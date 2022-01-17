Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i7-11700F и AMD Ryzen 7 3800XT в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Модель Intel Core i7-11700F поддерживает 8/16 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 4300-4500 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 7 3800XT также поддерживает полные 8/16 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3900-4700 МГц. У процессора из «красного» лагеря наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона он функционировал на частоте 4500 МГц.
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В связке с подопытными работала видеокарта из среднего ценового сегмента – GeForce RTX 3060 Ti.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В проекте Assassin's Creed Valhalla уверенно лидировал процессор Core i7-11700F. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал Ryzen 7 3800XT на 7% – 12%.
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Biomutant
В слэшере Biomutant между протагонистами был зафиксирован паритет.
Cyberpunk 2077
В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 снова наблюдалась ничья.
Days Gone
В зомбо-боевике Days Gone в номинальном режиме лидировала модель Core i7-11700F. После разгона ее догнал процессор Ryzen 7 3800XT.
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F1 2020
В автогонке F1 2020 «синий» процессор не оставил камня на камне от «красного» соперника. В зависимости от разрешения и режима работы разрыв в производительности составил внушительные 17% – 23%.
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Horizon Zero Dawn
В проекте Horizon Zero Dawn обе модели CPU показали равные результаты.
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Mafia Remastered
Боевик Mafia Remastered стал первой игрой, в которой процессор Ryzen 7 3800XT опередил модель Core i7-11700F. Правда, на незначительные 4% и только после разгона.
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Watch Dogs Legion
В шутере Watch Dogs Legion соперники в очередной раз продемонстрировали одинаковую производительность.
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Модели Core i7-11700КF и Ryzen 5 5600X обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировала модель Core i7-11700F. После разгона ее догнал «красный» соперник Ryzen 7 3800XT.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.
- Core i7-11700F был быстрее Ryzen 7 3800XT в играх Assassin's Creed Valhalla, Days Gone и F1 2020.
- Core i7-11700F был в паритете с Ryzen 7 3800XT в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
Процессор Core i7-11700F опередил соперника Ryzen 7 3800XT в трех играх и показал равные с ним результаты в пяти проектах.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.
- Core i7-11700F - 23 250 рублей;
- Ryzen 7 3800XТ - 32 000 рублей.
По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.
Итак, основываясь на результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i7-11700F и Ryzen 7 3800XT победил процессор компании Intel. Именно он был быстрее в общем зачете. И более привлекательное соотношение стоимость/производительность «синей» модели сняло вопрос о победителе.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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