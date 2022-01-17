Оглавление

Вступление

Ничего не могу поделать с тем, что мне не нравятся провода. Поэтому я предпочитаю беспроводные мышки, клавиатуры, Wi-Fi, и даже смартфон подключаю к телевизору по беспроводному каналу для передачи изображения и видео. C тем, что сегодня нас окружают разные беспроводные устройства, уже ничего не поделаешь. С увеличением объема производства аккумуляторов большинство электроинструментов и садовых устройств лишились кабелей и стали не просто электрическими, а аккумуляторными.

реклама

Основной плюс здесь один – мобильность и независимость от электросети или топлива. До сих пор большинство пользуется бензиновыми косами и триммерами, а я уже пару сезонов пользуюсь аккумуляторным. Пусть изначально это выходит недешево, ведь за такие деньги можно купить две-три бензиновых модели. Однако сразу отпадает куча моментов с бензином, маслом, их смешиванием, хранением, транспортировкой, запахом, шумом и прочими мелочами, после которых начинаешь понимать, что переплата была не напрасной. Понятно, что куча плюсов разбавляется минусами, вопрос лишь в том, готовы ли вы с ними мириться.

Эта революция состоялась благодаря массовому производству емких аккумуляторов, которые обеспечивают высокую отдачу на небольшой интервал времени (сейчас есть устройства, которые позволяют «прикурить» автомобиль). Все это устроило настоящий бум в электронной технике с логичным выпуском различных новых устройств. Естественно, их выпускает не одна компания, а несколько… Наблюдается жесткая конкуренция и рынок быстро стабилизирует цены, поэтому никакой эксклюзивности и «оверпрайса» нет – за редким исключением, когда что-то новое только выходит на рынок и занимает определенную нишу.

Так было, например, с роботами-пылесосами, а сейчас на рынке представлено огромное количество различных моделей и разновидностей. Среди них есть как доступные устройства, так и флагманские. Одно из таких – ILIFE A10s – уже побывало в нашей лаборатории и оставило положительные впечатления. Почти у всех моих знакомых, у которых довелось побывать на праздниках, я видел схожих роботов, и в целом все довольны, хотя я описывал им свой опыт и объяснял, что человек убирается лучше, поскольку видит и понимает, что убирает. И все в один голос советовали мне обратить внимание на беспроводные пылесосы.

И, действительно, ныне на рынке представлено огромное количество разных беспроводных устройств, которые могут осуществлять даже влажную уборку. Рынок пока саморегулируется и еще неясно, какими полезными функциями должно обладать устройство и сколько за это можно заплатить. С последним вопросом легче. Здесь можно сравнить такую модель с классическими пылесосами и где-то можно доплатить за аккумулятор и отказ от проводов, но там у оператора только ручка и шланг, а тут сразу контейнер, вакуумный насос (электродвигатель), аккумуляторы и корпус. Радует то, что все это опирается на пол и поэтому получается не сложнее, чем катать чемодан на колесиках.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Сегодня мы рассмотрим одно такое устройство, которое называется ILIFE Easine W100, а с другими моделями вы можете познакомиться на официальном сайте производителя.

Это последнее поколение портативных пылесосов с возможностью влажной уборки, уже доступное для покупки на Tmall AliExpress. Они предназначены для любых поверхностей и должны обеспечивать простоту и комфорт в использовании. Как это будет на самом деле, мы выясним при обзоре устройства.

Упаковка и комплектация

Easine W100 поставляется в большой картонной коробке. Ее габариты составляют 740 х 320 х 300 мм, масса – 7 кг. Снаружи есть не только изображения устройства в собранном виде, но и информация о нем.

реклама

Также есть изображения комплекта поставки и перечислены основные функции и технические решения модели вкупе с ее наименованием. Указано, что это вакуумный пылесос для сухой и влажной уборки.

С двух сторон есть две не очень крупные наклейки. На одной перечислены некоторые характеристики и представлена информация о производителе и импортере.

На другой находится небольшая спецификация, маленькое изображение пылесоса и штрих-код. Также указан производитель и название модели.

Сам пылесос поставляется в разобранном виде, внутри коробки он дополнительно упакован в каркас из вспененного полиэтилена и каждый узел и модуль находится в полиэтиленовом пакете.

Комплект поставки не очень большой, но есть все, что нужно для работы и обслуживания устройства. Прежде всего это базовая станция для хранения и подзарядки.

