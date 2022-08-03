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Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R

Компания MSI представила интересный и необычный корпус, оснащенный множеством полезных функций и предназначенный для сборки продвинутой игровой системы.
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Оглавление

Вступление

Сегодня многие считают, что самое главное в игровом компьютере – корпус с подсветкой. Но не все понимают, что связка из процессора и видеокарты важнее, чем RGB-подсветка с возможностью управления. Это вовсе не означает, что у настоящего игрового ПК должен быть неприметный корпус, просто сама начинка первостепенна. Понятно, что никто не запрещает устанавливать в просторный корпус mATX плату и использовать встроенную графику, но смотрится это нелепо. Другое дело, когда сборка на топовых компонентах. Тут на корпусе сэкономить не получится, иначе комплектующие могут перегреться и не обеспечить максимальную производительность.

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Это понимают в компаниях, которые производят остальные компоненты для системы. Они выпускают свои корпуса, чтобы предложить покупателю нечто вроде набора: материнская плата, AIO система охлаждения, блок питания и корпус. При этом необязательно производить всё самостоятельно. Можно находить интересные модели у других производителей и делать крупный заказ на партию со своим логотипом. Такое уже не является секретом, причем все гарантийные обязательства берёт на себя обладатель бренда (и это обычно хорошие сроки). Отчасти поэтому выбор всех компонентов одного производителя выглядит заманчиво и обеспечивает набор в едином стиле.

Кроме этого, не всем нравятся только чёрные или белые корпуса. Иногда хочется чего-то красивого, свежего и современного. Одну из таких моделей предлагает компания MSI. Она называется MAG Vampiric 300R и не относится к вампирам, хотя и будет привлекать внимание.

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Данная модель рассчитана на сборку мощных высокопроизводительных систем с возможностью установки СЖО. Производитель даже предлагает использовать её в составе такой сборки.

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Это лишь один из множества вариантов, которые можно собрать. Посмотрим, что интересного нам предложили разработчики.

Упаковка и комплектация

Коробка крупная и тяжёлая, изготовлена из обычного картона. Её габариты составляют 580 х 335 х 585 мм, масса – 9.62 кг. По бокам есть прорези для ручек, что очень удобно.

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Оформление привычное, цветная полиграфия отсутствует. Сверху и снизу упаковка заклеена скотчем. Там нет вообще никакой информации.

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Поэтому будем изучать боковые стенки, которые тоже одинаковые, и на них находятся только схематичные изображения модели с двух ракурсов.

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Вся основная информация о корпусе размещена на двух торцах. На одном из них представлена спецификация.

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На другом торце на нескольких языках, включая русский, указаны ключевые особенности новинки MSI.

При открытии коробки выясняется, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз вместо пенопласта используется каркас из чёрного вспененного полиэтилена. Извлечение никаких сложностей не вызывает.

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Комплект поставки скрыт внутри корпуса. Он состоит из инструкции, руководства по монтажу и буклета.

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Что касается аксессуаров, то их набор стандартен.

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  • Несколько стяжек;
  • Комплект разных винтов;
  • Адаптер для закручивания втулок.

В комплект также входит лоток для корзины, вентиляторы и хаб для ARGB-подсветки, но всё это уже смонтировано в MSI MAG Vampiric 300R.

Дизайн и особенности корпуса

Сам корпус не очень большой. Его габариты составляют согласно спецификации 471 х 231 х 497 мм, масса – 8.11 кг. В описании указано, что одна боковая стенка из стекла, другая стальная.

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Перед нами корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама стальная, передняя панель тоже, но есть сеточка по бокам и пластиковые элементы внутри. В местах соединения используются заклёпки. Толщина металла заявлена производителем как 0.6 мм. Металл не кажется фольгой, не гнётся, не мнётся и не люфтит.

Качество изготовления и материалов очень хорошее. Всё ровно подогнано, нет ни щелей, ни заусенцев и прочих производственных недоработок.

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Самое главное в этой модели – цвет. Он называется Pacific Blue. Это такой тёмно-сине-зеленоватый металлик.

