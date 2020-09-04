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Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)

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Оглавление

Вступление

Пока видеокарты GeForce RTX 3000-й серии только едут к отечественным обозревателям, представители 2000-й серии в обозримом будущем никуда с полок магазинов не исчезнут. А цены на ускорители GeForce RTX предыдущего поколения с выходом нового могут стать ощутимо приятнее. В среднебюджетной категории именно модели GeForce RTX 2060 Super завоевали признание бережливых игроков, которым нужна поддержка актуальных технологий.

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У меня на тесте, на мой взгляд, один из наиболее интересных вариантов GeForce RTX 2060 Super: нереференсная Palit GamingPro OC. Как обычно, в младшей для Palit серии GP, это просто одна из самых доступных GeForce RTX 2060 Super на рынке. Если ускоритель при этом окажется тихим, с эффективной системой охлаждения, да еще и с достойным разгонным потенциалом, то даже в конце 2020 года он может стать для кого-то отличным выбором. А если нет, будет возможность смело отбросить данную модель при выборе среднебюджетной видеокарты. Тем более что обзоров именно Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC в Сети достаточно мало.

Тестировать видеокарту будем по стандартной схеме: распакуем, изучим внешний вид, еще до разборки протестируем на температурный режим и уровень шума в штатном режиме и разгоне, а после этого разберем и посмотрим, что же представляют собой печатная плата и ее система охлаждения внутри. Не так давно я уже тестировал Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC – почти аналогичную видеокарту, только без приставки Super. Но тогда у меня не было возможности ее разобрать. Что ж, сегодня устраним данный пробел.

Упаковка и комплект поставки

Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC поставляется в компактной по нынешним временам для видеокарты коробке. Она оформлена в фирменном для производителя стиле. У меня он претензий не вызывает: лаконичный, но вся необходимая информация сразу воспринимается. Да и эстетика не страдает.

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Внутри под мягкой «суперобложкой» скрывается полноценная черная картонная коробка. А под ней видеокарта еще дополнительно со всех сторон защищена вспененным полиэтиленом.

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И дополнительно упакована в полноценный антистатический пакет. Для среднебюджетной видеокарты – отличная упаковка. Но вот из комплекта поставки, уже привычно для не самых дорогих современных видеокарт – лишь тонкая книжка краткого руководства пользователя.

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И нет ни единой заглушки на портах и слотах. Впрочем, для среднебюджетного сегмента это норма. А надежная красивая упаковка – исключение.

Дизайн и конструкция видеокарты

Palit GeForce RTX 2060 Super GamingPro OC обладает средними габаритами: кожух кулера (без учета крепежной планки) 235 мм в длину. Высота видеокарты абсолютно стандартная для платы расширения. А в толщину она занимает ровно два слота.

Конечно, лучше, чтобы еще один соседний при этом оставался свободным. И тогда ее системе охлаждения в корпусе будет уже комфортно.

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Фронтальный кожух кулера GamingPro OC пластиковый, дизайн спокойный и непримечательный. По мне так лучше уж такой, чем кричащие цвета и агрессивные формы. Задняя защитная пластина также пластиковая. Скорее всего, она предназначена для механической защиты, а не для отвода тепла. Но хотя бы этому самому отводу тепла пластина мешать не должна, поскольку снабжена развитой перфорацией.

Как обычно у Palit, на некоторых винтах присутствуют пломбы, удаление которых повлечет аннулирование гарантии.

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Фронтальный кожух оставляет достаточно места для выхода нагретого воздуха, прошедшего через радиатор системы охлаждения. Даже сейчас уже можно видеть, что здесь используются тепловые трубки. А детальнее мы изучим кулер Palit GeForce RTX 2060 Super GamingPro OC чуть позже.

Пока же отметим единственный разъем необходимого плате дополнительного питания – но зато полноценный, восьмиконтактный. Сама плата немногим меньше системы охлаждения. Однако благодаря увеличенной задней защитной пластине это даже не сразу замечаешь.

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Набор портов уже привычен для современной производительной видеокарты не топового уровня: три Display Port и один HDMI. Как же незаметно прошло время, когда даже в среднебюджетном ускорителе перестали встречаться уже не только D-Sub, но и DVI…

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Разбирать видеокарту обычному пользователю, как это часто бывает, нельзя. Да и на предложения это сделать от авторов обзоров производители частенько реагируют скептически. Но иногда это все-таки удается.

Прежде всего, можно взглянуть на маркировку вентиляторов. Они здесь одинаковые, две штуки, 100-миллиметровые. Крепятся с фронтальной стороны – к их винтикам можно добраться тонкой отверткой через промежутки между лопастями. Но заменить вентиляторы, не разбирая видеокарту, все равно вряд ли удастся. А так аналоги, как обычно, без проблем покупаются в известных азиатских интернет-магазинах.

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Весь кулер к плате крепится без особых заморочек. Здесь не нужно даже откручивать винты с одной стороны, потом снимать систему охлаждения, и лишь затем откручивать с другой, чтобы демонтировать заднюю защитную пластину. Все разделяется на части сразу же.

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Тепловых трубок тут на самом деле две. Но учитывая их грамотное расположение и достаточно крупный объем и суммарную площадь рассеивания здешнего массива алюминиевых ребер, в целом радиатор должен быть достаточно эффективным. Тем более для не самой горячей GeForce RTX 2060 Super.

Трубки, как и подобает, медные. Даже основание у радиатора отдельное медное (а не компромиссный «прямой контакт»). Можно найти следы пайки ребер к тепловым трубкам. Кроме видеопроцессора, охлаждаются микросхемы памяти и многие элементы системы питания видеокарты.

Задняя пластина более простая и ожидаемо никакой охладительной функции не выполняет:

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Достаточно плотный монтаж на не самой компактной плате позволяет надеяться на то, что все сделано с большим запасом прочности. Система питания GPU выполнена по схеме 6+1, что для GeForce RTX 2060 Super более чем достаточно.

Очистка видеопроцессора от штатной термопасты подтверждает, что перед нами тот самый графический процессор NVIDIA TU106.

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Подсветка – под стать дизайну всей видеокарты. Просто белая полоса под обязательной надписью GeForce RTX на торце. Тут, кажется, раз уж делаешь подсветку, то сделали бы лучше надпись светящейся.

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Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал

Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC тестировалась еще до разборки – со штатным термоинтерфейсом. К слову, к чести производителя, он явно начал использовать для GPU более эффективную термопасту: после замены штатной на Gelid GC-Extreme температуры под нагрузкой оставались плюс-минус такими же.

Тестирование проводилось на открытом стенде в составе системы из следующих компонентов:

  • Центральный процессор: AMD Ryzen 9 3900XT;
  • Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi;
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8x2);
  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II-280;
  • Блок питания: Silverstone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт.

Температура окружающей среды во время тестирования поддерживалась на уровне 23–24 градуса Цельсия. Уровень шума измерялся шумомером TM-102 с заявленным нижним порогом измерения 30 дБ с расстояния 100 см от плоскости видеокарты. Энергопотребление снималось целиком для всей системы: сколько вся конфигурация потребляет от розетки, включая КПД блока питания и прочее.

Тесты проводились без нагрузки (в простое) и при прогреве с помощью утилиты MSI Kombustor (аналог FurMark). Отдельно в штатном режиме и в разгоне. Разгонный потенциал видеокарты определялся при помощи MSI Afterburner.

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В простое Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC, как и любая современная качественная видеокарта, тиха и холодна: температура GPU держится на уровне менее 35°C. Обороты вентиляторов при этом составляют около 1000 RPM (функция их остановки при отсутствии нагрузки не предусмотрена). Уровень шума лишь минимально выше 30 дБ, которые регистрируются шумомером у меня в помещении при выключенной всей технике – он составил 31 дБ. А вся система потребляет около 50 Вт.

При включении MSI Kombustor видеокарта получает максимальную нагрузку, которая недостижима даже в самых тяжелых играх. Но Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC справляется с ней достойно:

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Всего 67 градусов при максимальном прогреве – отличный результат. И это при штатной частоте 1710 МГц, что на 60 МГц выше, чем у стандартных GeForce RTX 2060 Super. Да и вентиляторы, хоть и увеличили свои обороты вдвое, все равно обеспечивают неплохую шумовую эргономику: уровень шума с расстояния в один метр составил 39 дБ. Видно, что запас по эффективности системы охлаждения внушительный. Значит, Palit GamingPro OC можно смело разгонять.

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Плюс 130 МГц в «бусте» для GPU и целых 1300 МГц для памяти – это неплохой результат. Причем реальная частота работы видеопроцессора под тяжелой нагрузкой – 1815–1830 МГц. Именно столько в разгоне было у референса самой NVIDIA, которые традиционно демонстрируют одни из лучших разгонных потенциалов. При этом не нужно забывать, что перед нами доступная GeForce RTX 2060 Super. Она «тиха и холодна» в штатном режиме, что уже достаточно для того, чтобы рекомендовать такую модель к покупке.

Но и после разгона ситуация с температурой и шумом меняется несильно: видеопроцессор прогревается лишь до 71 градуса, а вентиляторы, прибавив еще по 300 об/мин (до 2300), удерживаются в рамках 42 дБ с расстояния в один метр. Это уже не назовешь совсем уж тихим режимом. Но в подавляющем большинстве игровых систем в закрытом корпусе и разогнанная Palit GeForce RTX 2060 GamingPro OC не будет выделяться своим уровнем шума.

Результаты тестов производительности в данном обзоре приводить излишне. Не так давно мы тестировали GeForce RTX 2060 Super, и ее производительность относительно соперников на рынке нам прекрасно известна. Вариант Palit GamingPro OC за счет более высокой частоты в штатном режиме будет чуть быстрее. А в разгоне продемонстрирует и просто такую же производительность.

Заключение

Думаю, нет смысла скрывать, что мне очень понравился видеоускоритель Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC. Я уже тестировал одну GeForce RTX 2060 Super, выпущенную Palit – вариант Dual. По-видимому, несмотря на внешнее сходство, там применена более простая система охлаждения (убедиться в этом наверняка, напомню, тогда не удалось).

А в GamingPro OC, мало того, что заметно более эффективный кулер, так еще и для видеокарт с заводским разгоном, похоже, GPU действительно отбирают прямо как NVIDIA для своих Founders Edition. Дизайн не выдающийся, но спокойный. Подсветка простенькая, но есть. Комплект скромный, но упаковка отличная.

Однако, главное, что это тихая, холодная, с адекватными габаритами видеокарта, да еще и обладающая очень достойным оверклокерским потенциалом. И при этом ее цена находится вблизи от нижней границы для GeForce RTX 2060 Super. Чего еще можно желать?

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G).

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