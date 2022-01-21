В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i7-7700K & GeForce GTX 1080, Core i7-7700K & Radeon RX Vega 64, Ryzen 7 1700X & GeForce GTX 1080 и Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 64.

Модель Intel Core i7-7700K поддерживает 4/8 процессорных потоков и в номинале работает на тактовых частотах 4200-4500 МГц. Ее соперник Ryzen 7 1700X поддерживает 8/16 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3400-3800 МГц. У обоих процессоров наблюдался небольшой частотный потенциал. После разгона «синяя» модель работала на частоте 4800 МГц, «красная» – 4000 МГц.

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Обе системы укомплектованы видеокартами верхнего ценового сегмента позапрошлого поколения: GeForce GTX 1080 8Gb и Radeon RX Vega 64 8Gb.

Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla лидировала система Core i7-7700K & Radeon RX Vega 64. Второе место заняла связка Core i7-7700K & GeForce GTX 1080 и замкнула трио конфигурация Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 64.

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Biomutant

1% low и average FPS

В фэнтезийном слэшере Biomutant уверенно лидировала связка Core i7-7700K & GeForce GTX 1080.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 на первой позиции расположились системы с видеокартой Radeon RX Vega 64. В зависимости от режима работы они опережали ближайшего преследователя Core i7-7700K & GeForce GTX 1080 на 8% – 15%.

Days Gone

1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone все участники тестирования показали равную производительность.

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F1 2020

1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 первенство удерживали конфигурации с графическим ускорителем компании NVIDIA. В зависимости от режима работы они опережали ближайшего преследователя Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 64 на 18% – 20%.

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Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В проекте Horizon Zero Dawn с небольшим превосходством над соперниками лидировали системы Core i7-7700K & GeForce GTX 1080 и Core i7-7700K & Radeon RX Vega 64.

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

В боевике Mafia Remastered первую строчку заняла связка Core i7-7700K & GeForce GTX 1080. Второе место разделили конфигурации Core i7-7700K & Radeon RX Vega 64 и Ryzen 7 1700X & GeForce GTX 1080. Аутсайдером стал игровой ПК Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 64.

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion безоговорочно лидировали системы с видеокартой компании AMD. В зависимости от режима работы они опережали ближайшего преследователя Core i7-7700K & GeForce GTX 1080 на 17% – 23%.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что лидировали конфигурации Core i7-7700K & GeForce GTX 1080 и Core i7-7700K & Radeon RX Vega 64. От них немного отстали связки Ryzen 7 1700X & GeForce GTX 1080 и Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 64.

Теперь рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

Конфигурация Core i7-7700K & GeForce GTX 1080 была быстрее связки Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 64 в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Mafia Remastered.

Конфигурация Core i7-7700K & GeForce GTX 1080 была в паритете со связкой Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 64 в игре Days Gone.

Конфигурация Core i7-7700K & GeForce GTX 1080 была медленнее связки Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 64 в играх Cyberpunk 2077 и Watch Dogs Legion.

Система Core i7-7700K & GeForce GTX 1080 опередила связку Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 64 в пяти играх из восьми протестированных, показала равные с ней результаты в одном проекте и уступила в двух играх.

Протагонисты обеспечили высокие результаты в большинстве проектов. Исключением стала игра Cyberpunk 2077, которая «стерла в порошок» системы с видеокартами GeForce GTX 1080. Чего нельзя сказать о разогнанных связках с «красными» графическими ускорителями.

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Если рассматривать производительность конфигураций в разрезе их компонентов, то видеокарты GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64 показали приблизительно равные результаты. А вот процессор Core i7-7700K немного опережал своего соперника Ryzen 7 1700X.

В результате победителями стали системы Core i7-7700K & GeForce GTX 1080 и Core i7-7700K & Radeon RX Vega 64.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

