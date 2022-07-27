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Вступление

Как ни странно, про компьютерный корпус больше вспоминаешь летом. Люди заботятся об одежде в холодное время, чтобы сохранять тепло, а здесь обратная ситуация – воздух должен свободно гулять. Однако иногда отверстия для забора воздуха обрастают шапкой махровой пыли, что приводит к лишнему нагреву видеокарты, процессора, силовых элементов материнской платы и других компонентов. Случается и так, что забивается радиатор СЖО, который установлен в передней части корпуса. На нём скапливается пыль, которую нужно удалить, а сам радиатор желательно продуть сжатым воздухом.

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И чем мощнее компоненты в системе, тем больше внимания и ухода они требуют, поскольку должны хорошо охлаждаться, и за этим нужно следить. Обычно пользователи покупают корпус один раз и навсегда, но у меня бывали разные случаи. Например, я менял много систем, оставляя один корпус. Бывало и наоборот, в силу различных обстоятельств приходилось менять разные корпуса, сохраняя остальную конфигурацию без изменений. Известный факт: для производительных сборок лучше использовать корпус с хорошей вентиляцией.

Лично я рассмотрел множество разнообразных корпусов (через мои руки их прошло около 100 штук). Причём, зачастую большую часть испытуемых я не просто обозревал, а активно использовал. Все началось очень давно, когда железо было толстое, боковые стенки – стальные и глухие, а цвет – преимущественно белый. С тех пор прошло много лет, и современный корпус – это прежде всего внешность. Это не значит, что он должен быть ярким словно попугай и с формой, как у инопланетного обелиска. До сих пор симпатично смотрится «классика» со спокойным оформлением, качественными материалами и отличным исполнением. При этом внутри бывают различия. Одни корпуса позволяют проще осуществлять монтаж или частую переборку, с другими лучше собрать один раз и забыть, как страшный сон.

Как ни странно, но наиболее продуманные и интересные модели предлагают производители, которые не специализируются исключительно на корпусах и производят прочие компоненты ПК. Такие варианты попадаются на тестирование не так часто, но это самые яркие и запоминающиеся модели. Сегодня мы рассмотрим одну из них: MSI MPG Quietude 100S.

Корпуса MSI всегда привлекают интерес внешним видом и реализацией. Однако это зачастую редкие и не сильно распространённые модели. Героем обзора станет корпус, ориентированный на премиум-сегмент, но рассчитанный на массовый рынок. Взглянем на него поближе и выясним, насколько он хорош.

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Упаковка и комплектация

Коробка крупная и тяжёлая. На днях я покупал какую-то жестяную коробку с блоком питания, так она была почти невесома. Здесь же вес чувствуется. Упаковка изготовлена из обычного картона, печать чёрная. Габариты составляют 580 х 580 х 325 мм, масса – 11.67 кг.

Оформление без изысков, но всё достаточно информативно. В моём случае коробка уже поскиталась по галактике и приобрела потрёпанный вид. Тем не менее, нужно отдать должное внутренней защите – корпус находится в идеальном состоянии. Не бит, не крашен.

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На передней плоскости можно увидеть схематичное изображение новинки при просмотре на нее под углом. Из картинки совершенно непонятно, что все панели стеклянные.

На одной боковине приведена спецификация устройства.

Ниже присутствует наклейка, где указаны наименование модели, штрих-коды, серийный номер и артикул.

С другой стороны на нескольких языках есть краткое описание MPG Quietude 100S.

После вскрытия коробки выяснилось, что корпус расположен передней панелью вверх.

В качестве каркаса используется вспененный полиэтилен, статики нет вообще. Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем.

Комплект поставки скрыт внутри корпуса в небольшой картонной коробке, которая стянута тонкой проволокой к внутренней боковой стенке. Сам набор на первый взгляд не очень большой.

Руководство пользователя;

Руководство по установке;

Регистрационная карта;

Комплект разных винтов;

Несколько нейлоновых стяжек.

На самом деле комплект немного богаче, ведь у каждого слота расширения своя съёмная заглушка. Ещё есть смонтированный держатель для видеокарты, хаб для управления вентиляторами и подсветкой, и пластиковый лоток для накопителя. В самом корпусе уже установлен один вентилятор сзади. Он без подсветки.

Дизайн и особенности корпуса

Несмотря на крупную коробку, сам корпус скорее средний по габаритам, а может даже и небольшой для формата E-ATX, который он поддерживает. Согласно спецификации габариты MPG Quietude 100S составляют 475 х 231 х 490 мм. Масса – 9.85 кг. Новинка относится к классу Midi Tower.