Сам корпус смотрится дорого и симпатично. Спереди уже установлено три вентилятора с подсветкой на приток и ещё один сзади на вытяжку. Ещё в переднюю панель встроен блок с ARGB-подсветкой, хотя для некоторых это будет избыточно, ведь уже есть вентиляторы. Также корпус подразумевает установку AIO спереди и поэтому их, возможно, придётся заменить. Ещё одну AIO можно поставить сверху и там тоже есть крышка с отверстиями и сетка.

Боковая стеклянная панель тут сделана в форме дверцы на петлях. Такая конструкция позволяет быстро организовать доступ к компонентам системы.

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Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной находятся петли, а на другой выступы с магнитами. Фиксация довольно надёжная, и требуется усилие для открытия. Стекло обклеено плёнкой, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она совсем незначительная. Ещё по периметру есть чёрная рамка шириной около 20 мм.

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Надёжно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше, чем винты насквозь или барашки сзади. Зато правая стальная стенка крепится на двух барашках, которые можно откручивать без специального инструмента. Они, кстати, остаются в отверстиях панели и не вываливаются.

Ещё на панели есть вырезы, а чтобы пыль не проникала, предусмотрена специальная сетка на магнитной полоске.

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Панель спереди вставляется двумя выступами винтов в пазы на раме, а сзади фиксируется барашками.

Посмотрим на корпус со всех сторон.

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Внизу предусмотрен тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов. Традиционно для производителя конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профиль и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Рама получилась прочная и жёсткая. Внутри мы можем увидеть резиновые шторки в проёмах.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь нас ждет традиционная сетка для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания, легко снимается, её можно мыть и пылесосить. Её каркас изготовлен из пластика, и она задвигается по направляющим и фиксируется. Сама сетка изготовлена из нейлона с очень мелкими ячейками.

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Ещё снизу видны винты крепления корзины жёстких дисков. Её можно откручивать и передвигать, для этого предусмотрена система направляющих и пазов, а фиксация производится винтами. Если у вас нет 3.5” накопителей, то лучше её просто снять.

Корпус стоит на четырёх пластиковых ножках, на которых есть четыре площадки из мягкого пористого материала для устойчивости. Оказалось, что они стираются и оставляют следы на поверхности.

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Каждая из опор крепится при помощи винтов к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, сдвинуть его трудно. А с собранной в нём системой он стоит как прикрученный.

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Сверху корпус хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная решётка с магнитным креплением, а внутри прячется тонкая сетка. Она легко снимается и очищается. Единственное, корпус нельзя ухватить за решётку, она может сдвинуться.

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Также при перемещении корпуса её можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

Верхняя панель заметно приподнята, чтобы можно было без проблем разместить вентиляторы и AIO систему. Теперь не надо волноваться, что там будет мешать материнская плата или провода. Места достаточно.

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Сверху размещены разъёмы и кнопки. Они расположены совсем необычно – вдоль правого края. Поэтому они точно не на передней панели, а на крыше и выполнены отдельным модулем внутри.

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Есть кнопки Power, переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0 Type-A и один USB 3.0 Type-C. Кроме этого, есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри всё выглядит не так стильно.

Передняя панель легко снимается.

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Она также стальная и окрашена в тот же цвет, что и весь корпус, поэтому может создаться иллюзия, что он монолитный. Когда используется пластик, то на нём сложнее создать ту же фактуру и цвет, что и на основном шасси. Здесь такого нет, так как используется металл. Спереди мы видим узоры из мелких круглых отверстий, а по периметру проходит сеточка.

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Внутри мы видим белый пластиковый модуль ARGB-подсветки, которая синхронизируется с остальными компонентами. Чтобы никакие провода не мешались на передней панели, используется специальная контактная площадка и ответная часть на корпусе.

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Всё это обеспечивает лёгкость и простоту при сборке. За передней панелью тут находятся три вентилятора с подсветкой. Используются знакомые модели MSI MAG MAX F12A.

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Ещё один такой вентилятор установлен сзади и работает на выдув горячего воздуха. Однако есть нюанс. В моём случае у передних вентиляторов был разъём 4-pin, а значит ШИМ-управление, а у заднего только 3-pin FAN. Ещё у каждого вентилятора отдельный кабель на подсветку 3-pin ARGB 5 В.

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В комплекте есть разветвитель, чтобы вывести все четыре вентилятора на один канал.

Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Выше – стандартный вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус среднего уровня, поэтому они снимаются, а не выламываются.

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С обратной стороны в тоннеле присутствует корзина для установки двух жёстких дисков 3.5”. Один устанавливается внутрь в пластиковый лоток, а второй просто прикручивается сверху, но для этого сначала надо снять корзину. Ещё два накопителя 2.5” можно установить на внутренней панели за правой стенкой. Для этого предусмотрены специальные монтажные корпуса.

Основные особенности выяснили, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

При тесте корпуса MSI MAG Vampiric 300R использовались следующие компоненты:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 3501;
  • Процессор: Intel Core i7-12700K (3600 / 4900 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR5-4800, A-Data (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Сборка системы

Сборка системы не вызывает сложностей, манипуляции проводятся очень комфортно. Сверху есть пространство, чтобы можно было просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

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Как и MSI MPG Quietude 100S, MAG Vampiric 300R очень удобен для сборки. За правой стенкой всё отлично укладывается, она легко закрывается, ведь пространства достаточно.

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Система собрана, теперь можно запустить и посмотреть на её работу.

Если закрыть стеклянную панель, шум системы заметно снижается. Есть несколько собственных режимов подсветки, но при длительном нажатии можно переключиться на режим синхронизации с материнской платой.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов MSI MAG Vampiric 300R и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все корпусные вентиляторы включены (MAX);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Заключение

MSI MAG Vampiric 300R – это очень интересный и необычный корпус. Такое впечатление складывается отнюдь не из-за цветового оформления (Midnight Green или Pacific Blue), хотя, не буду скрывать, выглядит оно небанально. Лично я сторонник большого разнообразия цветовых решений, а не только базовых белого и чёрного. С этим мне довелось столкнуться при изучении ноутбуков, когда производители предлагают необычные и привлекательные цветовые варианты. Сложно сказать о том, что было раньше. Возможно, концепция компании заключалась в том, чтобы выделиться на рынке, где всё часто делается под копирку.

К примеру, другой цвет радиаторов материнской платы в сочетании с таким же цветом корпуса позволяет привлечь покупателя. При этом внутри можно использовать и полностью чёрную плату, и полностью белую. Всё гармонично сочетается и можно поэкспериментировать. А часть внимания заберёт подсветка, и тут это отлично реализовано благодаря хабу и кнопке управления. Вентиляторам же внимания уделили чуть меньше, хотя в любом магазине можно купить отдельный разветвитель. Я поступил именно так, и никаких сложностей с подключением четырёх вентиляторов к материнской плате не возникло.

Качество изготовления корпуса MSI очень хорошее. Все детали подогнаны идеально, зазоры минимальны, краска ровная, её слой достаточно толстый. Организован хороший кабель-менеджмент, а ещё многие технологические отверстия закрыты резиновыми шторками. Можно заметить, что везде присутствуют сетки для улавливания пыли, а боковая дверца сделана на петлях для удобства обслуживания. В премиальных моделях местами используют алюминий, что не влияет на функциональность, а только на внешний вид. Ещё здесь предусмотрен отдельный хаб с контроллером для управление эффектами подсветки. Он синхронизируется с материнской платой. Хаб закреплён на внутренней панели, его можно снять и переставить в другое место.

В корпусе MAG Vampiric 300R удобно осуществлять сборку: всё легко разбирается, обеспечен хороший доступ к компонентам, само шасси не очень тяжёлое. Есть достаточно места для установки системы жидкостного охлаждения. Можно попробовать установить кастом, хотя, на мой взгляд, корпус больше подходит для AIO-систем.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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