Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор беспроводного пылесоса ILIFE Easine W100

Моющий пылесос Easine W100 – хороший подарок для себя и близких людей, чтобы сделать их быт комфортнее, а уборку более приятной.
1
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Оглавление

Вступление

Ничего не могу поделать с тем, что мне не нравятся провода. Поэтому я предпочитаю беспроводные мышки, клавиатуры, Wi-Fi, и даже смартфон подключаю к телевизору по беспроводному каналу для передачи изображения и видео. C тем, что сегодня нас окружают разные беспроводные устройства, уже ничего не поделаешь. С увеличением объема производства аккумуляторов большинство электроинструментов и садовых устройств лишились кабелей и стали не просто электрическими, а аккумуляторными.

реклама

Основной плюс здесь один – мобильность и независимость от электросети или топлива. До сих пор большинство пользуется бензиновыми косами и триммерами, а я уже пару сезонов пользуюсь аккумуляторным. Пусть изначально это выходит недешево, ведь за такие деньги можно купить две-три бензиновых модели. Однако сразу отпадает куча моментов с бензином, маслом, их смешиванием, хранением, транспортировкой, запахом, шумом и прочими мелочами, после которых начинаешь понимать, что переплата была не напрасной. Понятно, что куча плюсов разбавляется минусами, вопрос лишь в том, готовы ли вы с ними мириться.

Эта революция состоялась благодаря массовому производству емких аккумуляторов, которые обеспечивают высокую отдачу на небольшой интервал времени (сейчас есть устройства, которые позволяют «прикурить» автомобиль). Все это устроило настоящий бум в электронной технике с логичным выпуском различных новых устройств. Естественно, их выпускает не одна компания, а несколько… Наблюдается жесткая конкуренция и рынок быстро стабилизирует цены, поэтому никакой эксклюзивности и «оверпрайса» нет – за редким исключением, когда что-то новое только выходит на рынок и занимает определенную нишу.

Так было, например, с роботами-пылесосами, а сейчас на рынке представлено огромное количество различных моделей и разновидностей. Среди них есть как доступные устройства, так и флагманские. Одно из таких – ILIFE A10s – уже побывало в нашей лаборатории и оставило положительные впечатления. Почти у всех моих знакомых, у которых довелось побывать на праздниках, я видел схожих роботов, и в целом все довольны, хотя я описывал им свой опыт и объяснял, что человек убирается лучше, поскольку видит и понимает, что убирает. И все в один голос советовали мне обратить внимание на беспроводные пылесосы.

450x418 30 KB. Big one: 960x892 120 KB

И, действительно, ныне на рынке представлено огромное количество разных беспроводных устройств, которые могут осуществлять даже влажную уборку. Рынок пока саморегулируется и еще неясно, какими полезными функциями должно обладать устройство и сколько за это можно заплатить. С последним вопросом легче. Здесь можно сравнить такую модель с классическими пылесосами и где-то можно доплатить за аккумулятор и отказ от проводов, но там у оператора только ручка и шланг, а тут сразу контейнер, вакуумный насос (электродвигатель), аккумуляторы и корпус. Радует то, что все это опирается на пол и поэтому получается не сложнее, чем катать чемодан на колесиках.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Сегодня мы рассмотрим одно такое устройство, которое называется ILIFE Easine W100, а с другими моделями вы можете познакомиться на официальном сайте производителя.

450x318 25 KB. Big one: 1031x729 100 KB

Это последнее поколение портативных пылесосов с возможностью влажной уборки, уже доступное для покупки на Tmall AliExpress. Они предназначены для любых поверхностей и должны обеспечивать простоту и комфорт в использовании. Как это будет на самом деле, мы выясним при обзоре устройства.

Упаковка и комплектация

Easine W100 поставляется в большой картонной коробке. Ее габариты составляют 740 х 320 х 300 мм, масса – 7 кг. Снаружи есть не только изображения устройства в собранном виде, но и информация о нем.

реклама

450x383 25 KB. Big one: 1000x850 102 KB

Также есть изображения комплекта поставки и перечислены основные функции и технические решения модели вкупе с ее наименованием. Указано, что это вакуумный пылесос для сухой и влажной уборки.

С двух сторон есть две не очень крупные наклейки. На одной перечислены некоторые характеристики и представлена информация о производителе и импортере.

450x349 22 KB. Big one: 1000x776 89 KB

На другой находится небольшая спецификация, маленькое изображение пылесоса и штрих-код. Также указан производитель и название модели.

450x305 29 KB. Big one: 1000x677 124 KB

Сам пылесос поставляется в разобранном виде, внутри коробки он дополнительно упакован в каркас из вспененного полиэтилена и каждый узел и модуль находится в полиэтиленовом пакете.

Комплект поставки не очень большой, но есть все, что нужно для работы и обслуживания устройства. Прежде всего это базовая станция для хранения и подзарядки.