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Вес немаленький, но этому есть объяснение. Например, слева находится стеклянная дверца на стальных петлях. Такая конструкция всегда добавляет вес, но при этом работать с корпусом становится удобнее. С петель дверца легко снимается. Толщина стекла составляет 4 мм, и оно немного тонировано.

Расположение блока питания – нижнее. Рама корпуса стальная. Металл здесь не очень толстый, но и не фольга. В местах соединения элементов рамы используются заклёпки. Краска держится хорошо, её слой толстый. Передняя панель несимметрична и состоит из нескольких элементов. По бокам и сверху есть сетчатые вставки.

Качество изготовления отличное. Ничего не гнётся, мнётся или люфтит. Всё ровно подогнано, нет щелей или заусенцев, либо прочих производственных недоработок.

Корпус выглядит классически, но несимметрично. Это придаёт ему некоторую универсальность, в нём можно собрать как рабочую станцию, так и геймерскую сборку.

Бросается в глаза необычная передняя панель, состоящая из нескольких элементов. Для защиты от попадания пыли везде предусмотрены сетки. Спереди и снизу они очень тонкие, чтобы задерживать максимальное количество мелких частиц. Сама фронтальная панель фиксируется магнитами, как и боковая стеклянная дверца. Задняя стальная крепится барашками сзади и сдвигается.

Стеклянная боковая панель крепится на две стальные планки. На одной находятся петли, а на другой – магниты. Приклеено всё надёжно, а снимается дверца просто. Спереди есть небольшая пластиковая ручка, за которую удобно браться при открытии.

Другая боковая панель стальная. Она крепится методом сдвига и фиксируется сзади двумя барашками.

Их удобно откручивать без специального инструмента. С внутренней стороны панели предусмотрен звукоизоляционный материал.

За правой боковиной находится большое углубление, около 2 см, чтобы было удобнее закрывать панель, когда кабели немного выступают над внутренней стенкой. Кроме того, на внутренней панели есть устройства для крепления накопителей 2.5” и хаб для коммутации подсветки и вентиляторов.

Теперь посмотрим на корпус MSI со всех сторон.

После того, как боковые панели сняты, видно, что конструкция привычна и знакома. Снизу во всю длину идет туннель, где размещаются жёсткие диски и блок питания. Вдоль по нему проходит полоса белого цвета. Очевидно, что она подсвечивается. Конструкция стоек не такая простая и предусматривает изгибы на боковых планках по периметру. Они образуют сложный профиль и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса присутствуют заклёпки.

Выше упоминалось, что корпус уже поколесил по нашей вселенной, что оставило свои следы. В их числе царапины, они не доходят до металла, но ощущаются тактильно. Впрочем, оставим их на совести предыдущих тестировщиков.

Для начала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим сетку в пластиковом каркасе, которая вставляется в металлические выступы. Она легко вынимается. За ней находится дно корпуса с множеством отверстий в области расположения блока питания.

Каркас опирается на две стальные изогнутые планки спереди и сзади. Они изогнуты таким образом, что образуют четыре плоских выступа, на которые для большей устойчивости приклеены четыре резиновые мягкие площадки.

Резина настолько мягкая, что при сдвиге остаются следы на столе. С одной стороны, это не очень приятно, но с другой, корпус стоит очень устойчиво и надёжно. В собранном виде его сдвинуть сложно, только если слегка приподнять.

Сверху корпуса тоже находится сетка. Однако сперва её не видно – она закрыта специальной крышкой. Крышка стальная, окрашена в чёрный цвет, как и сам корпус. С внутренней стороны присутствует тот же шумоизоляционный материал. Фиксация осуществляется магнитами.

Под этой крышкой скрывается стальная сетка. Она гибкая и фиксируется магнитной лентой по периметру.

Ещё она легко снимается и её можно мыть или пылесосить. В углублении заметны монтажные отверстия для установки трёх вентиляторов 120 х 120 мм или двух 140 мм.

Ближе к правой стороне расположены кнопки и разъёмы.

Здесь мы видим кнопку Power, кнопку переключения режимов подсветки, кнопку переключения режимов вентилятора, два порта USB 3.0, один порт USB 3.1 Type-C, два разъёма миниджек для гарнитуры, индикаторы питания и активности накопителя.

Спереди размещена массивная панель. Сверху вниз проходит желоб и поэтому она изначально кажется составной, а ещё может показаться, что там располагается подсветка. При этом панель действительно составная, а подсветки там нет. Она находится внизу её рамки.

Левая часть гораздо больше правой, и именно она снимается. Крепление осуществляется за два выступа снизу и два магнита.