Пылесос беспроводной и работает от аккумуляторов. Чтобы их зарядить, используется специальная подставка.

Она подключается к розетке посредством блока питания. Он выдает 27 В при 0.8 А. С нуля до 100% устройство заряжается почти за 4 часа, после чего заряда хватает на 30 минут работы. Это не самые впечатляющие результаты, но для большинства пользователей такого времени будет достаточно.

В комплекте предусмотрена щетка для чистки самого пылесоса.

реклама





А также есть небольшая щеточка для чистки HEPA-фильтра. Он промывается под водой, как и основной валик, но щеточкой удобнее. Еще есть инструкция на нескольких языках, включая русский, и гарантийная карта.

Также в комплекте бывает концентрат чистящего средства, дополнительный валик и запасной HEPA-фильтр.

Дизайн и особенности устройства

реклама

Пылесос Easine преимущественно изготовлен из пластика, только палка верхней ручки из металла, но сама рукоятка из пластика. На ней сверху размещены две кнопки: включение и переключатель мощности режимов (Max и Eco). Кнопки удобно нажимать большим пальцем.

С другой стороны ручки есть кнопка под указательный палец, как спусковой крючок, для управления подачей жидкости. Если нужно дополнительно подать жидкость, нужно нажать кнопку.

В процессе эксплуатации начинаешь понимать, что устройство моет пол только чистой водой.

реклама

Здесь есть два контейнера. Один для чистой воды с добавлением моющего средства. Другой – для грязной жидкости и мусора.

Когда мы моем пол вручную, то все равно ополаскиваем тряпку в уже грязной воде, а здесь всегда подается чистая, а грязная всасывается в устройство и потом выливается пользователем.

реклама

HEPA-фильтр и валик промываются потом водой и их можно поставить на подставку для сушки. Все это легко проделывается. Для этого в верхней части корпуса щетки есть цветная ручка. Нажав на выступ, можно снять верхнюю прозрачную пластиковую крышку, за которой прячется основной валик-щетка.

Сам валик легко снимается из направляющих с одной стороны и вынимается из привода с другой. Он оборудован по спирали жесткими щетинками, а основная его поверхность выполнена из длинного ворса из фибры.

Валик легко моется, но лучше не прибегать к помощи стиральной машины, поскольку можно разломать пластиковые крепления.

реклама

Отжимают влагу и грязь с валика жесткие резинки. После этого вся жидкость засасывается внутрь и попадает в нижний бак для мусора. Сверху располагается бак для чистой воды, а между ними размещен электродвигатель вакуумного насоса.

В самом верху корпуса расположен экран и кнопка для самоочистки. Самоочистка осуществляется очень хорошо, но это не значит, что пылесос вообще не нужно обслуживать.

реклама

Между уборками все равно нужно чистить фильтр, очищать контейнер с мусором и заливать жидкость.

На экране отображается различная информация. Например, есть шкала уровня заряда.

Аккумулятор съемный, но для этого его нужно открутить – он жестко крепится к корпусу, а внутри находится разъем, который легко вынимается. Он состоит из шести емкостей и собственной платы с контроллером. Заряд осуществляется относительно быстро, и возможно, если использовать более мощный блок питания, то он сможет это делать быстрее.

Тестирование

Устройство поставляется с установленным аккумулятором, который заряжен наполовину. Изначально он разобран, но для полной сборки достаточно вставить ручку, а баки и фильтр уже установлены в корпус.

Ручка просто вставляется в отверстие сверху и фиксируется на защелку. Чтобы ее снять, нужно острым предметом освободить защелку и вынуть ручку.

Регулировок по высоте нет, поэтому высоким людям придется наклоняться. Зато со средним ростом все вполне комфортно. Пылесос не тяжелый и легко перемещается по любой поверхности. Для удобства за основанием щетки есть два колеса, на которые конструкция опирается частично.

Кстати, устройство может само стоять вертикально без помощи, но лучше все же парковать его на специальной площадке, которая поставляется в комплекте.

Включение осуществляется прямо с верхней ручки. Для этого достаточно нажать кнопку включения. Сначала кажется шумно, но потом постепенно привыкаешь, а повышенный шум вызван тонким пластиковым корпусом снаружи и высоким расположением двигателя. Он просто изначально находится ближе к уху оператора.