450x457 18 KB. Big one: 1000x1016 63 KB

Пылесос беспроводной и работает от аккумуляторов. Чтобы их зарядить, используется специальная подставка.

338x450 24 KB. Big one: 810x1080 145 KB

Она подключается к розетке посредством блока питания. Он выдает 27 В при 0.8 А. С нуля до 100% устройство заряжается почти за 4 часа, после чего заряда хватает на 30 минут работы. Это не самые впечатляющие результаты, но для большинства пользователей такого времени будет достаточно.

450x345 19 KB. Big one: 1000x766 81 KB

В комплекте предусмотрена щетка для чистки самого пылесоса.

450x335 12 KB. Big one: 1000x745 42 KB

реклама



А также есть небольшая щеточка для чистки HEPA-фильтра. Он промывается под водой, как и основной валик, но щеточкой удобнее. Еще есть инструкция на нескольких языках, включая русский, и гарантийная карта.

450x288 12 KB. Big one: 1000x641 43 KB

Также в комплекте бывает концентрат чистящего средства, дополнительный валик и запасной HEPA-фильтр.

450x248 9 KB. Big one: 1000x552 31 KB

Дизайн и особенности устройства

реклама

Пылесос Easine преимущественно изготовлен из пластика, только палка верхней ручки из металла, но сама рукоятка из пластика. На ней сверху размещены две кнопки: включение и переключатель мощности режимов (Max и Eco). Кнопки удобно нажимать большим пальцем.

450x300 23 KB. Big one: 1000x667 57 KB

С другой стороны ручки есть кнопка под указательный палец, как спусковой крючок, для управления подачей жидкости. Если нужно дополнительно подать жидкость, нужно нажать кнопку.

450x269 22 KB. Big one: 1000x598 69 KB

В процессе эксплуатации начинаешь понимать, что устройство моет пол только чистой водой.

реклама

450x284 16 KB. Big one: 1000x631 52 KB

Здесь есть два контейнера. Один для чистой воды с добавлением моющего средства. Другой – для грязной жидкости и мусора.

338x450 18 KB. Big one: 810x1080 104 KB

Когда мы моем пол вручную, то все равно ополаскиваем тряпку в уже грязной воде, а здесь всегда подается чистая, а грязная всасывается в устройство и потом выливается пользователем.

реклама

HEPA-фильтр и валик промываются потом водой и их можно поставить на подставку для сушки. Все это легко проделывается. Для этого в верхней части корпуса щетки есть цветная ручка. Нажав на выступ, можно снять верхнюю прозрачную пластиковую крышку, за которой прячется основной валик-щетка.

450x336 28 KB. Big one: 1000x747 104 KB

Сам валик легко снимается из направляющих с одной стороны и вынимается из привода с другой. Он оборудован по спирали жесткими щетинками, а основная его поверхность выполнена из длинного ворса из фибры.

338x450 31 KB. Big one: 810x1080 177 KB

Валик легко моется, но лучше не прибегать к помощи стиральной машины, поскольку можно разломать пластиковые крепления.

реклама

450x198 23 KB. Big one: 1000x440 88 KB

Отжимают влагу и грязь с валика жесткие резинки. После этого вся жидкость засасывается внутрь и попадает в нижний бак для мусора. Сверху располагается бак для чистой воды, а между ними размещен электродвигатель вакуумного насоса.

450x226 12 KB. Big one: 1000x503 42 KB

В самом верху корпуса расположен экран и кнопка для самоочистки. Самоочистка осуществляется очень хорошо, но это не значит, что пылесос вообще не нужно обслуживать.

450x337 22 KB. Big one: 1032x772 77 KB

реклама

Между уборками все равно нужно чистить фильтр, очищать контейнер с мусором и заливать жидкость.

На экране отображается различная информация. Например, есть шкала уровня заряда.

450x263 17 KB. Big one: 1000x585 54 KB

Аккумулятор съемный, но для этого его нужно открутить – он жестко крепится к корпусу, а внутри находится разъем, который легко вынимается. Он состоит из шести емкостей и собственной платы с контроллером. Заряд осуществляется относительно быстро, и возможно, если использовать более мощный блок питания, то он сможет это делать быстрее.

450x248 19 KB. Big one: 1000x550 63 KB

Тестирование

Устройство поставляется с установленным аккумулятором, который заряжен наполовину. Изначально он разобран, но для полной сборки достаточно вставить ручку, а баки и фильтр уже установлены в корпус.

Ручка просто вставляется в отверстие сверху и фиксируется на защелку. Чтобы ее снять, нужно острым предметом освободить защелку и вынуть ручку.

450x398 31 KB. Big one: 960x850 99 KB

Регулировок по высоте нет, поэтому высоким людям придется наклоняться. Зато со средним ростом все вполне комфортно. Пылесос не тяжелый и легко перемещается по любой поверхности. Для удобства за основанием щетки есть два колеса, на которые конструкция опирается частично.

338x450 24 KB. Big one: 810x1080 138 KB

Кстати, устройство может само стоять вертикально без помощи, но лучше все же парковать его на специальной площадке, которая поставляется в комплекте.

450x375 33 KB. Big one: 960x800 125 KB

Включение осуществляется прямо с верхней ручки. Для этого достаточно нажать кнопку включения. Сначала кажется шумно, но потом постепенно привыкаешь, а повышенный шум вызван тонким пластиковым корпусом снаружи и высоким расположением двигателя. Он просто изначально находится ближе к уху оператора.

Устройство отлично скользит по гладким поверхностям, а вот с коврами получается не очень гладко (и чем выше ворс ковра, тем хуже). Этот пылесос больше ориентирован на гладкие полы и на уборку пролитых жидкостей. Сухую уборку он делает хорошо, но у него такая специфика и конструкция, которая позволяет устранять то, что обычным пылесосом даже не придет в голову убирать.

450x345 32 KB. Big one: 970x744 106 KB

Однако это вовсе не означает, что если упала и разбилась банка огурцов, то такой пылесос решит все проблемы по уборке осколков стекла и самих огурцов. Что-то придется убирать вручную.

338x450 27 KB. Big one: 810x1080 175 KB
Также не стоит думать, что этот пылесос волшебный или прямиком из рекламы, и после того, как он проедет по полу, линолеум станет новым и блестящим, деревянный пол автоматически перекрасится, а протертый до дыр ламинат поменяет себя сам.

Нужно трезво оценивать возможности устройства и не требовать от него невозможного. Если грязь глубоко въелась в пол, то за один проход ничего не поменяется. И если пол кривой и с облупившейся краской и глубокими полостями, то пылесос в этом не виноват и пол он поменять не сможет.

Стоит помнить, что это не профессиональный инструмент, а домашний и поэтому его не рекомендуется использовать при ремонте, убирая краску, плиточный клей, цемент, песок, шпаклевку и прочие строительные материалы. В остальном это отличное универсальное устройство и хороший помощник при уборке дома.

432x450 39 KB. Big one: 960x1000 153 KB

Однозначно стоит подумать, чтобы подарить подобное устройство своей маме, чтобы она не мыла пол по старинке тряпкой, или своей девушке, чтобы впоследствии сэкономить на маникюре, а может даже самому себе, чтобы уборка стала более простым и приятным занятием.

Заключение

Easine W100 – отличный пылесос, которым удобно пользоваться на любом типе поверхностей. Наиболее удачно он подходит для уборки гладких оснований таких как: линолеум, ламинат, паркет, паркетная доска, доска, плитка, крашеный бетон, тонкие ковровые покрытия и другие типы, где используется обычный классический пылесос, только тут еще есть возможность смачивать щетку и делать влажную уборку. Сложности могут быть с коврами, где длинный ворс, но там и с обычным пылесосом приходится тяжело. Естественно, делать влажную уборку ковра нежелательно – лучше сдать его в чистку. Последний раз эта процедура обошлась мне недешево, но время от времени такое можно позволить.

ILIFE Easine W100 получился достаточно легкий, компактный и маневренный для своей функциональности и мощности всасывания (другие модели представлены на официальном сайте производителя). Уборка получается очень качественной, а обслуживание простое и сведено к ряду обычных процедур, свойственных пылесосу с технологией «циклон», и сбору мусора в отдельный контейнер. Здесь контейнер при сухой уборке можно высыпать в пакет, а вот после влажной лучше сразу вылить и промыть, не допуская высыхания образовавшейся в нем субстанции (иначе его можно повредить, как и любое другое высокотехнологичное устройство при ненадлежащем использовании).

Для повышения качества влажной уборки лучше использовать специальный концентрат, растворяя его в воде. Тогда поверхность будет чище, а самое главное – легче и проще будет обслуживание устройства после уборки. Зарядка происходит не очень быстро, но заряда хватает на уборку большого помещения минут 25-30. За это время быстрее устанешь сам. Есть функция самоочистки, но это лишь промывка каналов жидкостей, а контейнер необходимо очищать вручную. Предусмотрен голосовой ассистент. Кому-то он покажется удобным, кому-то – нет, поэтому есть возможность его отключения отдельной кнопкой. Звучит ассистент достаточно громко и сообщает разные статусы устройства на английском языке.

Что касается шума от работы, то это всего лишь пылесос, а кажется, что шумнее лишь потому, что двигатель находится банально выше и слышно его лучше. В целом Easine W100 очень удобная модель, масса которой ощущается лишь тогда, когда приподнимаешь над препятствием. Скользит пылесос очень уверенно и без труда собирает мусор. Мощности всегда хватает, недостатка в ней не испытываешь. Можно даже снизить до 75%. Управление простое и понятное, индикация отличная… В целом я не заметил особых недостатков. Единственное, что может показаться не очень удобным – большой корпус с щеткой внизу, который пролезет не под каждый диван.

