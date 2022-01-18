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Вступление

С приходом зимы и холодов стало легче охлаждать новые процессоры Intel и даже разгонять их. Однако так будет продолжаться не всегда, и умные люди советуют готовить сани летом, а систему охлаждения зимой, чтобы в разгар зноя не испытывать проблем. Хотя новые платы на чипсете Intel Z690 получились такими «дешевыми», что на сдачу можно получить целый кондиционер или сплит-систему. А уж если плата изначально заточена под воду, то можно по акции еще выпросить целый холодильник.

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Видимо, такие покупатели находятся, раз производители каждое поколение предлагают все новые модели устройств с моноблоками для охлаждения процессора, фаз питания, а иногда даже чипсета и каких-то мелких контроллеров. Я уже рассматривал несколько моделей разных производителей и пришел к такому выводу, что подобные устройства хорошо подходят для однократной сборки и постоянно что-то перебирать и переконфигурировать уже сложно потому, что нужно разбирать всю систему, а уже после заправки жидкостью еще сливать и ее.

Компания ASUS давно уже практикует использование всяких радиаторов для жидкостного охлаждения, но я всегда тяготел к воздуху и был как-то равнодушен к этому. Сейчас я убедился в том, что старая «фреонка» просто не вывозит новые процессоры и не справляется с мощностью 300 Вт. Нужно использовать каскады. Как вариант бюджетного экстрима – чилер. Сейчас при минусах на улице можно гонять антифриз по системе, а радиатор выкинуть за окно или на балкон. Это все равно будет лучше, чем использовать воду комнатной температуры. Проблема будет в конденсате, но при прямых руках можно все хорошо заизолировать и все равно система эта рано или поздно нагреется все зависит от способа охлаждения жидкости и ее объема.

В принципе, со штатными режимами работы легко справляются обычные AIO системы, но для разгона уже нужно что-то более серьезное, поэтому производители сразу предлагают использовать кастомную систему СЖО, а для этого подготавливают устройства для монтажа большого моноблока, который будет охлаждать все. Такую материнскую плату я уже тестировал и называется она ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial. Это очень крутая и дорогая плата и всего их в мире не так много.

С выходом новой платформы Intel в компании ASUS решили повторить все то же самое, но только с поиском невероятного. Для начала просто закончился счет на числе 13 и теперь новая плата уже называется ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial. Так даже лучше потому, что номер не отражает понимание используемого чипсета, а показывает лишь поколение. Также лучше не думать о стоимости этого устройства потому, что она настолько большая, что кому-то может стать плохо. А если приплюсовать стоимость остальных компонентов и дискретной видеокарты, то можно вообще этого не пережить.

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Интересно посмотреть, как все это реализовано у компании ASUS, как это работает, насколько это эффективно, и в целом посмотреть на такое необычное устройство, которое встретишь далеко не каждое поколение, но ASUS удалось повторить уже второе подряд.

Упаковка и комплектация

Иногда прямо кажется, что повторить хотели буквально, но я могу здесь понять производителя и какие-то вещи, и моменты просто нет смысла изобретать каждый раз. Например, вот это решение с огромным чемоданом, которое не похоже ни на что другое. Увидел и сразу понял, что это модификация Glacial.

Это снова целый огромный чемодан, сделанный из плотного картона. Ручка для переноски есть потому, что все это еще достаточно тяжелое. Стилистика в оформлении уже знакомая по последнему поколению линейки ROG Maximus. Она только спереди и сзади напоминает неповторимый стиль, но в остальном коробка уникальна по своему устройству.

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Спереди опять находится темный фон, который разделен по диагонали. На левой половине мы видим узор из знакомых слоганов и надписей, а правая заштрихована тонкими полосками, на ней находится огромный логотип серии Republic Of Gamers.

Посередине с выравниванием по левому краю крупными переливающимися всеми цветами символами указано наименование модели. Ниже сообщается, что эта материнская плата игровая.

Внизу находится группа из нескольких значков. Windows 11, WIFI 6E, далее три относятся к Intel и еще три сообщают о поддержке DDR5, LGA1700 и PCI-e 5.0. Наконец ASUS AURA Sync.

Переворачиваем коробку.

