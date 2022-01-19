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Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021

Тестирование пяти графических ускорителей AMD и NVIDIA и двух процессоров в восьми играх, двух режимах работы и разрешении 1920 х 1080.
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В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью от 35 000 рублей до 50 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.

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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт;
  • GeForce RTX 2070 8192 Mбайт;
  • GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт;

  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт;
  • Radeon RX 5700 8192 Мбайт.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

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750x360 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Origins на первой позиции расположились видеокарты GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2070. Второе место разделили графические ускорители GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 ХТ. Аутсайдером стала модель Radeon RX 5700.

Cyberpunk 2077

750x600 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 уверенно лидировала видеокарта GeForce RTX 2070 Super. В зависимости от режима работы она опережала ближайшего преследователя GeForce RTX 2070 на 9%-10%.

Days Gone

750x260 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

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В зомбо-боевике Days Gone расклад сил был похож на ситуацию в игре Cyberpunk 2077.

Far Cry 5

750x280 62 KB

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1920х1080

1% low и average FPS

В проекте Far Cry 5 первое место разделили карты GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 ХТ. Вторая строчка осталась за ускорителями GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060 Super. Аутсайдером вновь стал Radeon RX 5700.

Hitman 3

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750x290 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В оставшихся играх видеокарта GeForce RTX 2070 Super уверенно занимала первую позицию.

Humankind

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750x60 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В стратегии Humankind делила ее с ускорителем Radeon RX 5700 ХТ.

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The Witcher 3: Wild Hunt

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что вне зависимости от режима работы первое место занял графический ускоритель GeForce RTX 2070 Super. Вторую строчку разделили карты GeForce RTX 2070 и Radeon RX 5700 ХТ. Замкнул тройку лидеров видео ускоритель GeForce RTX 2060 Super. Аутсайдером стала модель из красного лагеря Radeon RX 5700.

Лидеры обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 47 000 рублей;
  • GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 42 000 рублей;
  • GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 38 000 рублей;

  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 45 000 рублей;
  • Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 42 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт

1920х1080

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции была видеокарта GeForce RTX 2060 Super .

Данное тестирование показало, что желающим сэкономить стоит обратить внимание на видеокарту GeForce RTX 2060 Super. Она показала высокие результаты в большинстве игр, вдобавок была весьма привлекательной для покупки.

Желающим получить максимальную производительность за большие деньги необходимо присмотреться к графическому ускорителю GeForce RTX 2070 Super. Он был бесспорным лидером в данном тестировании, вдобавок показал хорошее соотношение цены/производительности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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