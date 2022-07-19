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Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2

Помимо фирменных фишек производителя модель Kon-Tiki 2 способна привлечь внимание великолепным сенсорным экраном E-ink Carta Plus с диагональю 7.8 дюймов и мощной платформой на Android 10.
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Оглавление

Вступление

Есть мнение, что русские – самая читающая нация, но если быть точнее, речь идёт обо всех соотечественниках. Действительно, в нашей стране читают много и не только потому, что у нас много всемирно известных писателей. Не меньшей популярностью пользуется зарубежная литература. Бытует мнение, что раньше люди читали больше. Здесь всё неоднозначно. В эпоху отсутствия множества современных технологий чтение было популярно, а книги были на вес золота. Их коллекционировали, пытались достать редкие издания, у многих дома были небольшие библиотеки.

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Сегодня уже не все могут себе это позволить, да и удобнее иногда пользоваться электронной книгой. Разумеется, есть олдфаги, которым нравится перелистывать пыльные фолианты и получать от этого эстетическое наслаждение, но если какая-то книга нужна по существу, то проще её купить, загрузить на устройство и прочитать. Благо существует множество магазинов и сервисов, которые позволяют купить практически всё. Поэтому сегодня электронную книгу можно смело назвать библиотекой в кармане. Понятно, что всё условно и в карман влезет не любая книга, но смысл остается прежним.

Сам я давно уже пользуюсь электронными книгами и каждый раз, когда пытаюсь сэкономить влипаю в историю. Дело в том, что не хочется тратить много денег и это главная ошибка. В итоге получается компромисс, и во время пользования понимаешь, что нужно было доплатить за функциональность. Так у меня произошло в первый раз, когда я выбрал топовый по начинке «девайс». Было это лет восемь назад и стоила книжка освежающе дорого. У нее было все, кроме защитного чехла – Wi-Fi, сенсорный экран, хорошее качество самого экрана, сервисы – и меня всё устраивало. Однако из-за того, что не было защиты, как-то раз разбился экран, а его стоимость была равнозначна стоимости самого устройства. Дальше я купил бюджетный вариант, но в итоге понял, что пользоваться им неудобно: экран маленький, кнопки механические, встроенной памяти мало, приложений нет, сервисов нет.

В итоге получилось так, что не нужно гоняться за дешевизной, а лучше сразу взять хорошее устройство, которым будешь пользоваться долгое время и всегда это делать с удовольствием. Одна такая книга есть и называется Onyx Boox Kon-Tiki 2.

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Это премиальная модель, которая вобрала все передовые технологии, а ещё у неё множество положительных отзывов. Сама она больше похожа на планшет с экраном на электронных чернилах, благодаря мощной платформе на Android 10.0. Это означает, что можно устанавливать дополнительные приложения и сильно расширить возможности. Далее я рассмотрю эту книгу более детально и попробую изучить все её функции.

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Технические характеристики

Модель Onyx Boox Kon-Tiki Onyx Boox Kon-Tiki 2
Дисплей E-Ink Carta Plus, 7.8 дюйма, сенсорный (ёмкостный), разрешение 1872 x 1404, 300 ppi, 16 градаций серого, с функцией Snow Field E-Ink Carta Plus, 7.8 дюйма, сенсорный (ёмкостный), разрешение 1872 x 1404, 300 ppi, 16 градаций серого, с функцией Snow Field
Подсветка Moon Light 2 Moon Light 2
Процессор 8-ядерный, 2 ГГц 8-ядерный, 1.8 ГГц
Оперативная память 3 Гбайт 3 Гбайт
Flash накопитель 32 Гбайт 32 Гбайт
Поддержка карт памяти Нет Нет
Аудио Микрофон/динамик Микрофон/динамик
Разъемы USB Type-C (OTG) USB Type-C (OTG)
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.1 5.0
Операционная система Android 9.0 Android 10.0
Аккумулятор 3 150 мАч 3 150 мАч
Размеры 197.3 x 137.0 x 7.7 мм 197.3 x 137.0 x 7.7 мм
Масса 265 г 265 г
Поддерживаемые типы файлов TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ
Актуальная цена 24 990 рублей 24 990 рублей

Второе поколение Onyx Boox Kon-Tiki получило не такие заметные изменения. При первом знакомстве с устройством я счел, что выпуск этой электронной книги был приурочен к экспедиции «Кон-Тики 2» 2015 года. И лишь позднее выяснилось, что это второе поколение устройства, а первое как раз символизировало тот самый легендарный плот в огромном океане литературы.