В самом верху мы снова видим надпись большими блестящими радужными буквами ROG Maximus XIII Extreme Glacial. Я думал, что это как-то связано со стекло, но Glacial – это ледяной, холодный. Слева находится значок серии ROG. Производитель снова информирует, что это плата для геймеров, но я думаю, что у нее немного другая аудитория. В левой части находится крупное изображение устройства. Ниже находится его не очень подробная спецификация. Справа проходят четыре косые красные полосы и между ними образованы четыре вставки с ключевыми особенностями устройства: подсистема питания, большой моноблок ROG в сотрудничестве с EKWB, пять слотов для M.2 накопителей (один с поддержкой PCI 5.0) и разъем USB 3.2 Gen 2x2 PD60W. С таким функционалом это уже уникальная плата. Кстати, есть модификация ASUS ROG Maximus XIII Extreme и этот моноблок на нее не рассчитан потому, что это совсем другое устройство.

С торца коробки, где ручка находятся два металлических замка. Они все время норовят открыться потому, что коробка очень тяжелая и буквально ломится от аксессуаров.

Крышка удерживает внутри две половинки. Они раскладываются. В верхней находится материнская плата, которая зажата в каркас из плотного вспененного материала, а крышка фиксируется большой липучкой.

В нижней части находится моноблок, коробка фитингов, которые также упакованы в каркас из плотного мягкого материала черного цвета. Под ним находится отсек, где в разных его частях поделен весь остальной комплект поставки. Надо сказать, что здесь он очень большой.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

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Руководство пользователя;

Благодарственная карта;

Наклейка с эмблемой ROG;

Два комплекта наклеек;

Инструкция по установке ROG FAN Controller;

Инструкция устройства ROG Clavis;

Инструкция по установке моноблока.

Впервые за долгое время я вижу, что диска нет, а вместо него флешка. Это прорыв и уже ради этого можно брать плату.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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Моноблок СЖО;

Коробка с шестью фитингами для жестких трубок;

Монтажный комплект моноблока;

Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Два кабеля для RGB лент;

Один разветвитель для RGB лент;

Один разветвитель для вентиляторов 4-pin FAN;

Комплект подключения Q-Connector;

Антенна беспроводного модуля;

Опора для видеокарты

Брелок для ключей.

Отвертка;

Флешка;

Комплект термопрокладок;

Комплект термисторов;

ASUS ROG FAN Controller;

Кабель питания для ROG FAN Controller;

Кабель ARGB для ROG FAN Controller;

Кабель USB для ROG FAN Controller;

Клейкая лента для ROG FAN Controller;

Дочерняя плата ROG DIMM.2 с радиаторами;

ASUS ROG Clavis.

Монтажный комплект для моноблока состоит из множества уже нарезанных терморезинок разной формы, нескольких винтов и шайб.

Наверняка что-то забыл потому, что всего очень много и относится к разным аспектам экосистемы устройства. Есть отдельные крупные аксессуары, такие как ASUS ROG Clavis, ASUS ROG FAN Controller и плата ROG DIMM.2, у которых есть еще свой комплект, поэтому запутаться тут легко.

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ASUS на этот раз просто засыпала всякими аксессуарами, но не думайте, что это подарки потому, что все это вы купили.

ASUS ROG FAN Controller – это отдельное независимое устройство, которое сочетается с разными платами компании. Это хаб для вентиляторов и лент подсветки, чтобы их можно было подключить гораздо больше, чем к самой плате, поэтому есть свое отдельное питание и кабели синхронизации с основной платой.

ASUS ROG Clavis – это не что-то необычное, а устройство передающее звук через интерфейс USB Type-C на minijack 3.5 mm с поддержкой интеллектуального подавления шума. Также есть собственный ЦАП.

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Дочерняя плата ROG DIMM.2 – это тоже уже знакомое устройство, которое позволяет устанавливать на отдельную плату накопители M.2, а сама она устанавливается в слот похожий на DIMM. С двух сторон есть радиаторы потому, что накопителя можно ставить два, по одному с каждой стороны.

Комплект поставки аналогичен тому, что был на плате прошлого поколения ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial, и в этом нет ничего удивительного.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата EАТХ. Ее габариты отличаются от классических и составляют 305 х 277 мм. Это уникальная плата со своим собственным дизайном и обычный Extreme совсем другой. Очень много похожих моментов, включая разъемы задней панели, но платы отличаются даже на уровне BIOS.

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Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Плата кажется какой-то голой, но на самом деле не установлен просто моноблок, поэтому она выглядит крупно, но как будто чего-то не хватает.

Это настоящая флагманская модель в своей линейке, поэтому у нее очень большой функционал и интересные возможности. Есть все самые известные и популярные функции для разгона: Retry, Safe Boot, Slow Mode, переключатель двух микросхем BIOS, V-LATCH и Flex Key.

Зависла система после разгона? Нужно перезагрузиться в безопасном режиме, чтобы подкорректировать настройки? Сразу нажимаем Safe Boot и дело сделано. Именно поэтому элементов спереди достаточно много даже несмотря на увеличенные габариты платы.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть металлическая пластина для обеспечения дополнительной жесткости, ведь плата с моноблоком получается очень тяжелая.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъемов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует. Чтобы рационально использовать пространство, основной коннектор питания 24-pin выведен вбок. Так действительно получается удобнее, а сверху находится пластиковая панель с кнопками и подписями к разъемам.

В правом верхнем углу находятся разъемы для подключения помпы, вентиляторов, подсветки, сдвоенный семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации, кнопки Power, FlexKey и еще разъем дополнительного питания PCI-e 6-pin.

Сверху для эстетики это все обрамлено пластиковой панелью. Так выглядит очень красиво и функционально.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Причем последние с противоположной стороны, а не как обычно.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология OPTIMEM III, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 24+1. По количеству каналов питания процессора – это флагман. Больше у других устройств от ASUS я еще не видел. Фазы питания находятся сверху, слева и снизу. Это очень хорошие показатели для материнской платы для сокета LGA 1700.

На каждый из 25 каналов приходится по одной ферритовой катушке с технологией MicroFine и по одной транзисторной сборке Renesas RAA22010540. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 105А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131.

Несмотря на то, что везде указано, что материнская плата для геймеров, инструментов для разгона здесь очень много, но специфика устройства ориентирована на использование комплектного моноблока, а это значит нужно использовать жидкостное охлаждение.

За основное охлаждение здесь отвечает большой и тяжелый моноблок. Он отводит тепло от процессора, транзисторных сборок, дросселей, чипсета и сетевого контроллера 10G.

Конструкция сложная и состоит из множества элементов. Основной теплосъемник процессора изготовлен из никелированной меди. Также никелированы все элементы, которые контактируют с элементами для теплообмена. Для лучшего контакта используются терморезинки.

В инструкции все подробно описано как нужно устанавливать моноблок, поэтому здесь вопросов не возникает. Еще в моноблок встроен небольшой экран, где отображается анимация и всякая полезная информация. А вместо подсветки есть большой массив из светодиодов, который образует некоторое подобие еще одного экрана.

Поэтому не следует удивляться, что от моноблока идут кабели. Их нужно подключать к специальным разъемам на материнской плате.

Радиатор SSD накопителей изготовлен из алюминиевого сплава и отполирован сверху до зеркального блеска. На нем присутствуют терморезинки для улучшения контакта и теплопроводности, а также три винта для крепления к втулкам на плате.

Как ни странно, но задняя пластина в теплоотводе не участвует, зато на ней есть RGB индикаторы подсветки с внутренней стороны.

Чипсет Intel Z690 закрыт прозрачным пластиковым колпачком и его легко снять.

Чипсет поддерживает шесть портов SATA и все они выведены вбок справа вместе с двумя колодками USB 3.2 Gen1.

Выше боковых распаяны две колодки портов USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу расположен разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом находятся 3-pin разъем для подключения помпы и контакты для датчиков температуры жидкости.

Далее идут еще два разъема 4-pin для вентилятора и помпы, а также кнопки Retry, Safe Boot, переключения двух микросхем BIOS. Еще есть переключатели V-LATCH, Slow Mode и два RSVD. Также присутствует контакт для термистора.

Далее можно увидеть две колодки USB 2.0 и еще пару разъемов для лент RGB: обычный и адресный.

В левом нижнем углу находится разъем передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Она выглядит несколько упрощенной потому, что закрыта пластиковым кожухом. Несмотря на это здесь также присутствуют электролитические конденсаторы.

Звуковой кодек закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX, но известно, что там находится микросхема Realtek ALC4082. Рядом распаян отличный ЦАП ESS Sabre Premier ES9018Q2C.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. За разъемами задней панели распаяно два сетевых контроллера: Intel I225-V и AQtion AQC113CS. Последнему нужно охлаждение, поэтому он контактирует с моноблоком через термопрокладку.

Еще на плате распаяна микросхема Intel JHL8540, которая обеспечивает поддержку двух портов Thunderbolt 4.

На этой плате мы видим всего 3 слота расширения. два PCI-e x16 и один PCI-e x4. В последнем нет одной стенки, что теоретически позволяет устанавливать карты длиннее, но на практике есть другие ограничители, которые мешают это осуществить.

Слоты PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Над верхним слотом PCI-e x16 и под ним находятся три разъема M.2 для установки накопителей.

Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Остальные могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Восемь разъемов USB 3.2 Gen2;

Один разъем Thunderbolt 4;

Один разъем USB 3.2 Gen2х2;

Два сетевых разъема RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Еще стоит упомянуть индикатор POST-кодов, который находится в правом верхнем углу, но он по сути дублируется экраном на моноблоке.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1;

3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4;

2 x M.2 порта DIMM.2 – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x AQtion AQC113CS;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 8 + 2 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 2 x USB Type-C (Intel JHM8540) Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

8 x USB 3.2 Gen2;

2 x Thunderbolt 4 USB Type-C;

2 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 277 Форм-фактор EATX.

Возможности BIOS

Я уже упоминал, что BIOS здесь немного отличается, но это связано с особенностью охлаждения на данном устройстве. Здесь все ориентировано на использование помпы и радиатора с несколькими вентиляторами. На это намекает даже раздел BIOS, посвященный настройкам вентиляторов. Никаких CPU FAN, только помпа и это логично.

Кстати, наблюдательные пользователи заметят, что я записывал BIOS разогнанной системы уже без охлаждения. И это так, ведь несколько интересных моментов есть и это может быть полезным. Система даже «голая» работает в разгоне отлично, чипсеты не перегреваются, ничего не виснет.

И конечно же здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS внедрила эту функцию уже давно в свою оболочку, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Кулер: моноблок EKWB EK ROG Glacial;

СЖО: EK Quantum Power KIT D-RGB P240;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial версия BIOS – 0803;

Память: 2 x 16Гб DDR5-5200 Kingston FURY Beast (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung PM9A1 1Тб;

Блок питания: AeroCool BRONZE 750M.

Тестирование

Сборка системы не вызывает каких-то сложностей. Она подробно описана в инструкции. Самое сложное – это ровно смонтировать термопрокладки. Тут есть один лайфхак. Нужно ставить плату на моноблок с прокладками, а не наоборот. Тогда все будет четко. Прижим очень хороший, что будет видно позднее. Поскольку у меня уже был до этого опыт сборки подобной системы, то собрал я все с нуля с заправкой, трубами, фитингами и остальным где-то минут за 10.

Самое главное – правильно поставить моноблок, а уже потом заниматься подключением. Температуры в Prime95 сразу радуют. В принципе вот так можно уже работать.

Подсветка на плате реализована красиво. Производитель уделил этому особое внимание. Также здесь есть массив из светодиодов над разъемами задней панели, который тоже образует нечто вроде экрана. Это не так заметно вблизи, а на расстоянии даже можно разобрать анимацию. Поэтому внешне плата смотрится классно.

Второй экран OLED с анимацией тоже добавляет свой колорит. Пока плата не включена, работает заставка, а в работе отображаются ключевые показатели системы: температура, напряжение и сила тока. Все цветное и приятное ля ознакомления. Работа этого экрана настраивается и есть специальный софт. Еще можно заметить, что подсвечиваются изнутри джеки 3,5 мм на разъемах задней панели.

Я сразу залил жидкость температурой в 3°C и прогнал первый тест.

Обычно в дефолте все системы уже показывают 100°C и мне приходится сворачивать тестирование, но здесь дела обстоят отлично. Дальше я долго возился с обновлением BIOS и жидкость успела прогреться, но я сразу перешел к разгону.

Пока это лучший результат, которого удалось добиться по разгону ядер, не прибегая к экстремальному охлаждению. Температура находится в пределах разумного.

Далее я уже пробовал эксперименты с памятью и мне удалось даже заставить работать этот Micron в режиме DDR5-5800. На других платах не получалось даже с таймингами побольше.

Однако, что касается производительности, то в режиме DDR5-5600 тоже не так все плохо.

Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил все тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор.

Ситуацию спасает моноблок, который помогает охлаждать транзисторные сборки.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Результаты показывают, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего это связано с работой обновленного кодека Realtek ALC4082.

Заключение

ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial – это чемпион среди чемпионов и рекордсмен из рекордсменов (хотя бы по стоимости). Пока это самая продвинутая материнская плата из числа тех, что я тестировал, и она однозначно превосходит предшественницу.

Стоит начать с того, что на новой платформе с материнскими платами ASUS я испытывал меньше всего проблем с самого начала анонса. На этот раз компания оказалась более подготовлена к старту продаж нового поколения процессоров и все моменты хорошо проработаны. Это выражается в стабильности, предсказуемом поведении, легкости разгона. Что касается самой новинки, то здесь мы видим абсолютно новый фуллкавер-моноблок – чудо инженерной мысли с двумя экранами. Один больше напоминает мозаику, но это такой стиль оформления и издалека он воспринимается как экран, особенно когда по нему крутится анимация. Разумеется, экраны и подсветка – это не самое главное, но неотъемлемая часть в оформлении.

Сам моноблок был подготовлен известной фирмой EKWB. Качество изготовления очень хорошее. Также отличное информационное сопровождение с подробным описанием того, где и какие термопрокладки нужно использовать. Просто их тут так много, что о некоторых можно забыть. Например, я забыл про чип сетевого адаптера. Поэтому собирать нужно внимательно и аккуратно. Мне не понравились только моменты с подключением кабелей потому, что это не очень удобно. В остальном прижим везде хороший и все работает отлично, но я бы усилил рамкой крепление в области сокета. Там нужно прикладывать усилия и можно переборщить, поэтому важно не перестараться, иначе можно повредить плату, а если не докрутишь, то прижим будет слабый…

В остальном сборка проходит просто, бояться тут нечего. Традиционно нужно сначала подготовить все блоки отдельно, потом соединить шланги и заправить систему. На этот раз я ее немного оптимизировал, мне хватило для прокачки всего 0.5 литра жидкости EK CryoFuel. На мой взгляд, совместно с платой лучше использовать флагманский процессор потому, что он наиболее горячий в семействе и это будет экономически оправдано. С комплектом производитель не стал заморачиваться, а просто повторил набор ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial. Все абсолютно то же самое и даже упаковка очень похожа, а вначале я испытал дежавю. Поэтому кто-то может разочароваться, что нет новых аксессуаров, но на самом деле жаловаться не на что – есть абсолютно все, что нужно. Комплект все равно очень богатый и такого нет больше почти нигде. Даже в обычном Extreme он поменьше.

Сама материнская плата уникальна и раньше у двух версий Extreme было больше общего. Теперь это как небо и земля, но я еще раз повторю, что простой Extreme более универсален, поскольку можно использовать любое охлаждение. Тут теоретически тоже, но сразу встает вопрос про радиаторы, а их просто нет и нужно использовать кастомную «водянку», причем желательно производительную, чтобы соответствовала устройству, а не как у меня в виде бюджетной сборки с набором от EK за 40 000 рублей. Тем не менее, температурные показатели даже в этом случае гораздо лучше, чем с любой AIO или воздушным кулером, который я использовал, а о шуме и говорить нечего.

Системная плата огромная, тяжелая, дорогая и сложная в обращении. Это модель не для всех, о чем напоминает ее стоимость, но это знаковый нишевый продукт, как демонстрация вершины технологических возможностей. Крупная компания может себе такое позволить, а на счет покупателей я даже не сомневаюсь, что их будет достаточно, ведь таких моделей будет немного.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ROG Maximus Z690 Extreme Glacial получает награду:

Выражаем благодарность: