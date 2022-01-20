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Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ

На тест прибыл флагман линейки твердотельных накопителей M.2 с интерфейсом PCI-e x4 Gen4 компании MSI, основанный на восьмиканальном контроллере Phison PS5018-E18.
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Оглавление

Вступление

Все мечтают о таком быстром накопителе, чтобы не успел чихнуть, а система уже загрузилась. Спешу расстроить многих, чихать придется несколько раз. Недавно меня спрашивали: что нужно сделать для того, чтобы компьютер загружался быстро? Здесь нет какого-то единственного универсального решения, которое подошло бы всем. Проблем с долгим запуском может быть много и не все связаны с накопителем. Я бы на него подумал в последнюю очередь, особенно если он новый. Проблемы обычно бывают или с операционной системой, или в других компонентах, например, материнская плата может долго стартовать и долго проверять память.

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Также операционная система может быть повреждена после неудачного обновления. Также могут слететь драйверы и даже, как ни странно, сильно нагреться сам накопитель. Последнее может быть связано не только с его неисправностью, а его банально что-то может разогревать и контроллер начинает троттлить. Поэтому все не так просто и однозначно, но сейчас уже понятно, что запуск Windows занимает около 6-8 секунд на накопителе M.2, если все нормально. Да, есть хитрости типа глубокого сна, когда практически выключена, но питание поддерживается на некоторых узлах, чтобы компьютер мог мгновенно пробудиться, но это уже немного из другой области.

Сейчас все чаще стали появляться накопители на новом интерфейсе PCI-e x4 Gen4, но популярность они еще не завоевали и этому есть разумное объяснение. Прежде всего это цена. Она при том же объеме и типе памяти получается существенно выше. Понятно, что можно переплатить, если есть такой же прирост производительности, но тут не так все просто. Сейчас современные устройства уже покоряют скорость линейного чтения в 7000 Мбит/с и результат этот даже выше при том, что используется 96-слойная NAND FLASH память и 8 каналов по 1600 МТ/с. Кажется, что скорость загрузки операционной системы при этом должна вырасти в разы, но этого не происходит.

Еще одним важным моментом является нагрев быстрых накопителей. Косвенно об этом говорит то, что такие устройства поставляются в комплекте с радиатором и специальным креплением, что дополнительно увеличивает стоимость. Однако, тенденция уже намечена, и производители не собираются буксовать на месте, а уже ходят слухи о грядущем появлении устройств с интерфейсом PCI-e 5.0. Кстати, производители материнских плат к этому уже подготовились и где-то можно заметить на платах под LGA1700 специальную плату или даже слот M.2 прямо на устройстве, с поддержкой этого стандарта.

А мы пока рассмотрим героя сегодняшних дней – накопитель MSI Spatium M480. Это флагман компании, который обещает порвать всех конкурентов на полоски, которые используются в оформлении всей линейки MSI Spatium. На тестирование попала топовая версия объемом 2 Тб.

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Интересно посмотреть, что из себя представляет это устройство, на какой платформе базируется и насколько оно быстрое в работе.

Упаковка и комплектация

Накопитель MSI Spatium M480 поставляется в небольшой коробке. Она изготовлена из толстого плотного картона, фон преимущественно темный.

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Спереди он полосатый, но сами полоски выражены слабо. Это такая стилистика линейки, которая распространяется на сам накопитель, но об этом позднее. Сейчас спереди упаковки мы видим его фрагмент. Нет ничего странного, просто сверху одет радиатор. В левом верхнем углу находится логотип серии MSI Gaming. Возможно, накопитель в первую очередь рассчитан на геймеров, ведь игры становятся все более объемными, а при таких размерах важной становится скорость загрузки. Поэтому сейчас уже без быстрого накопителя комфортно не поиграешь. Внизу указано, что это устройство NVMe M.2 с радиатором называется Spatium M480. По упаковке видно, что это флагман. Здесь не просто тоненькая цветная оболочка, а мощная коробка с крышкой на магнитной ленте. Кстати, надпись 2 TB в верхнем углу напечатана, а не приклеена, как обычно. Там же написано, что скорость чтения находится на уровне 7000 Мбит/с.

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С обратной стороны информации представлено гораздо больше.

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Несмотря на это чего-то важного я не нашел. Нет спецификации, характеристик, а из всего я понял только то, что интерфейс накопителя PCI-e x4 Gen4. Еще я увидел, что гарантия составляет 5 лет. За это время можно как полностью выработать ресурс, так и использовать его только на 1%. Раз уж мы заговорили о ресурсе, то производитель заявляет о 1400 TBW для 2 Тб модели. Это нельзя назвать рекордным показателем.

Чтобы открыть коробку, достаточно потянуть верхнюю крышку. С торца одного бока она фиксируется магнитной полосой. Внутри мы видим прозрачную пластиковую крышку.

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Под ней находится каркас из мягкого пористого материала с тремя отсеками. В одном находится накопитель, в другом радиатор и еще специальная монтажная пластина. Под этим набором находится еще один отсек, закрытый картонной крышкой.

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Там разместился остальной комплект поставки. Это комплект винтов для монтажа пластины с радиатором, буклет и красочная листовка с инструкцией по сборке устройства.

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Для сборки нам понадобится небольшая крестообразная отвертка.

Устройство накопителя

Накопитель представляет собой классическую плату M.2 размера 2280 с ключом M-Key. Самый ходовой стандарт и большинство моделей представлено именно в нем. На него же ориентируются разные производители радиаторов, чтобы охлаждать какие-то супергорячие устройства. Это как раз относится к накопителям с интерфейсом PCI-e x4 Gen4.

Известно, что чудес не бывает и за высокую скорость приходится расплачиваться тепловыделением. В основном греется сам контроллер. Здесь в комплекте есть радиатор и специальная монтажная пластина.