Зная историю, название выглядит очень символичным. Надо отдать должное, в компании Onyx всегда уделяли большое внимание названиям своих книг. Все помнят «Шерлок Холмс», «Доктор Ватсон», «Профессор Мориарти»; такие названия радовали глаз российского покупателя и хорошо воспринимались.

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Упаковка и комплектация

Что мне нравится в компании Onyx – это внимание к мелочам. Из этого складывается полная картина заботы о пользователе. Даже упаковка сделана так, что напоминает том книги.

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Без преувеличения у неё есть своя плотная картонная обложка и даже ленточка закладки внутри. И снаружи это оформлено как книга.

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Спереди мы видим специальный логотип серии Kon-Tiki и надписи. Так же, как на современных книгах, с торца псевдо-переплёта есть штрихкоды, а с обратной стороны описание, изображение устройства и таблицы с техническими характеристиками.

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После открытия коробки можно решить, что в книге скрывается ещё одна книга с матерчатой обложкой, как у старых изданий. Чтобы извлечь устройство, нужно потянуть за белую ленту и его можно легко достать. Мелочь, а приятно.

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Под электронной книгой находится картонный разделитель с ленточкой, который прикрывает комплект поставки.

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Он просто извлекается, для чего есть отверстие по центру. Сам он достаточно тонкий, а отсек небольшой, ведь аксессуаров немного.

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Здесь мы видим два руководства пользователя на двух языках. Одно из них на английском, и оно более полное, а на русском чуть поменьше. Всё это можно скачать на сайте производителя.

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Также в комплекте есть гарантийный талон, ещё одна наклейка с серийным номером и штрих-кодом, как с торца. Ещё есть кабель USB Type-C - USB Type-A для зарядки и передачи данных.

Согласно данным на этикетке, напряжение стандартное – 5 В, а максимальный ток – 3 А. Это позволяет зарядить штатный аккумулятор на 3 150 мАч немногим более чем за три часа.

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Зарядного устройства в комплекте нет, но нынче это становится нормой (вспомните хотя бы «яблочный огрызок»).

Дизайн и особенности устройства

Я напомню, что нас встречает приятная обложка. Она сделана не из ткани, как кажется, а из какого-то текстурированного материала.

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С внутренней стороны находится мягкий серый материал, а внутри вшит пластиковый каркас.

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Вся строчка аккуратная, всё выполнено качественно. Присутствуют отверстия для динамика и технологические проёмы для верхней кнопки и разъёма USB Type-C снизу. Производитель всё предусмотрел.

Сама книжка Onyx Boox Kon-Tiki 2 напоминает стандартный планшет, но выполнено всё очень изящно.

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Несмотря на то, что в качестве материалов используется пластик, он не выглядит бюджетно. К тому же он комбинируется. Задняя крышка чёрная матовая, а по периметру проходит черный глянцевый кант.

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На верхнем торце находится кнопка включения. Она оборудована голубым светодиодом-индикатором.

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В нижнем торце установлен разъём USB Type-C. По опыту нескольких других устройств могу сказать, что он гораздо надёжнее, чем Micro USB. Рядом находится отверстие микрофона. С обратной стороны помимо динамика в верхней части приведена информация об устройстве снизу.

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Помимо кнопки включения есть ещё одна, которая находится спереди в нижней части. Над ней присутствует надпись Boox.

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Больше кнопок нет, но есть сенсорный экран, и вся навигация осуществляется с его помощью. Нижняя кнопка выполняет функции «Назад» или «Отмена».

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Оболочка, меню, настройки

Операционная система устройства базируется на Android 10.0. Первый старт занимает около 10-15 секунд. Дальше всё работает достаточно быстро.

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Навигация будет знакома тем, у кого есть любой смартфон на базе Android. Сверху присутствует полоса состояния, где есть часы, системные значки и индикатор заряда аккумулятора. Привычным движением вниз пальцем со строки состояния открывается верхнее меню.

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Здесь тоже всё привычно. Можно подключить беспроводную сеть, Bluetooth устройство, повернуть экран, транслировать экран через Wi-Fi, включить/выключить геолокацию, включить запись экрана, настроить яркость и температуру подсветки и отрегулировать звук.

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Ещё можно выбрать режим работы экрана. Настроек тут достаточно для любого случая.

На начальном экране отображается информация о книге, которая сейчас читается. Ниже предусмотрен раздел «Библиотека». Там находятся книги, записанные в память устройства. После добавления новых книг нужно будет запустить сканирование и добавить их в библиотеку.

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В самом низу видно четыре пункта: «Библиотека», «Диспетчер файлов», «Приложения» и «Настройки».

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Ещё на экране есть кнопка быстрого меню.

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Его также можно конфигурировать.

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С библиотекой всё ясно. Диспетчер файлов отображает объём памяти и сколько из неё уже израсходовано. Напомню, что слота для карт памяти нет, но есть вариант с OTG.

В целом доступных 22 Гбайт памяти мне бы хватило на всю мою библиотеку и ещё на десять таких же объёмов ещё не вышедших книг. Понятно, что тут возможностей больше и дополнительные приложения, аудио, видео, картинки могут израсходовать всё свободное пространство. Поэтому для функции чтения книг памяти много, а вот для остального всё не так однозначно.

Работа с устройством

При включении электронной книги мы сразу же попадаем на то место, где закончили чтение. При этом сначала загружается операционная система, потом уже приложение AlReader X Pro. Это штатное приложение и при желании его можно заменить, хотя я в этом смысла не увидел.

Его возможности устроят многих. Есть поддержка всех популярных форматов книг: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ.

Чтобы попасть в меню настроек, достаточно тапнуть по экрану в центре во время чтения книги.

Настраивать можно что угодно. Например, размер шрифтов, сами шрифты, междустрочное расстояние, отступы, яркость, режим день/ночь, автопрокрутку, озвучивание текста, осуществлять поиск по тексту, делать закладки. Не знаю даже, чего тут нельзя.

Прямо во время чтения можно пользоваться различными словарями, включая онлайн. Также можно озвучивать текст через динамик или подключенную гарнитуру. На любом из экранов можно увидеть кнопку быстрого меню.

Ещё в устройстве встроены почтовый клиент, браузер, диктофон, календарь, часы, будильник, калькулятор, плеер, магазин приложений, менеджер словарей, просмотрщик изображений. Как уже упоминалось, подсветка регулируется в широких диапазонах и не только по яркости, но и по температуре.

Штатный браузер работает достаточно шустро. Это объясняется не только тем, что сама система работает быстро, но и поддержкой скоростных Wi-Fi сетей.

Плеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги через встроенный динамик или Bluetooth-гарнитуру. Здесь уже может возникнуть вопрос по поводу объёма памяти, но решение этой проблемы копеечное.

Есть поддержка USB OTG, и я использовал обычный USB хаб и простую флешку на 128 Гбайт. Понятно, что таким образом можно подключить не одну флешку, но следует помнить, что расход энергии при этом увеличится.

Кстати, при активном использовании устройства в течение недели у меня было израсходовано только 25%. Поэтому заявлениям производителя о месяце автономной работы можно верить. При подключении устройства к компьютеру оно отображается как накопитель

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При этом мы видим стандартный набор папок. Скорости чтения/записи на устройство в моём случае были вполне приемлемы. Фильм размером 1.71 Гбайт переписался на устройство за 45 секунд.

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Во время подключения на экране появляется заставка и книжкой пользоваться нельзя. Также не получится сразу передавать данные и осуществлять OTG подключение, что логично.

В итоге возможности устройства впечатляют. Это не просто книга, но и частично мультимедийный планшет с возможностью воспроизведения текста. Можно использовать разные словари, текст можно переводить, и это открывает новые горизонты в области использования электронных книг.

Если ещё добавить рукописный ввод текста при помощи стилуса или возможность голосового распознавания и редактирования, то где-то здесь появляется даже замена ноутбуку для создания простых текстовых набросков или голосовых записей, переведённых в текст. Кто знает, возможно, это появится уже в следующем поколении устройства, ведь функциональность постоянно растёт.

Заключение

Модель Onyx Boox Kon-Tiki 2 оборудована великолепным сенсорным экраном E-ink Carta Plus с разрешением 1872 x 1404 (300 ppi, 16 градаций серого, с функцией Snow Field), отличной чёткостью, скоростью и цветом. И это не просто слова.

Есть отличная подсветка с регулировками по яркости и температуре свечения. Технология Moon Light 2 обеспечивает комфортный уровень свечения для глаз при любом уровне внешней освещённости. Ещё есть технология Snow Field, которая позволяет снизить количество артефактов при частичной перерисовке. Впрочем, за неделю пользования я их вообще не заметил. А чтобы случайно не повредить дорогой экран, предусмотрено специальное защитное стекло ASAHI. Оно расположено поверх E-Ink экрана и защищает его от царапин и других повреждений. Также оно позволило отказаться от дополнительных бортиков, поэтому экран расположен вровень с корпусом устройства. Ещё специальное покрытие снижает вероятность появления бликов на экране.

Разумеется, в настройках можно изменять шрифты, интервалы, межстрочное расстояние и многое другое. Всё можно настроить под себя для максимально комфортного чтения. Забыл, как читается слово или предложение? Не беда. Для этого просто выделяешь фрагмент текста или слово, а дальше просто жмёшь на пункт «Озвучить». Книга читает сама через динамик, остается лишь слушать. Забыл, что значит слово? Выделил его, обратился к словарю и получил значение или перевод. А еще можно выделить фрагмент текста или слово и перевести его на любой язык. Книга способна выполнять функции словаря и переводчика, и иногда это очень удобно.

Я много рассказал про отличный экран, но нужно отметить, что вся остальная начинка ему соответствует. Лишь первый запуск может показаться долгим, а в остальном это шустрое устройство и пользоваться им очень комфортно. Иногда я ловил себя на мысли, что это планшет и здесь есть практически все его функции, кроме специфического экрана, который заточен под чтение. Есть полноценный беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Последний служит не столько для передачи данных, сколько для подключения беспроводной гарнитуры. Аккумулятор здесь емкий, а заряда хватает надолго. Мне недоставало только функции автоматического отключения беспроводной сети, чтобы дополнительно экономить расход батареи.

В остальном всё сделано отлично: после определенного времени бездействия устройство переходит в режим ожидания, появляется заставка и можно настроить пароль для последующего входа.

На первый взгляд, такая функциональность несколько избыточна. Однако Wi-Fi позволяет пользоваться онлайн-сервисами, переводчиком и скачивать книги. Bluetooth нужен для гарнитуры ночью, чтобы прослушивать отдельные фрагменты. Можно использовать устройство как аудиокнигу, но иногда проще обойтись смартфоном и гарнитурой.

Предусмотрена поддержка всех популярных форматов книг: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZ. Лично я предпочитаю FB2, хотя бывают материалы и статьи в PDF и DOC. Изображения смотрятся интересно, но нужно понимать, что экран не цветной. И поскольку операционная система основана на платформе Android 10.0, можно устанавливать приложения через Google Play.

В целом у меня остались только положительные ощущения после использования устройства: всё гармонично и хорошо реализовано. Качественные материалы, красивый дизайн, приятное оформление, дружественный интерфейс – всё это свидетельствует о внимании к деталям, проработке и хорошей реализации со стороны производителя.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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