Магниты очень сильные и хорошо держат панель. Она просто так не падает, несмотря на немаленький вес. За этой стальной панелью присутствует пластиковый корпус со вставленной по центру сеткой с массивным пластиковым каркасом.

Снаружи по периметру есть металлическая сетка, а внизу есть проём, где установлен модуль с RGB-подсветкой. Напомню, что ещё одна полоса подсветки проходит по нижнему кожуху внутри корпуса.

За сеткой спереди можно увидеть монтажные отверстия для установки трёх вентиляторов 120 мм или двух по 140 мм. В модификации, которая оказалась на тестировании, был всего один вентилятор сзади, который работал на выхлоп. Это модель MSI Silent Gale P12.

Монтажные отверстия заднего вентилятора вытянуты вертикально и его можно смещать вверх и вниз. Ещё сзади мы видим проём для заглушки задней панели и семь заглушек для карт расширения.

Предусмотрена специальная панель для установки двух видеокарт вертикально. Скорее всего, для этого нужен оригинальный кит с райзером и креплением. Внизу находится проём со стандартными монтажными отверстиями для блока питания.

За правой боковой стенкой можно найти много чего интересного. Например, есть две специальные монтажные пластины для установки пары накопителей 2.5”.

Ещё есть коммутационный хаб для подсветки и вентиляторов. Он закреплён к стенке двумя винтами и при желании его можно снять и переместить. К хабу подходят кабели от двух кнопок сверху. Одна переключает обороты вентиляторов, а другая – режимы подсветки. Также от него идёт кабель к разъёму ARGB 5V на материнской плате для синхронизации эффектов.

Внизу, внутри кожуха находится корзина для жёстких дисков. В неё можно смонтировать два 3.5” устройства. Один диск устанавливается в пластиковый лоток, а другой сверху.

Саму корзину можно передвинуть, для чего предусмотрены специальные отверстия на нижней панели корпуса.

Тестовый стенд

В корпус MSI MPG Quietude 100S устанавливались следующие компоненты:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 3501;

Процессор: Intel Core i7-12700K (3600 / 4900 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR5-4800, A-Data (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Сборка системы

В случае MPG Quietude 100S процесс сборки не вызывает сложностей, все манипуляции проводятся комфортно. Сверху даже предусмотрено пространство, чтобы можно было просунуть руку и подключить коннектор дополнительного питания.

Корпус очень удобен для сборки, и мне не повстречалось никаких подводных камней. За правой стенкой пространства достаточно, все провода укладываются отлично, и она легко закрывается.

Тестовая система собрана, теперь можно запустить ее и посмотреть на работу.

При закрытии стеклянной панели общий уровень шума немного снижается.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов MSI MPG Quietude 100S и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (MAX);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Заключение

MSI MPG Quietude 100S – это настоящая классика, универсальная и практичная модель. Корпус не очень огромный снаружи, но при этом достаточно объёмный внутри. Все сделано качественно и аккуратно. Производитель уделил внимание мелочам, что иногда играет огромную роль. Это один из немногих корпусов, где всё сделано для удобства использования. Например, сверху есть не только кнопка для управления режимами подсветки, но и кнопка регулировки оборотов вентиляторов, подключенных к специальному хабу. Сам хаб для коммутации подсветки и вентиляторов встречается и в других корпусах, но именно здесь им пользоваться удобнее.

Скромное базовое оснащение связано с тем, что подразумевается установка СЖО с расположением радиатора в передней части. Поэтому штатно тут нет вентиляторов спереди. Места достаточно, чтобы развести кастомную «водянку» со шлангами или жёсткими трубками. Впрочем, у производителя есть свои необслуживаемые системы и, видимо, он ориентируется на их использование. Например, MSI MEG CoreLiquid S360.

Шасси жёсткое и относительно лёгкое, поэтому с корпусом удобно работать. Все металлические панели, включая верхнюю, переднюю и боковые крышки, оснащены шумоизоляционным материалом. Спереди, сверху и снизу есть пылевые фильтры. Всё очень просто снимается и обслуживается. Отдельного внимания заслуживают петли для стеклянной дверцы. Осуществлять доступ становится значительно проще.

Все элементы MPG Quietude 100S фиксируются надёжно, зазоры между панелями минимальны. Материалы качественные, само исполнение аккуратное. Всё свидетельствует о премиальном статусе модели. Корпус стоит на столе очень устойчиво, внутри присутствует держатель для видеокарты, а ещё стоит вспомнить хороший комплект поставки.

У компании получилась универсальная модель с хорошей функциональностью, неплохим охлаждением и отличной реализацией. В остальном всё будет решать цена, но уже сейчас ясно, что это будет не дёшево.

Андрей Понкратов aka wildchaser