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Оба этих аксессуара поставляются с терморезинками для лучшего контакта с накопителем. Они защищены специальными пленками и перед использованием их нужно снять.

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С двух сторон самого устройства присутствуют наклейки. Важно помнить, что наклейка здесь – это просто тонкая пленка.

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На задней наклейке даже пытаются запугать, что лишат гарантии, если что. Поэтому лучше ничего не снимать. В данном случае есть смысл отклеить только спереди потому, что там находится контроллер, который греется больше всего, а сзади только дублируются микросхемы памяти.

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Поскольку уже несколько накопителей от MSI мы видели на чипах Phison, то чего-то другого уже ждать не приходится. Здесь представлен флагман - Phison PS5018-E18. Три ядра и 12 нм техпроцесс фабрики TSMC. Производитель не стал долго раздумывать и модернизировал E16, чтобы повысить производительность. Если заглянуть в спецификации, то сразу бросается в глаза увеличение скорости каждого канала с 800 МТ/с до 1600 МТ/с. Всего каналов осталось также – восемь.

Еще здесь мы видим буфер оперативной памяти LPDDR4 объемом 2 Гб для 2 Тб версии, состоящий из двух микросхем, которые распаяны с двух сторон. Также с двух сторон распаяны 8 чипов NAND Flash, которые образуют объем 1 Тб. Сами микросхемы здесь 96-слойные 3D NAND TLC производства Micron.

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Тестовый стенд

Тестирование SSD накопителя MSI Spatium M480 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MPG Z690 Force WIFI, версия BIOS A.10;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K;
  • Кулер: AIO MSI CoreLiquid S280;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR5-5200, A-DATA XPG Lancer;
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: MSI Spatium M480 2 Тбайт;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Результаты тестов

Все тесты проводились в операционной системе Windows 11. Накопитель был подключен как дополнительный, чтобы ничего не мешало получить максимальный результат. Также некоторые тесты записи не любят, когда на диске уже есть разделы.

Помимо этого система устанавливалась на сам диск, но выдающихся результатов, связанных с загрузкой системы и работой приложений, я на глаз не заметил даже по сравнению со своим накопителем с интерфейсом PCI-e 4.0. Поэтому пора переходить к тестам и цифрам.

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Далее на очереди запуск утилиты CrystalDiskMark с разным объемом задачи.

1 Гбайт:

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4 Гбайт:

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8 Гбайт:

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32 Гбайт:

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64 Гбайт:

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AS SSD Benchmark:

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Anvil’s Benchmark:

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AIDA64 Disk Benchmark:

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AIDA64 Disk Benchmark (линейное чтение):

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AIDA64 Disk Benchmark (случайное чтение):

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AIDA64 Disk Benchmark (линейная запись):

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AIDA64 Disk Benchmark (случайная запись):

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PCMark 10 Full System Drive Benchmark:

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HD Tune Pro 5.70 Benchmark:

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HD Tune Pro 5.70 File Benchmark:

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HD Tune Pro 5.70 Extra Tests:

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HD Tune Pro 5.70 Random Access:

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Больше всего под нагрузкой нагревается микросхема контроллера. Температура доходит до 69 градусов Цельсия. Показатель достойный.

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Конечно, когда в системе есть два быстрых накопителя, копирование 75 Гбайт данных занимает считанные секунды, а нагрев – просто плата за скорость.

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Заключение

Spatium M480 – это флагман линейки SSD M.2 с интерфейсом PCI-e x4 Gen4 компании MSI. Накопитель основан на восьмиканальном флагманском контроллере Phison PS5018-E18, который выпускается по 12 нм техпроцессу на мощностях TSMC. Изученный SSD обладает не только высокой скоростью, но и горячим нравом, поэтому его лучше охлаждать. Производитель специально для этого комплектует его хорошим радиатором с развитым оребрением. А можно использовать радиатор материнской платы. Мне понравилось, что производитель предоставляет выбор пользователю с охлаждением устройства.

Контроллер обеспечивает поддержку 96-слойной памяти 3D NAND TLC. Модель M480 выпускается объемом 1 ТБ и 2 ТБ со сроком службы 700 и 1400 TBW соответственно. К сожалению, это не опечатка и такие числа заявлены самим производителем в спецификации. При этом у модели уровнем ниже эти же показатели составляют 1600 и 3300 TBW соответственно. В любом случае это очень большой срок и в обычных домашних условиях за 5 лет его не выработать. Предусмотрен буфер из оперативной памяти LPDDR4 на 1 или 2 Гбайт соответственно, что положительно сказывается на скоростных характеристиках.

В некоторых тестах мы видим высокие показатели скорости линейного чтения и записи, а в обычной работе накопитель мало чем отличается от устройств с интерфейсом PCI-e x4 Gen3. Несмотря на огромный радиатор в комплекте, нагрев умеренный, но датчик, судя по результатам, показывает температуру памяти, а не контроллера. При чтении она разогревается до 44°C, сам контроллер уже до 70°C, но даже без дополнительного охлаждения он не начинает троттлить и снижать производительность. Интересно, что во время тестирования сильнее нагрелся мой штатный накопитель Samsung PM9A1.

Понятно, что это еще первые шаги MSI на рынке твердотельных накопителей, и в будущем нас ожидают корректировки. А начинать нужно с поддержки, регулярного обновления прошивок, загрузки драйверов, мониторинга и проверки быстродействия. Пока вместо Dragon Center приходится использовать сторонние приложения.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленный на тестирование SSD-накопитель MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ.

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обзор тест ssd msi wildchaser nvme gen3 2 тбайт spatium phison e18 msi spatium m480 phison ps5018-e18

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