Устройство отлично скользит по гладким поверхностям, а вот с коврами получается не очень гладко (и чем выше ворс ковра, тем хуже). Этот пылесос больше ориентирован на гладкие полы и на уборку пролитых жидкостей. Сухую уборку он делает хорошо, но у него такая специфика и конструкция, которая позволяет устранять то, что обычным пылесосом даже не придет в голову убирать.

Однако это вовсе не означает, что если упала и разбилась банка огурцов, то такой пылесос решит все проблемы по уборке осколков стекла и самих огурцов. Что-то придется убирать вручную.

Также не стоит думать, что этот пылесос волшебный или прямиком из рекламы, и после того, как он проедет по полу, линолеум станет новым и блестящим, деревянный пол автоматически перекрасится, а протертый до дыр ламинат поменяет себя сам.

Нужно трезво оценивать возможности устройства и не требовать от него невозможного. Если грязь глубоко въелась в пол, то за один проход ничего не поменяется. И если пол кривой и с облупившейся краской и глубокими полостями, то пылесос в этом не виноват и пол он поменять не сможет.

Стоит помнить, что это не профессиональный инструмент, а домашний и поэтому его не рекомендуется использовать при ремонте, убирая краску, плиточный клей, цемент, песок, шпаклевку и прочие строительные материалы. В остальном это отличное универсальное устройство и хороший помощник при уборке дома.

Однозначно стоит подумать, чтобы подарить подобное устройство своей маме, чтобы она не мыла пол по старинке тряпкой, или своей девушке, чтобы впоследствии сэкономить на маникюре, а может даже самому себе, чтобы уборка стала более простым и приятным занятием.

Заключение

Easine W100 – отличный пылесос, которым удобно пользоваться на любом типе поверхностей. Наиболее удачно он подходит для уборки гладких оснований таких как: линолеум, ламинат, паркет, паркетная доска, доска, плитка, крашеный бетон, тонкие ковровые покрытия и другие типы, где используется обычный классический пылесос, только тут еще есть возможность смачивать щетку и делать влажную уборку. Сложности могут быть с коврами, где длинный ворс, но там и с обычным пылесосом приходится тяжело. Естественно, делать влажную уборку ковра нежелательно – лучше сдать его в чистку. Последний раз эта процедура обошлась мне недешево, но время от времени такое можно позволить.

ILIFE Easine W100 получился достаточно легкий, компактный и маневренный для своей функциональности и мощности всасывания (другие модели представлены на официальном сайте производителя). Уборка получается очень качественной, а обслуживание простое и сведено к ряду обычных процедур, свойственных пылесосу с технологией «циклон», и сбору мусора в отдельный контейнер. Здесь контейнер при сухой уборке можно высыпать в пакет, а вот после влажной лучше сразу вылить и промыть, не допуская высыхания образовавшейся в нем субстанции (иначе его можно повредить, как и любое другое высокотехнологичное устройство при ненадлежащем использовании).

Для повышения качества влажной уборки лучше использовать специальный концентрат, растворяя его в воде. Тогда поверхность будет чище, а самое главное – легче и проще будет обслуживание устройства после уборки. Зарядка происходит не очень быстро, но заряда хватает на уборку большого помещения минут 25-30. За это время быстрее устанешь сам. Есть функция самоочистки, но это лишь промывка каналов жидкостей, а контейнер необходимо очищать вручную. Предусмотрен голосовой ассистент. Кому-то он покажется удобным, кому-то – нет, поэтому есть возможность его отключения отдельной кнопкой. Звучит ассистент достаточно громко и сообщает разные статусы устройства на английском языке.

Что касается шума от работы, то это всего лишь пылесос, а кажется, что шумнее лишь потому, что двигатель находится банально выше и слышно его лучше. В целом Easine W100 очень удобная модель, масса которой ощущается лишь тогда, когда приподнимаешь над препятствием. Скользит пылесос очень уверенно и без труда собирает мусор. Мощности всегда хватает, недостатка в ней не испытываешь. Можно даже снизить до 75%. Управление простое и понятное, индикация отличная… В целом я не заметил особых недостатков. Единственное, что может показаться не очень удобным – большой корпус с щеткой внизу, который пролезет не под каждый диван.

Easine W100 – хороший подарок для себя и близких людей, уже доступный на Tmall AliExpress и позволяющий сделать их быт комфортнее, а уборку более приятной.

Андрей Понкратов aka wildchaser