. Поверхность всех панелей матовая и приятная на ощупь.

Толщину нельзя назвать очень маленькой, но в данном случае скорее всего учитывались ножки. Кроме этого, такая толщина позволяет разместить более производительную систему охлаждения и ёмкий аккумулятор. Здесь производитель поработал над балансом цены, материалов и жёсткости, ведь экран относительно крупный. Также на вес сильно влияет аккумулятор и здесь он очень ёмкий для таких размеров. Кроме этого, платформа может оказаться достаточно энергоэффективной и аккумулятора на 70 Вт*ч может оказаться достаточно для продолжительной работы. Цель простая: ноутбук должен продержаться полный рабочий день в режиме максимальной экономии и здесь с этим проблем возникнуть не должно.

В передней части топкейса есть углубление для того, чтобы поднять крышку. Она поднимается очень легко. При этом фиксация очень хорошая. Однако, по ощущениям кажется, что петли слабоваты. Одной рукой открыть крышку можно элементарно. Со временем механизм может разработаться, но лучше бы он этого не делал иначе крышка с экраном может начать падать. Сверху находится HD камера с микрофонами и индикатором её включения. Шторки нет, но можно её заклеить.

Экран открывается на угол 140°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол.

На левой грани можно увидеть два разъёма USB 4.0 Type-C, один HDMI 2.1, индикатор зарядки и комбинированный 3,5 мм джек для гарнитуры

С заднего торца разъёмов нет вообще. Есть только вентиляционные отверстия. Зато ещё несколько находятся на правом торце. Здесь мы видим один USB 3.2 Gen1 и всё. Поэтому в паре моментов мне пришлось использовать USB хаб.

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Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём находятся две длинные ножки из мягкого пластика. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом под Torx биту. Ещё нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Традиционно большую часть пространства занимают три элемента: аккумулятор, материнская плата и система охлаждения. Теперь очевидно, что более ёмкую и крупную батарейку тут разместить было бы затруднительно.

Системная плата не самая компактная. Можно было предположить, что это какой-то процессор для смартфонов и планшетов, но на самом деле он не такой уж холодный, если производитель уделил такое внимание системе охлаждения. От медной теплосъёмной пластины к двум радиаторам идёт одна крупная, но плоская тепловая трубка. Также в охлаждении принимает участие поддон потому, что между ним и некоторыми силовыми элементами находятся термопрокладки.

Система охлаждения сделана специально для этой модификации. Она занимает солидное пространство и сделать радиаторы массивнее было бы уже трудно. Воздух проходит через них и выходит сзади, а не сбоку.

Вентилятора тоже два, а не один, как обычно бывает в ноутбуках, где установлен один процессор со встроенной графикой. Вентиляторы турбинного типа, крупные, плоские, с мелкими лопастями. На максимальных скоростях поток получается достаточно сильным и появляется заметный шум. Но для этого необходимо запустить какое-то серьёзное приложение вроде Prime95 и подождать пару минут пока всё это прогреется.

Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в свой обычный разъём. Это сетевой адаптер Qualcomm FastConnect 7800. Внизу по углам находятся два крупных динамика.

Аккумулятор здесь на 70 Вт*ч. Это хороший показатель. К тому же нет дискретного видео и процессор не самый прожорливый. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день. Возможности апгрейда есть, но достаточно ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2. Все остальные элементы распаяны на материнской плате и заменить их будет сложнее.

Чипов памяти не видно под системой охлаждения и дополнительной металлической крышкой. Они далеко не самые распространённые. Это микросхемы типа LPDDR5X, что является промежуточным звеном между DDR5 и DDR6. Такая память появилась не так давно. Процессор поддерживает режим работы LPDDR5X-9523.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук компактный, поэтому полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком я даже не ожидал здесь увидеть. Его нет, но сама клавиатура удобная и клавиши здесь крупные. Также клавиатура оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости. Снизу расположен огромный тачпад, который больше напоминает поверхность небольшого графического планшета. Кнопки спрятаны под панелью ближе к переднему краю. По краям тачпада находятся специальные зоны для быстрых регулировок. С их помощью можно регулировать звук, яркость, а также осуществлять перемотку видео. Для наглядности на новом ноутбуке есть специальная полупрозрачная наклейка, где отмечены эти зоны и указаны выполняемые функции. Получается достаточно удобно. Ранее в своих моделях компания ASUS ещё внедряла сенсорный цифровой блок NumberPAD. Здесь, к сожалению, такого нет. Зато есть индикаторы под клавишами Caps Lock, включения микрофона и камеры. Ещё есть отдельная кнопка для вызова помощника Microsoft Copilot+.

Как и в большинстве ноутбуков, здесь применяется клавиатура мембранного типа. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет всего 1,3 мм. Клавиши крупные и поэтому навигация и печать осуществляется легко.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn. Её можно оставить в одном из двух режимов.

Клавиатура удобная, используется белая подсветка с тремя уровнями яркости. Однако, мне она показалась немного фиолетовой.

Экран

Дисплей с диагональю 14 дюймов обладает разрешением 1920 x 1200 точек. Здесь используется OLED панель Samsung ATNA40CT06-0. На мой взгляд, производитель выбрал достаточно сбалансированное решение для того, чтобы обеспечить качественное изображение, но при этом тонкое и экономичное. Поэтому кажется, что характеристики не выглядят какими-то рекордными. Это какой-то FHD с частотой обновления 60 Гц. Но стоит нам повысить разрешение и поднять частоту – у нас увеличится расход электроэнергии. Нужно ли нам это тут? Вопрос спорный. Кому-то действительно это необходимо для комфортной работы, особенно когда речь идёт о графических приложениях. Однако какой-то спектр задач всё равно лучше выполнять на более крупном экране. Для большинства же офисных его будет вполне достаточно. Кроме этого, тут есть сертификация VESA Display HDR True Black 500, сертификация Pantone Validated, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS.

Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 100% и может похвастать качеством картинки близким к профессиональному.

Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В целом результат хороший.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 387.56 0 ∞ 50 197.41 0 ∞ 0 4.6 0 ∞

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Поверхность глянцевая с антибликовым покрытием, которое заметно, если посмотреть на выключенный экран под углом.

Экран изначально очень хорошо откалиброван и передаёт натуральные цвета. Незначительные проблемы наблюдаются лишь с балансом белого, но это не критично.

Для тестов я использовал стандартные настройки, но здесь также можно выбрать другие режимы работы через приложение MyASUS. В целом это универсальная модель для работы, и она далеко не бюджетная, поэтому с экраном тут всё в порядке. Если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль, но здесь в этом необходимости нет.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 Home (ARM). После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что драйверов в комплекте нет. После первого включения и загрузки обновлений у меня даже загрузилась новая версия BIOS.

Попробовал установить накопитель с другой копией операционной системы, которая изначально была установлена на x86 процессоре. Она не загрузилась. Просто чёрный экран без каких-либо ошибок. Поэтому с установкой системы с нуля могут возникнуть какие-либо трудности и об этом важно помнить заранее. Приложения работают не все, но совместимых стало больше. Как я понял, не запускаются или вылетают программы, которые заточены под использование SIMD инструкций процессоров x86.

Драйверов на внешних носителях нет, но их можно скачать с сайта производителя или найти в корневом разделе встроенного накопителя, в папке \eSupport\eDrivers. Также есть фирменное приложение MyASUS, которое в лишнем представлении не нуждается, но функционал его мы разберём дальше. Настроек различных достаточно много, а также здесь представлены утилиты диагностики и раздел с поддержкой пользователя.

Здесь настраиваются режимы бережной зарядки и алгоритмы работы вентиляторов. Благодаря последнему пункту можно настраивать производительность устройства. Чем агрессивнее работают вентиляторы, тем на большей частоте сможет работать процессор.

Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления также предлагает множество различных вариантов установок, которые наиболее оптимально могут подходить под текущее использование.

Также присутствует множество вариантов настройки штатной акустической системы ноутбука. Присутствует также функция усиления громкости.

Присутствует отдельный раздел по настройке экрана. Прежде всего есть средства по защите OLED экрана. Для этого предусмотрены алгоритмы включения заставки.

Также присутствуют предустановки для выбора оптимального варианта цветовой схемы. В стандартном режиме всё уже отлично настроено, но есть ещё альтернативные варианты настроек.

Частоту обновления экрана можно зафиксировать на определённой частоте или выбрать динамический вариант.

Также есть пункты по настройке работы беспроводной сети, точнее технологии Smart Connect. Ещё можно настраивать интеллектуальные зоны на тачпаде. Настройки клавиатуры также присутствуют. Например, время работы подсветки или фиксация нажатия функциональной клавиши. Пора переходить к тестам. Поскольку платформа ещё свежая, программное обеспечение пока не всё корректно воспринимает.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет потому, что ноутбук совсем не игровой, также часть банально не работала по причинам совместимости.

CPU-Z ARM64

AIDA64 Cache & Memory

AIDA64 CheckMate

AIDA64 AES

AIDA64 SHA3

AIDA64 FP32 Ray-trace

AIDA64 FP64 Ray-trace

Cinebench R23

Cinebench 2026

3DMark Steel Nomad

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Solar Bay

3DMark Solar Bay Extreme

3DMark CPU Profile

Winrar 7.11

7-Zip 24.08

CrystalDiskInfo

CrystalDiskMark 8.0.1

AS SSD Benchmark

Anvil’s Storage Benchmark

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 70 ватт*час. Это не такие большие показатели для любого устройства, но здесь используется энергоэффективный процессор. Полная зарядка устройства занимает 1 час и 45 минут, что практически соответствует заявленному производителем времени. Сперва время автономной работы измерялось просмотром видео.

Пришлось запустить видеоплеер и зациклить воспроизведение фильма. Ноутбук продержался 20 часов и 5 минут. При этом заряда осталось 5%. Яркость экрана была 75%. Далее я снизил яркость до 50%. Работать по-прежнему было комфортно, особенно при недостаточном освещении в помещении. На этот раз я запустил цикличную смену изображений (слайд-шоу). Время работы удалось заметно улучшить, и я получил 21 час и 27 минут работы.

После этого я уже начал разбираться с тестовым пакетом PCMark. Здесь есть определённые нюансы. Нужно обновить программу до последней версии и тестирование возможно только с пакетом MS Office. С настройкой пришлось немного повозиться, но зато удалось добиться какого-то фантастического времени автономной работы.

Далее я запустил OCCT, чтобы посмотреть на работу системы охлаждения и шум от устройства. Кстати, в обычных офисных задачах шум практически незаметен потому, что вентилятор не работает. В OCCT нужно подождать больше минуты, чтобы он набрал обороты. Тогда уже вентилятор заметно, но никто в таком режиме работать не будет. Вентиляторы раскручиваются до 7000 об/мин, а шум на расстоянии 1 м составляет 39,6 дБ.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений температура клавиатуры не поднимается выше 36°C, но можно заметить, что, нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит в месте выхлопа сзади.

Заключение

Я рассмотрел уже много устройств и это одно из тех, которым действительно хочется обладать хоть раз взяв его в руки. Поверхность корпуса напоминает холодок и приятные тактильные ощущения от крупного, гладкого морского камня. Инженеры и дизайнеры тут действительно постарались на славу и поэтому ноутбук выглядит очень изящным и элегантным. ASUS Zenbook A14 (UX3407N) – это тонкое, лёгкое, красивое и производительное устройство, которое реально может проработать больше суток. Да, это ARM платформа и не все приложения могут работать корректно, но с пакетом Microsoft Office никаких проблем у меня не возникло. Также без проблем работают архиваторы, медиаплееры и браузеры. Внешний монитор подключается, принтер печатает, сеть работает. Возможно, какой-то софт, который вы используете для работы не сможет функционировать корректно, тогда есть вариант рассматривать модель на классической платформе x86.

Во всех остальных случаях это отличное устройство, которым действительно приятно пользоваться и которое оставляет только положительные моменты от использования. Всё работает быстро и просто, есть неплохие утилиты от производителя, которые заметно расширяют функционал, а также полная поддержка Copilot+. Также следует помнить, что это не геймерский ноутбук и для игр он не подходит. Зато его можно использовать для офисных приложений, обработки изображений и просмотра видео. Экран яркий и хорошо настроен по цветопередаче изначально. Разрешение в моей конкретной модификации не очень высокое, но существует версия с другой панелью. Цветовой охват большой. Время автономной работы тоже достаточно солидное. Полных тестов не удалось сделать из-за совместимости с тем же PCMark, но видео можно будет посмотреть более 20 часов точно при 75% яркости экрана. Что касается работы, то тут больше зависит от используемых приложений.

Ноутбук изготовлен из качественных материалов, он тонкий и лёгкий. Часть веса уходит на металлические панели, которые необходимы для лучшей защиты устройства, а также на аккумулятор и развитую систему охлаждения. Да, новый процессор стал заметно мощнее своего предшественника Snapdragon X Elite и это также отразилось на пиковом потреблении. В нагрузке, при работе от сети он начинает уже неплохо потреблять энергию, которая переходит в выделяемое тепло. Именно поэтому над системой охлаждения тоже пришлось повозиться, сделав её максимально эффективной, чтобы не потерять ни один мегагерц, и не снизить производительность.

Понятно, что при работе от аккумулятора включается уже совсем другой алгоритм, для которого важнее автономность. В обычных офисных приложениях или при просмотре фильмов нагрев очень слабый, поэтому мне пришлось воспользоваться OCCT для нагрева. Система охлаждения справляется с этой задачей и каких-то проблем или высокого уровня шума я не заметил. Обычно вентиляторы практически не включаются и только в таких тяжёлых режимах они могут разогнаться до 7000 об/мин.

Клавиатура удобная. Цифрового блока тут нет, но это проблема всех компактных моделей, а не конкретно этой. Клавиатура оборудована белой подсветкой с тремя уровнями яркости. Множество функций настраивается через приложение MyASUS. Всё работает корректно и без нареканий. Тачпад крупный, все функции работают чётко. Изначально на нём даже есть наклейка, которая демонстрирует области и функции, за которые они отвечают всё это также продублировано в приложении и также можно настроить. Портов не так много, поэтому кому-то придётся воспользоваться хабом. Например, мне понадобилось такое решение, чтобы подключить одновременно флешку и передатчик беспроводной мышки. Проводной сети нет, но WIFI тут работает очень хорошо: далеко и стабильно. Есть один порт HDMI, чтобы можно было подключить устройство к большому экрану, телевизору или проектору.

На мой взгляд, это наиболее удачная модель для летнего отпуска, если могут внезапно «дёрнуть» по работе.

Андрей Понкратов aka wildchaser