Easine W100 – хороший подарок для себя и близких людей, уже доступный на Tmall AliExpress и позволяющий сделать их быт комфортнее, а уборку более приятной.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест гаджеты wildchaser пылесос робот-пылесос ilife ilife easine w100

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор беспроводного пылесоса ILIFE Easine W100
1
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
10
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI
27
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9 января 2022 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
12 января 2022 21
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
8 января 2022 30
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
7 января 2022 91
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
12 января 2022 36
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
16 января 2022 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь обучил ПК выполнять свою работу, а сам играет и смотрит сериалы, получая $90 000 в год
94
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
620
Сколько нужно потратить денег, чтобы стать майнером Биткоина – 37 000 000 рублей по мнению РБК
32
Вокруг даты анонса GTA 6 поднялась новая волна хайпа после публикации Take-Two отчета для инвесторов
10
Какую криптовалюту выгоднее всего майнить на видеокартах в январе 2022 – Эфир vs TON от Про100М
36
GeForce RTX 3050 поступила в продажу за 2 недели до релиза на 76% дороже рекомендованной цены
87
Цена Radeon RX 6500 ХТ будет близка к рекомендованной, а поставки массовыми – Moore's Law Is Dead
37
Покупка дорогостоящей DDR5-6000 бесполезна, а разница с DDR4 составляет несколько fps – в тестах SH
33
Duel Princess забанили в Steam
13
Робот-курьер американской компании Nuro получил внешнюю подушку безопасности для пешеходов
6
Аудитория Deep Rock Galactic про гномов-шахтёров увеличилась более чем втрое после выхода игры на PlayStation
1
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
55
Появились новые подробности об игре Dune: Spice Wars
12
AMD подняла цены на процессоры EPYC на 30%, а Intel увеличит производство Ice Lake на 50%
55
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
58
NVIDIA GeForce RTX 3050 заметили в Японии с ценой на 60% выше рекомендованной
52
21 января стартует продажа петов для NFT игры Chives Farm
2
Авторы грядущей амбициозной стратегии Dune Spice Wars ответили на самые популярные вопросы об игре
4
Новый вирус способен атаковать Linux, macOS и Windows используя ранее неизвестный бекдор в ОС
11
Процессоры Intel Alder Lake-S non-K отлично разгоняются по шине, но нужна дорогая материнская плата
55

Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
12:49
они уже там летают, тупорылый дурачок и давай теперь сбей их ведром с шариками или ты балабол-пизабол по жизни? ))))))))
Starlink преодолел отметку в 150 тысяч активных пользователей
Андрей Титов
12:49
ты... как бы это помягче сказать.... па***ишь (с) Дикстра
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
Максим Лаптев
12:48
Майнинг конечно внес вклад в это повышение. Вся надежда на то, что будут сливать карты на падении. Но общая тенденция повышения цен на технику не радует. К тому же, следующий цикл рынка криптовалют вс...
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
Jurten Krieg
12:48
Переводи, не переводи - петуха невозможно обучить чтению. На вот, полакомься.
В Иркутской области сгорела майнинговая ферма по добыче Биткоинов
spiritofdoom
12:47
Мдя ... подведем итоги: 1) Снята защита от майнинга с карты 3050 (Не LHR) 2) 3050 4Гб отменена (не интересна майнерам, ибо памяти мало) 3) Снята защита от майнинга с карты 3090 Ti (Не LHR) Еще остали...
NVIDIA выпустила ещё одну антимайнерскую видеокарту – GeForce RTX 3090 Ti за $4000 с TGP 450 Вт
Evgeniy Som
12:47
Феня дурачок, если ты в железе НОЛЬ то хотя бы раз в жизни за все эти годы проведи тест всего то 2-х процев с одной видюхой. А то в твоем нарисованном бреде видеокарта и процессор это одно и тоже.
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
ахахах
12:45
а я так без методичек
Starlink преодолел отметку в 150 тысяч активных пользователей
Jurten Krieg
12:45
Квіри українці підтримують автора, а тебе в котлі зваримо ватник поганий!
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
Анастасия Ворошилова
12:43
Зачем лям в месяц? Может человек копил 2 года. Для работы карты за дикий оверпрайс тоже нормальные конторы не купят
MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X предложит частоту 1900 МГц, но потребует блока питания мощностью 1000 Вт
Мегавольт
12:43
На самом деле статистика от ремонтника как средняя температура по больнице. Просто юзер потерпев фиаско, уходит к другому производителю. По прежнему считаю покупка бу с чеком и гарантией, либо новая и...
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем